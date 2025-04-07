Apple, piyasa değerinin son üç seansta yaklaşık 640 milyar dolar azalmasıyla büyük bir hisse senedi düşüşüyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Başkan Donald Trump’ın agresif gümrük vergileri politikalarının finansal etkisine ilişkin endişeler artarken, Apple hisseleri pazartesi günü yüzde 3,7 daha düştü ve teknoloji devinin değerinin yüzde 19’unu yok eden üç günlük satış dalgası daha da derinleşti.

Genel borsa piyasası istikrar belirtileri gösterirken, Apple baskı altında kalmaya devam ediyor.

Analistler, şirketin özellikle Çin üretimine olan bağımlılığı nedeniyle ticari gerginliklere karşı oldukça hassas olduğu uyarısında bulunuyor.

Çin şu anda %54 oranında gümrük vergilerine tabi tutuluyor ve Apple üretimini Hindistan, Vietnam ve Tayland’a kaydırmış olsa da bu bölgeler de Trump’ın kapsamlı planı kapsamında gümrük vergilerinde artışlarla karşı karşıya.

Teknoloji sektörünün “Muhteşem Yedilisi” arasında en büyük kaybı Apple yaşıyor.

Pazartesi günü sadece Apple, Microsoft (MSFT) ve Tesla (TSLA) düşüşle kapanırken, Nasdaq geçen haftaki %10’luk sert düşüşün ardından ancak %0,1’lik bir artış kaydedebildi; bu, beş yıldan uzun süredir gördüğü en kötü performanstı.

Piyasalardaki endişeye ek olarak, CNBC muhabiri Jim Cramer, yeni tarifeler nedeniyle ekonomik durgunluğun muhtemel olduğuna inandığını söyledi.

Ancak yatırımcılara panik satışı yapmamaları çağrısında bulundu.

‘Büyük bankalar batmayacak’

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Cramer, tarifelerin ABD ekonomisi için “gerçek bir sorun” olduğunu vurgularken, finansal sistemin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Büyük Durgunluğun tekrarlanmasını öngörmediğini söyledi.

Cramer, “Tüm ekonomik sistemin tehlikede olduğuna inanmıyoruz. Büyük bankaların iflas edeceğine inanmıyoruz” dedi.

Başkan Trump’ın ticaret şartlarını müzakere etme isteğini göstererek piyasaların korkularını “bir kalem darbesiyle” giderebileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak Cramer, başkanın ticaret ilişkilerini yeniden düzenlemek yerine yalnızca Çin’i cezalandırmaya odaklanması durumunda yatırımcıların “gerçek bir sorunla” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Analistler ise Apple’ın ya ürün fiyatlarını önemli ölçüde artırması ya da ek gümrük vergisi maliyetlerini karşılaması gerekeceğini düşünüyor.

UBS, Apple’ın üst seviye iPhone’unun fiyatının yaklaşık 350 dolar, yani mevcut 1.199 dolarlık fiyat etiketinden yaklaşık yüzde 30 daha fazla artabileceğini tahmin ediyor.

Barclays analisti Tim Long, fiyatlandırmada ayarlama yapılmaması durumunda Apple’ın hisse başına kazancının yüzde 15’e kadar düşebileceği konusunda uyarıyor.

Apple’ın, daha düşük gümrük vergileriyle karşı karşıya olan ülkelerden ithalat yapmak için tedarik zincirini yeniden düzenleyebileceği yönünde de spekülasyonlar var.

Ancak böyle bir değişimin zaman alacağı, yatırımcıların yakın vadede Apple hisselerinde dalgalanmanın devam edebileceği anlamına geliyor.

Cramer, borsanın henüz dip seviyeye ulaşmamış olabileceğini ancak alım fırsatı sunabilecek çok sayıda değer kaybetmiş hisse senedinin bulunduğunu belirtti.

Yatırımcılara bu belirsizlik döneminde sabırlı olmaları ve duygusal satış kararlarından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Apple’ın hisse senedi piyasasındaki derinleşen düşüş, ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik belirsizliğin yatırımcı güvenini sarsmaya devam etmesiyle birlikte ABD’li teknoloji devleri için daha geniş kapsamlı riskleri ortaya koyuyor.