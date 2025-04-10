Çin’in tüketici ve üretici fiyatları, ülke küresel talebin azalması, ABD ile ticaret savaşının kötüleşmesi ve tüketimi artırmaya yönelik iç çabalarla boğuşurken zıt yönlerde seyrediyor.

Tüketici fiyatları Mart ayında yıllık bazda %0,1 gerileyerek üst üste ikinci ay deflasyona sahne oldu.

Bu arada üretici fiyatları Kasım 2024’ten bu yana en sert düşüşü yaşayarak %2,5 düştü ve bu durum Çinli üreticilerin karlılığı ve artan dış baskılar ortasında ülkenin ekonomik stratejisinin daha geniş etkisi konusunda yeni endişelere yol açtı.

Tüketici fiyatları 300 milyar yuanlık teşvike rağmen düştü

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Şubat ayındaki %0,7’lik düşüşün ardından Mart ayındaki %0,1’lik tüketici fiyat endeksi düşüşü, Çin’i kesin olarak deflasyonist bölgeye yerleştirdi.

Ulusal İstatistik Bürosu, perşembe günü yayınladığı verilerde, Pekin’in teşvikleri artırmasına rağmen fiyat seviyelerinde sürekli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Çinli politikacılar, zayıflayan dış talebi, iç tüketimi teşvik ederek telafi etmeye çalışıyor.

Hükümet, Mart ayında tüketici takas programı için bütçeyi 300 milyar yuana (41,47 milyar dolar) çıkararak orta sınıf akıllı telefonlar ve ev aletleri gibi ürün maliyetlerinin yaklaşık yüzde 15 ila 20’sini kapsadı.

Bu rakam, geçen yıl daha dar bir ürün yelpazesi için ayrılan 150 milyar yuandan daha fazla.

Bu artışa rağmen, gıda ve yakıt hariç çekirdek enflasyon düşük seyrediyor ve Şubat ayında %0,1 düştükten sonra Mart ayında sadece %0,5 arttı.

Ocak ayındaki %0,6’lık büyümenin altında kalan toparlanma, sübvansiyonlara rağmen tüketici talebinin zayıf kalmasını yansıtıyor.

Üretici fiyatları Mart ayında %2,5 düştü

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Tüketici fiyatlarında erken istikrar belirtileri görülürken, üretici fiyat endeksinde deflasyonun derinleştiği görülüyor.

Üretici fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre mart ayında yüzde 2,5 düşerek, 29 aydır devam eden düşüş serisine devam etti.

Fabrika çıkışlı fiyatlardaki uzun süreli düşüş, Çin’in sanayi sektörlerindeki karlılığın zayıfladığını gösteriyor.

Durum, Çinli ihracatçıların daha sıkı rekabet ve tarifelerle karşı karşıya kalmasıyla birlikte azalan yurtdışı talebiyle daha da kötüleşiyor.

Üretici tarafındaki bu deflasyon, ihracat odaklı bölgelerde istihdam, üretim ve gelir artışını daha da etkileyebilir.

Yuan da bu baskıya yanıt verdi ve onshore yuan dolar karşısında 7,3469 seviyesinden işlem gördü; bu seviye 2007’den bu yana en düşük seviyeye yakın.

Yurt dışı yuanı, yatırımcıların daha geniş ekonomik etkiye ilişkin endişelerini yansıtarak %0,23 oranında düşüşle 7,3611’e geriledi.

ABD-Çin ticaret savaşı, ihracata yönelik yeni tarifelerle yoğunlaşıyor

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Dış şok yeni tarifelerle daha da arttı. Çin Çarşamba günü ABD mallarına %84 oranında tarife uyguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise buna karşılık Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergisini bir gecede yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardı.

Bu artış, zaten zayıf talep ve düşen fiyatlarla karşı karşıya olan Çinli ihracatçılar için artan zorluklara işaret ediyor.

Üreticilerin küresel pazarda küçülen bir pay için rekabet etmesiyle birlikte, fabrika çıktılarındaki deflasyonist eğilimlerin devam etmesi bekleniyor.

Bu tarifeler ayrıca Çin mallarının yurtdışındaki rekabet gücünü de azaltıyor ve zaten artan girdi maliyetleri ve düşük marjlardan etkilenen işletmeler üzerinde ek baskı yaratıyor.

Büyüme hedefi iç harcamalara bağlı

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Başbakan Li Qiang daha önce 2025 yılı için GSYİH’nın “yaklaşık yüzde 5” büyüme hedefi belirlemiş, hükümet yılın en önemli önceliğini de tüketim olarak belirlemişti.

Yıllık çalışma raporunda “tüketim” kelimesi 27 kez geçekleşerek son on yılın en yüksek rakamına ulaştı ve büyümenin içsel itici güçlerine doğru net bir dönüş sinyali verdi.

Hükümet, önümüzdeki günlerde daha fazla teşvik paketinin açıklanabileceğini belirtti.

Ünlü akademisyen ve eski merkez bankası danışmanı Li Daokui, iç tüketimi canlandırmaya yönelik ilave tedbirlerin uygulamaya konulmaya hazırlandığını söyledi.

Ancak ekonomistler bu politikaların etkinliğinin sınırlı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Capital Economics’ten Julian Evans-Pritchard’a göre, Çin’in mevcut mali harcamalarının büyük kısmı hâlâ talebi değil, arzı artırmayı hedefliyor.

İhracatın zayıflaması ve fiyat baskılarının düşmeye devam etmesiyle birlikte aşırı kapasite daha da kötüleşebilir, fiyatlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturabilir ve tüketici güvenindeki toparlanmayı geciktirebilir.

Perşembe günü Çin borsaları yeni teşvik umutlarına olumlu tepki verdi.

CSI 300 endeksi %1,6 yükselirken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi %3,9 sıçrayarak Asya hisselerindeki kazançlara öncülük etti.

Yine de uzun vadeli görünüm, tüketici odaklı politikaların Çin endüstrisinin karşı karşıya olduğu dış olumsuz rüzgarları ve yapısal zorlukları telafi edip edemeyeceğine bağlı.