ABD, terör finansmanına yönelik baskıların ardından Husi bağlantılı kripto cüzdanlara yaptırım uyguluyor

Yemen merkezli Husi hareketine bağlı çok sayıda kripto para cüzdanı ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

2 Nisan tarihli basın açıklamasına göre, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Husi yabancı terör örgütünün silah tedariki ve yaptırımlardan kaçınma gibi bağış toplama çabalarıyla bağlantılı sekiz kripto adresini kara listeye aldı.

Husiler, resmî adıyla Ensarullah, kuzey Yemen’de üslenmiş silahlı bir siyasi ve dini gruptur.

Grup, 16 Şubat 2024’te ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak yeniden tanımlandı.

Yaptırımlar, Husilerin Yemen ve Kızıldeniz bölgesindeki saldırılarını destekleyen finansal kanalları engellemeye yönelik devam eden çabaların bir parçası.

Yetkililerle birlikte çalışan blockchain adli bilişim firması TRM Labs, yaptırım uygulanan cüzdanlardan yapılan zincir içi faaliyetlerin milyonlarca doların OFAC’da listelenen diğer kuruluşlara aktığını gösterdiğini ortaya koydu.

Bunlar arasında militan gruplarla bağlantıları olan bilinen bir finansal kolaylaştırıcı olan Sa’id al-Jamal ile bağlantılı adresler ve birkaç drone ekipmanı satıcısı yer alıyor. Şirket, İsrail yetkililerinin daha önce işaretlenen cüzdanlardan bazılarını terör finansmanına dahil oldukları için tespit ettiğini belirtti.

TRM ayrıca Husilerin en azından 2017’den beri mali kaynaklarını desteklemek için kripto para madenciliği yaptığını, ancak etkisinin hala küçük olduğunu doğruladı.

Belirlenen sekiz cüzdan artık ABD, İsrail ve küresel kolluk kuvvetlerinin yüksek riskli faaliyetleri izlemek için kullandığı TRM’nin blok zinciri istihbarat aracında işaretlendi.

Ayrı bir raporda, blockchain analitik firması Chainalysis, sekiz adresin toplamda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yasadışı kripto para işlediğini doğruladı.

Husilerin para transferinde kullandığı Rusya’nın yaptırım uyguladığı Garantex borsasından yaklaşık 45 milyon dolar geçti.

Bu arada, daha önce Hamas’la bağlantısı olduğu belirtilen adreslere 2,5 milyon dolar daha gönderildi.

Mart ayının başlarında Garantex, Tether’ın şüpheli faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 30 milyon dolarlık stablecoin’i dondurmasının hemen ardından operasyonlarını kapatacağını duyurmuştu.

Platformun kurucu ortağı Aleksej Besciokov, iki hafta sonra Yeni Delhi’deki Patiala House Mahkemesi tarafından çıkarılan bir tutuklama emri sonrasında Hindistan polisi tarafından tutuklandı.

OFAC yasadışı kripto kullanımına karşı mücadele ediyor

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Son Husi açıklamaları , OFAC’ın suç ve terör finansmanı ağlarında dijital varlıkların kullanımını engellemeyi amaçlayan bir dizi eylemini takip ediyor.



OFAC geçen ay, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hizbullah ve Husiler gibi grupları destekleyen daha geniş bir ağa operasyon düzenledi. Bu ağda altı şirket, iki tanker ve Hizbullah’a IRGC bağlantılı emtia satışlarından elde edilen fonları almak için kripto para cüzdanları sağladığı iddia edilen Lübnanlı döviz bürosu Tevfik Muhammed Said el-Law da yer alıyordu.

Kurum, 5 Mart’ta karanlık ağ uyuşturucu pazar yeri Nemesis’i işlettiği gerekçesiyle bir İran vatandaşına yaptırım uyguladı ve siteye bağlı 49 kripto adresini kara listeye aldı.

OFAC’a göre Nemesis, 30.000’den fazla aktif kullanıcıya ve 1.000 satıcıya sahipti ve 2021-2024 yılları arasında Bitcoin ve Monero’ya güvenerek ABD de dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 30 milyon dolar değerinde ilacın satışını kolaylaştırdı.