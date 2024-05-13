Roaring Kitty sosyal medyaya döndüğünde GameStop paylaşımları birçok kez durduruldu

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GameStop hisseleri Pazartesi günü erken saatlerde büyük bir hareketlilik yaşadı ve bu da hisse senedinin ciddi volatilite nedeniyle üç kez durdurulmasına neden oldu.

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Her biri %81,6 artışla 31,70 dolara yükselen hisseler, yatırımcıların ve algoritmaların ilgi ve işlem hacmindeki ani artışa tepki vermesiyle bu duraklamaları gördü.

Bu seviye, GameStop için geçen Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor ve 2021’de piyasanın dikkatini çeken meme stok çılgınlığının anılarını yeniden canlandırıyor.

Bir meme stok simgesinin dönüşü

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Çılgınlık, GameStop’u ve diğer meme hisselerini ön plana çıkaran 2021 mitinginde etkili olan, çevrimiçi takma adı Roaring Kitty ile daha çok tanınan Keith Gill tarafından başlatıldı. Gill, 12 Mayıs’ta doğrulanmış X sosyal medya hesabında üç yıl aradan sonra ilk kez paylaşımda bulundu.

Sandalyede öne doğru eğilmiş bir adamın görselinin yer aldığı gönderi, Gill’in pazara yeniden katılımı olarak yorumlandı.

Gönderide herhangi bir metin veya belirli bir hisse senedi bahsi bulunmamasına rağmen, zamanlama ve Gill’in GameStop’u daha önceki savunuculuğu birçok kişinin noktaları video oyunu perakendecisine bağlamasına yol açtı.

Piyasa etkisi ve yatırımcı duyarlılığı

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New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki çoklu alım satım duraklamaları, piyasanın mem hisse senedi fenomenindeki etkili figürlerin hareketlerine karşı devam eden duyarlılığına ve tepkiselliğine işaret ediyor.

Gill’in gönderisi, şifreli olmasına rağmen, GameStop gibi hisse senetlerini çevreleyen süregelen oynaklığı ve spekülatif ilgiyi yansıtarak, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan önemli bir tepki almaya yetti.

GameStop çevresindeki faaliyetlerin yeniden canlanması, piyasa analistlerinin ve yatırımcıların daha sonraki gelişmeler için hisse senedini yakından takip etmelerine yol açtı.

Meme hisse senedi alım satımının neden olduğu geçmiş aksaklıkların hatırası hala tazeyken, finans camiası bu yenilenen ilginin potansiyel sonuçları ve sosyal medyadan etkilenen piyasa hareketlerinin istikrarı konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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