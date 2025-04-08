Trump’ın teknoloji kardeşleri tahvilleri gümrük vergileri nedeniyle çatlıyor mu?

ABD borsaları, Başkan Donald Trump’ın kapsamlı küresel gümrük vergilerini duyurmasının ardından benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı ve kayıplar 1990’daki tüm ABD hisse senetlerinin toplam değerini aştı.

ABD ekonomisinin temel taşlarından biri olan teknoloji sektörü bu çalkantıdan en çok etkilenen sektör oldu; Apple ve Nvidia gibi büyük şirketlerin hisse senedi fiyatlarında çift haneli düşüşler yaşandı.

Gümrük vergilerinden önce değeri 3 trilyon doların üzerinde olan Apple’ın hisseleri, gümrük vergilerinin uygulanmasının hemen ardından yüzde 9’dan fazla değer kaybederken, yapay zeka çipi üretiminde lider olan Nvidia’nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 düştü.

Piyasalardaki kaos, değerli girişimler Klarna ve StubHub’ın da beklenen halka arzlarını ertelemesine neden oldu ve bu durum ekonomik belirsizlik ortamında daha geniş çaplı bir riskten kaçış sinyali verdi.

Hatta Nintendo bile gümrük vergilerinden kaynaklanan piyasa türbülansını gerekçe göstererek merakla beklenen Switch 2’nin ön siparişlerini erteledi.

Tüketici elektroniği sektörünün küresel tedarik zincirlerine bağımlılığının sembolü olan Apple, önemli zorluklarla karşı karşıya.

iPhone’un parçaları onlarca ülkeden geliyor ve bunların birçoğu Trump’ın gümrük vergilerinden etkilenen Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerle örtüşüyor.

Üretimin Hindistan’a kaydırılması yönündeki çabalara rağmen, geçiş, etkiyi telafi edecek kadar hızlı gerçekleşmedi.

Nvidia, bazı yarı iletkenler için geçici muafiyet tanımış olmasına rağmen, en gelişmiş çiplerin çoğunun üretildiği Tayvan gibi Asya üretim merkezlerine olan bağımlılığı nedeniyle savunmasız kalmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’ın yarı iletkenler için ayırdığı özel bütçe, sektör gözlemcileri tarafından yetersiz görülüyor. Wired’ın haberine göre, ABD öncülüğündeki bir sektör olan yapay zeka altyapısının maliyeti, ithalat kısıtlamaları ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle büyük oranda artabilir.

Tesla ve Musk ikili aksiliklerle karşı karşıya

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Elon Musk’ın etkisine yakın bir diğer teknoloji devi olan Tesla’nın hisselerinde de çift haneli düşüşler görüldü ve bu durum mevcut baskıları daha da artırdı.

Şirket, hem üretim hem de satış açısından büyük ölçüde Çin’e bağımlı durumda ve bu bölgeler şu anda Trump’ın Çin mallarına uyguladığı %34’lük gümrük vergisinden etkileniyor.

Musk’ın Trump ile yakın zamanda yaptığı ve Avrupa Birliği ile “sıfır gümrük vergisi” anlaşması savunan açık ayrılığı, Trump’ın ekonomik modellerini “gülünç” ve Musk’ın duruşunu “zayıflık işareti” olarak niteleyen Almanya’nın görevden ayrılan ekonomi bakanından sert bir tepki aldı.

Bu ayrışma, Tesla’nın Çarşamba günü açıklanan zayıf birinci çeyrek teslimat rakamları ve Musk’ın muhafazakar bir Yüksek Mahkeme adayına 20 milyon dolarlık desteğinin bir zafer elde edemediği Wisconsin’deki siyasi kayıptan kaynaklanıyor.

Bu olumsuzluklar Musk’ın Trump nezdindeki konumuna ilişkin spekülasyonları körükledi.

Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Musk’ın 130 günlük bir görev süresi olan “özel hükümet çalışanı” statüsü göz önüne alındığında, muhtemelen Mayıs ayı sonuna kadar Beyaz Saray’daki görevinden ayrılabileceğini önermesiyle gerilim tırmandı.

Musk bu iddiaları “sahte haber” olarak nitelendirdi ancak bu açıklamalar, ikili arasındaki ittifakta olası bir soğumaya işaret ediyor.

Trump, Musk’ın performansını savunurken, Vance, Musk’ın “dost ve danışman” rolünün devam ettiğini vurgulayarak, kamuoyundaki sürtüşmelere rağmen ilişkinin bozulmadığını ima etti.

Ancak Tesla’nın hisse senedindeki düşüşün tek nedeni gümrük vergileri olamaz; düşüş, duyurunun öncesinde gerçekleşmişti ve daha geniş piyasa dinamiklerini ve şirkete özgü zorlukları yansıtıyordu.

Silikon Vadisi’nin siyasi kumarı ters tepti

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Teknoloji sektörünün Trump’ın siyasi yükselişine yaptığı büyük yatırımın şimdi ters teptiği görülüyor.

Ocak ayındaki göreve başlama törenine, Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi Silikon Vadisi’nin seçkin isimleri önemli konuklar olarak katıldı ve güçlü desteklerini gösterdiler.

New York Times’ın haberine göre, Apple CEO’su Tim Cook etkinliğe 1 milyon dolar katkıda bulundu ancak daha düşük bir profil sergiledi; bu, Apple’ın Trump’ın politikalarında yol almasına yardımcı olan bir stratejiydi.

Ancak gümrük vergilerinin yarattığı olumsuzluklar, Apple ve Nvidia gibi şirketlerin karlılıklarını azaltabilecek daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmalarına yol açtı.

Sektör, Trump’ın teknolojiyi ulusal bir varlık olarak savunacağını umuyordu; bu görüş The Washington Post’taki İlerleme Odası CEO’su Adam Kovacevich tarafından da dile getirildi; ancak gümrük vergileri, inovasyondan ziyade üretimi önceliklendiren ekonomik milliyetçiliğe doğru bir kaymayı gösteriyor.

Cook’un ince diplomasisi, Apple’ın geçmişte de benzer muafiyetler elde ettiğini göz önünde bulundurarak, yine de muafiyetler getirebilir.

Ancak teknoloji sektörünün Çin, Tayvan ve Avrupa’yı kapsayan küresel tedarik zincirlerine olan bağımlılığı, Trump’ın “Önce Amerika” gündemiyle çelişiyor.

Forbes, Hindistan ve Vietnam gibi gümrüksüz bölgelerde çeşitlendirilmiş operasyonlara sahip şirketlerin daha iyi performans gösterebileceğini, ancak ani politika değişikliğinin planlamayı bozduğunu vurguluyor.

Önemli halka arzların ve ürün lansmanlarının gecikmesi ekonomik sıkıntıyı vurgularken, sektörün Trump’ın vizyonuyla uyumu konusunda soruları gündeme getiriyor.

TikTok’taki gecikme, daha derin ticaret gerginliklerine işaret ediyor

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Benzer bir gelişmede Trump, Cuma günü TikTok yasağını veya satışını 75 gün daha erteleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve bu, ikinci erteleme oldu.

TikTok’un ana şirketi ByteDance, tarife duyurusunun ardından Çin’in tereddüt etmesi nedeniyle ABD hükümetiyle devam eden müzakereleri gerekçe gösterdi.

Bu hamle, Trump’ın ulusal güvenlik endişeleri ile ekonomik sonuçlar arasında denge kurma çabasıyla, ticaret ve teknoloji politikalarının karmaşık etkileşimini yansıtıyor.

Karar, aynı zamanda artan hoşnutsuzluk ortamında teknoloji paydaşlarını yatıştırma girişiminin de bir işareti olabilir.

Milyarderlerin etkisi ulusal güvenliği yeniden şekillendiriyor

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Trump döneminde Silikon Vadisi milyarderlerinin ABD ulusal güvenliği üzerindeki etkisi daha da arttı ve bu durum teknoloji-Trump dinamiğini daha da karmaşık hale getirdi.

The Guardian, Musk, Bezos ve Palmer Luckey’nin, geleneksel olarak Lockheed Martin gibi şirketlerin hakim olduğu istihbarat operasyonlarını yeniden şekillendirdiğini bildiriyor.

Musk’ın SpaceX’i, Trump’la olan kişisel bağlarını kullanarak savunma sanayisinin eski muhafızlarına meydan okumak için Palantir ve Anduril ile iş birliği yapıyor.

Bu değişim, özellikle Musk’ın şirketlerinin önemli hükümet sözleşmeleri elde etmesiyle birlikte çıkar çatışması endişelerini gündeme getirdi.

Bu etki güçlerini artırırken, aynı zamanda Trump’ın öngörülemeyen politikalarına da bağlıyor ve ekonomik kayıplar artarsa ittifaklarını zora sokabiliyor.

İttifakta çatlaklar mı var?

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Gümrük vergilerinin neden olduğu piyasa çöküşü Trump-teknoloji tahvillerindeki potansiyel çatlakları açığa çıkardı.

Musk’ın kamuoyundaki muhalefeti ve Tesla’nın mücadeleleri, çıkarların ayrıştığını gösteriyor. Apple ve Nvidia ise küresel rekabet güçlerini zayıflatan tedarik zinciri maliyetleriyle boğuşuyor.

Beyaz Saray’ın Musk’ı savunması, onun ayrılışına dair ipuçlarıyla çelişiyor ve bu da onun rolü konusunda belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan Cook’un daha sessiz yaklaşımı Trump’ın teknoloji devlerini koruma isteğini test edebilir.

Sektörün başlangıçtaki coşkusu, düzenlemelerin kaldırılması ve yapay zekanın büyümesi umutlarıyla başlarken, şimdi daha yüksek maliyetler ve ticaret savaşları gerçekliğiyle karşı karşıya.

Bunun kalıcı bir ayrışma mı yoksa geçici bir gerginlik mi olduğu Trump’ın bundan sonraki hamlelerine bağlı, ancak her iki taraf için de riskler yüksek.