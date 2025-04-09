Trump’ın gümrük vergileri ve diğer ülkelerden gelen misillemeler son haftalarda ABD hisse senetleri için bir kargaşa kaynağı oldu ve görünüşe göre bu yük özellikle emeklilik yaşına yaklaşan Amerikalı tasarruf sahiplerinin omuzlarına biniyor.

Trump yönetiminin küresel ticaret savaşını sürdürmesiyle Amerikalılar, 401(k) emeklilik hesaplarında binlerce dolar kayıp yaşıyor.

Devam eden satış dalgası nedeniyle emeklilik hesaplarına güvenme planları giderek riske giriyor.

Hatta ABD’li emeklilerin bir kısmı, piyasalardaki düşüş devam ederse emekli kalıp kalamayacaklarını sorgulamaya başladı bile.

“Stresli. Eğer bu devam ederse, emekli kalamam,” dedi Georgia’dan 54 yaşındaki emekli Victor Fettes geçen hafta NBC röportajında.

Piyasalardaki satış dalgası ABD’li emekliler için neden önemli?

Copy link to section

Bu hafta başında endeksin S&P 500’de yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadığı görüldü.

Bu, Amerikalı emekliler için önemlidir çünkü 401(k) tasarruf hesapları genellikle yatırım fonları veya borsa yatırım fonları aracılığıyla borsaya önemli ölçüde maruz kalır.

Bu durum, Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından 11 trilyon dolardan fazla paranın kaybolmasına neden olan gümrük vergileri kaynaklı satış dalgasının, tasarruf sahiplerini 2025’te daha da tedirgin etmesinin nedenini yeterince açıklıyor.

Tarifeler küresel ekonomiyi sarsmaya devam ederken, ABD emeklileri de büyük bütçeli satın alımları ve ev tadilatlarını erteliyor. Hatta bazıları 401(k) kayıplarının yaşam kalitelerini de önemli ölçüde etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Trump’ın 90 günlük tarife duraklatmasının anlamı nedir?

Copy link to section

ABD hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın misilleme yapmayan ülkelere yönelik tüm karşılıklı tarifelerin 90 gün süreyle askıya alınacağını açıklamasının ardından yazı yazılırken yavaş yavaş yükseliyor.

Ancak bu artışın devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor çünkü bu, söz konusu tarifeleri geri çekeceğine dair bir işaret değil.

Dolayısıyla, yeni vergilerin ABD’li işletmeler üzerindeki beklenen olumsuz etkisini hafifletmek için pek bir şey yapmıyor; bu da hisse senedi fiyatlarının ileride tekrar düşebileceği ve bunun da ABD’li emekliler için daha fazla kayba yol açabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, endeksin endeksi S&P 500’de önceki kapanışa göre şu anda yaklaşık %7,0 oranında artış kaydetti.

Uzmanlar SPX’te yıl sonu hedeflerini düşürüyor

Copy link to section

Tarife kaynaklı belirsizlik, yatırım şirketlerinin bu yıl da SPX konusunda daha ılımlı bir tutum takınmalarına neden oldu.

Bu haftanın başlarında, Zürih merkezli UBS’nin ABD hisse senetleri başkanı David Lefkowtiz, endeks için yıl sonu hedefini 5.800’e düşürdü.

Lefkowitz, Trump’ın ticaret politikalarının “ekonomi ekibimizin bu yılki zayıf GSYİH büyümesini yansıtacak şekilde büyüme beklentilerini düşürmesine” yol açması nedeniyle daha önce yaptığı 6.400 rakamını öngörmesinden vazgeçti.

Stratejist, araştırma notunda bu yıl için SPX hisse başına kazanç tahminini de yaklaşık %6,0 oranında düşürerek 250 dolara çekti.

Bununla birlikte, endeksteki yıl sonu hedefi, buradan itibaren yaklaşık %8,0’lik bir potansiyel yükselişe işaret etmeye devam ediyor.