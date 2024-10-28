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Boeing Co., hisse senetleri ve dönüştürülebilir borçlanma yoluyla 15 milyar doların üzerinde bir likiditeyi artırmak amacıyla önemli bir sermaye artışı planlıyor.

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Arlington merkezli şirket, son dönemdeki mali aksaklıkların ardından yatırım yapılabilir notunu sabitlemeyi ve uzun süreli grev, sözleşme retleri ve zorlu üretim süreci nedeniyle ortaya çıkan mali talepleri yönetmeyi amaçlıyor.

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Potansiyel olarak 28 Ekim’de başlaması planlanan işlem, 23 Ekim’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan 25 milyar dolara kadar hisse senedi ve borç satışı için onay aldı ve bu da talebin artması halinde Boeing’e ek seçenekler sundu.

Boeing’in mali sıkıntıları giderek büyüdü ve şirketi 15 milyar dolar yeni finansman arayışına yöneltti.

SoftBank’ın 2020’deki T-Mobile satışından bu yana en büyük artışlardan biri olarak planlanan artış, piyasa talebine bağlı olarak daha da artabilir.

Şirket bu sermayeyi operasyonları sürdürmek, fabrikaların yeniden başlatılmasını finanse etmek ve devam eden nakit tüketimi nedeniyle potansiyel düşüşlerle karşı karşıya olan yatırım yapılabilir kredi notunu korumak için kullanacak.

Sermaye enjeksiyonu, hisse senetlerine dönüştürülebilir öz sermaye ve borçlanmayı içerecek ve Boeing’e yatırımcı ilgisine bağlı olarak ayarlama yapma esnekliği sağlayacak.

Boeing, yatırımcı bulmak için danışmanlarını harekete geçirdi ve kesin zamanlama ve yapı konusunda görüşmeler devam ediyor.

Havacılık devi finansal baskılarla mücadele ederken, bu hamleyle kritik operasyonları ve yatırımcı güvenini sürdürmeyi amaçlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Boeing’e 25 milyar dolara kadar hisse senedi ve borçlanma aracı ihracı için onay verdi.

Bu onay, Boeing’e gerektiğinde bağış toplama faaliyetini genişletme konusunda hareket alanı sağlıyor.

Bank of America analistleri, Boeing’in artan maliyetleri yönetmesi için stratejik esneklik sağlayarak 18 ila 20 milyar dolar arasında potansiyel bir sermaye artışı öngörüyor.

Boeing, dördüncü çeyrekte 4 milyar dolarlık bir nakit çıkışı öngörüyor ve bunun sonucunda yıl içerisinde yaklaşık 14 milyar dolarlık serbest nakit tükenmesi yaşanacak.

Boeing’in 737 Max jet uçağının üretimini artırmasıyla birlikte nakit tüketiminin 2025’in ilk yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Fon enjeksiyonu, fabrika operasyonlarının ve tedarikçi ödemelerinin sürdürülmesinin yanı sıra anlık finansal baskıları da hafifletecek.

İşgücü azaltmaları ve sözleşme aksaklıkları

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Finansal zorluklar Boeing’i %10’luk bir azaltmayı hedefleyerek işgücünde kesintilere gitmeye yöneltti.

Son dönemde yaşanan grevler ve işçilerin %35’lik ücret artışı teklifini reddetmesi de dahil olmak üzere sözleşme retleri şirketin operasyonel engellerini daha da artırdı.

Boeing’in giderleri azaltma ve maliyetleri düzene sokma çabaları kapsamında CEO Kelly Ortberg, yönetici ve müdür düzeyinde işten çıkarmalar olabileceğine işaret etti.

CEO Ortberg, Boeing’in kaynaklarını optimize etmek ve işini istikrara kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir portföy incelemesi yürütüyor.

Buna Starliner uzay kapsülü programının ve diğer düşük performans gösteren varlıkların yeniden değerlendirilmesi de dahildir. Uzun vadeli yükümlülükleri azaltmaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak, önlemlerin basitleştirilmesine ilişkin nihai bir kararın yıl sonuna kadar alınması bekleniyor.