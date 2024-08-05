Analistler karışık görüşler paylaşırken Bitcoin’in değer saklama durumu sorgulanıyor

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Tezos blockchain’in kurucu ortağı Kathleen Breitman’a göre, Bitcoin’in değer saklama aracı statüsü “yok ediliyor”.

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Breitman’ın yorumları, daha geniş kripto piyasasının, Japonya’nın borsa çöküşünün yol açtığı ekonomik durgunluğa ilişkin artan korkulara yanıt vermesiyle geldi.

5 Ağustos’ta CNBC’nin ‘Squawk Box’ programına katılan Breitman, Bitcoin’i büyük ölçüde spekülatif bir varlık olarak kabul edilen “internetteki sahte para” olarak etiketledi.

Ona göre, tüccarlar “durgunluk gibi görünen bir şey hissettiğinde” ilk tepkileri bu tür varlıkları satmak oluyor.

Breittmant’ın değer saklama anlatısını “satın almadığını” söylemesinin nedeni budur. Bunun yerine, Bitcoin’in faydasının temel bir varlık ve yeni bir değer alışverişi aracı olarak artacağına inanıyor.

Altın, genellikle Bitcoin ile karşılaştırıldığında nispeten istikrarlı kaldı ve hatta ilk kez 2500 dolar sınırını aştı.

Çeşitli faktörler rol oynuyor

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ABD’de işsizlik oranı 2 Ağustos’ta açıklanan verilere göre %4,3’ün üzerine çıkınca Bitcoin bir an için 50.000 doların altına düştü. Japonya’nın beklenmedik bir şekilde faiz oranlarını artırmasıyla durum daha da kötüleşti ve ABD pazarlarındaki cari ticaret stratejilerini doğrudan etkiledi.

Carry trading, forex yatırımcıları ve fon yöneticileri arasında yaygın bir stratejidir. Japon yeni gibi düşük faizli para birimlerinden borçlanmayı ve bunları ABD doları gibi yüksek faizli para birimleriyle takas etmeyi içeriyor. Sonuç olarak, yatırımcılar iki para birimi arasındaki faiz oranları farkından kâr elde edebilirler.

Yüksek faizli para birimleri daha sonra hisse senetlerine ve tahvillere yatırılır.

Ancak Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasıyla birlikte, yenden borç alan tüccarlar, şu anda mevcut olan yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle pozisyonlarını kapatmaya başladı. Etki, yatırımcıların borçlarını ödemek için pozisyonlarını boşaltmaya başlamasıyla %14’e yakın düşüş yaşayan Nikkei 225 hisse senedi endeksinde de hissedildi.

Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıran diğer faktörler, Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında artan siyasi gerilimlerdi. Bu arada, piyasa yapıcı Jump Crypto’nun geçen haftaki büyük tasfiyeleri de Bitcoin’in durumuna yardımcı olmadı.

Genel kripto para piyasası değeri 1,81 trilyon dolara kadar düştü ve 24 saat içinde %15’ten fazla düşüş kaydedildi. Türev tüccarları, aynı zaman diliminde 1,2 milyar doların üzerinde tasfiye kaydederek büyük bir darbe aldı.

Farklı görüşler hakim

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Kripto para analistleri, Bitcoin’in mevcut konumundan yönüne ilişkin karışık görüşler dile getirdi.

Kripto analisti Rekt Capital’e göre Bitcoin’in daha da gerilemesi bekleniyor. Geçmiş verilere atıfta bulunarak, Bitcoin’in yarılanma sonrası bir kırılma noktasına yaklaştığını, bunun genellikle yarılanmadan 150-160 gün sonra gözlemlendiğini belirtti.

O zamana kadar analist, kısa vadede ek “aşağı yönlü sapma” için “kapsam” görüyor.

Kripto analisti Moon , 51.000 dolar seviyesinin dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı. Bitcoin bu destek bölgesinin üzerinde tutunamazsa 45.000 dolara doğru aşağı yönlü bir yükseliş bekliyor.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin 54.687 dolara yükseldi ancak son 24 saatte %7,8 düşüş yaşadı. 50.000 dolarlık psikolojik destek seviyesi güçlü görünüyor.

Bu ortamda kripto analisti Satoshi Flipper, Bitcoin’in “V şeklinde” bir toparlanma başlattığını söyledi; bu, bir varlığın büyük bir düşüşten sonra hızlı bir şekilde toparlanmasıyla oluşan bir modeldir.

Analist daha önce BTC grafiğinde yedi aydır şekillenen bir boğa bayrağı modeline işaret etmişti. Boğa bayrakları konsolidasyon dönemlerinde oluşur ve genellikle bunu bir kırılma takip eder.

Kripto analisti Elija da Bitcoin aylık grafiğinde benzer bir model tespit etti ve amiral gemisi kripto paranın bir “çıkış pompasına” tanık olacağını tahmin etti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.