Hisse senetleri Perşembe günü, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı “karşılıklı” tarifelere 90 günlük erteleme kararına, Çin’e uygulanan yüksek faiz oranlarının ekonomik faaliyetleri yavaşlatmaya devam edeceği endişesiyle tepki vermesiyle, önceki seanstaki tarihi kazanımlarının yarısını geri alarak düştü.

Yazının yazıldığı sırada Dow Jones Sanayi Ortalaması 1.700 puandan fazla gerilerken, S&P 500 Endeksi %5’in üzerinde düşüş yaşadı.

Nasdaq Composite önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 düştü.

Perşembe günü en büyük düşüşleri Apple ve Tesla yaşadı; sırasıyla yüzde 6’dan ve yüzde 10’dan fazla gerilediler.

NVIDIA ve Meta Platforms da sırasıyla %7,3 ve %6,9 düşüşle kayıplar yaşadı.

Beyaz Saray, Perşembe günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin mallarına uygulanacak %125’lik yeni gümrük vergisi ile fentanil kriziyle ilgili mevcut %20’lik gümrük vergisinin birleştirilmesinin, Çin’den gelen ürünlere toplam %145’lik gümrük vergisi oranıyla sonuçlanacağını doğruladı.

Wall Street’te S&P 500, Dow ve Nasdaq’ın önceki seansta önemli kazanımlar elde etmesinin ardından, piyasa Perşembe günü bir kez daha düşüşe geçti.

Trump’ın çoğu ülke için gümrük vergilerini geçici olarak 90 gün süreyle yüzde 10’a düşüreceğini açıklaması piyasalarda yükselişe neden oldu.

Avrupa Birliği de buna benzer şekilde ABD mallarına 90 günlük bir ara vererek yanıt verdi, Kanada ve Meksika ise %10’luk ek vergiden muaf tutuldu.

Trade Nation’ın kıdemli piyasa analisti David Morrison, “Daha önce herhangi bir şüphe varsa, Başkan Trump’ın tarifelerinin gerçek hedefi artık ortada” dedi.

Morrison şöyle dedi:

Umut, 90 günün dost ticaret ortaklarıyla anlaşmalar müzakere etmek için yeterli bir süre olması ve Çin’in de masaya oturup görüşmeleri başlatması. Sonuç: acil tehlike geçti. Ancak yatırımcılar bu sabah piyasaları hala belirsizliğin sardığının farkında olarak uyanıyorlar.

Banka hisseleri düştü

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Perşembe günkü piyasa düşüşünde banka hisselerinde ciddi düşüşler yaşandı.

SPDR S&P Bank ETF (KBE) ve SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) hisseleri yüzde 8 düşerek S&P 500’ün yüzde 5’lik düşüşünü geride bıraktı.

Seans boyunca birçok bankacılık hissesi düşüş yaşadı. En büyük düşüşü Western Alliance Bancorp yaşadı ve %12’nin üzerinde düşüş yaşadı.

Webster Financial ve Voya Financial da sırasıyla %11,6 ve %10,1 oranında önemli kayıplar yaşadı.

Ayrıca Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Citigroup gibi büyük finans kuruluşlarının hisse senedi fiyatlarında düşüş görüldü.

Enerji sektörü büyük kayıplar yaşıyor

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S&P 500’ün enerji sektörü, Trump’ın ticaret savaşıyla ilgili belirsizlik ortamında petrolün satış dalgasının devam etmesi nedeniyle yüzde 5’in üzerinde düşüşle sert bir darbe aldı.

Occidental Petroleum ve Devon Energy sırasıyla %10 ve %12’den fazla düşerken, petrol devleri Exxon ve Chevron %7’den fazla düştü. Rafineri Phillips 66 neredeyse %4 düştü.

ABD ham petrolü, Trump’ın çoğu ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırma kararını ertelemesinin ardından Çarşamba günkü rahatlama rallisinin getirdiği kazanımların çoğunu kaybederek varil başına yaklaşık yüzde 5 düştü ve 60 doların altına geriledi.

Tüccarlar şimdi Trump’ın dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’e çıkarmasıyla tırmanan ABD-Çin ticaret savaşına odaklanmış durumda.

Büyük teknoloji tökezliyor

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Başkan Trump’ın bazı karşılıklı tarifeleri geçici olarak durduracağını açıklamasının ardından, genellikle megacap teknoloji hisseleri olarak adlandırılan büyük teknoloji hisseleri, önceki işlem seansında önemli kazançlar yaşadıktan sonra düşüşe geçti.

Bu duyuru, piyasa algısında bir değişime yol açarak yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmelerine neden oldu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisse senedi fiyatı %10’un üzerinde düşüş yaşadı.

Bu düşüş, Wall Street’teki bazı şirketlerin şirket için hedef fiyatları düşürmesiyle daha da arttı.

Fiyat hedeflerindeki bu ayarlama, Tesla’nın gelecekteki performansına yönelik daha temkinli bir bakış açısını yansıtıyor ve yatırımcı güvenini etkileme potansiyeli taşıyor.

Benzer şekilde NVIDIA’nın hisse senedi fiyatında da yüzde 7’den fazla bir düşüş yaşandı.

Bu düşüş, teknoloji sektöründeki genel pazar gerilemesinin yanı sıra, tarife duyurusunun NVIDIA’nın tedarik zinciri ve küresel operasyonları üzerindeki potansiyel etkisine bağlanabilir.

Tarifelerdeki geçici duraklama kısa vadede bir miktar rahatlama sağlasa da teknoloji sektörü için uzun vadeli etkiler belirsizliğini koruyor ve bu durum oynaklığın artmasına ve yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.