Unity hisseleri yeni CEO’nun yönetimi altında satın alınmaya değer mi?
- Benchmark analisti Mike Hickey, Unity hisselerinin 16 dolara doğru düşüşünü öngörüyor.
- $U dün gece mali çeyreği için beklenenden daha büyük bir zarar bildirdi.
- Unity hisseleri bu yazının yazıldığı sırada zaten %40'ın üzerinde düşüş yaşadı.
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Unity Software Inc (NYSE: U) bu yıl zaten %40’tan fazlasını kaybetti ancak bir Benchmark analisti önümüzdeki aylarda daha da düşebileceği konusunda uyarıyor.
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Birlik hisseleri 16 dolara düşebilirCopy link to section
Mike Hickey bugün video oyunu yazılım geliştirme şirketine yönelik “satış” notunu yineledi. Onun 16 dolarlık fiyat hedefi buradan itibaren %30’luk başka bir düşüşe işaret ediyor.
Son notu, $U’nun üç aylık kazanç raporunun ardından geldi.
İlk yarının cansız olması, yılın ikinci yarısı için uygulama riskini artırıyor ve Unity’nin yıllık hedeflerine ulaşma becerisine ilişkin endişeleri artırıyor.
New York’ta listelenen şirket, gelirinde yıllık bazda %8,0’lik bir düşüş bildirdi ve ilk mali çeyrekte hisse başına beklenenden daha fazla zarar bildirdi. Bu nedenle Unity hisseleri Cuma günü %6,0 düştü.
Birlik hisseleri sessiz rehberlik nedeniyle düşüşteCopy link to section
Mike Hickey, 2024 mali yılı için etkileyici olmayan rehberlik nedeniyle Unity Software Inc’e karşı da olumsuz düşünüyor.
Merkezi Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 9,0 milyar dolarlık şirket, dün gece tüm yıl rehberliğini yeniden doğruladı ancak Benchmark analisti, “uzlaşının performansı aralığın üst sınırının üzerinde öngörmesi” nedeniyle bunun yeterli olmadığını belirtti.
Unity hisseleri şu anda temettü getirisi ödemiyor. Dolayısıyla hikâyenin bu tarafı da pek heyecan verici değil.
Unity Software’in bu hafta da Matt Bromberg’i genel müdür olarak atadığını unutmayın. Bu ayın sonlarında geçici CEO olarak görev yapan Jim Whitehurst’un yerini alacak. Bromberg en son Zynga’nın baş işletme sorumlusu olarak görev yaptı.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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