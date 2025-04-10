Donald Trump, yatırımcıları hisse senedi almaya çağıran bir sosyal medya paylaşımının ardından, ticaret tarifelerinde ani bir geri çekilme yaşanmasının ardından olası piyasa manipülasyonu iddiasıyla eleştiriliyor. Bu gelişme, dünya çapında piyasaların yükselmesine neden oldu.

Çarşamba sabahı, ABD piyasaları açıldıktan hemen sonra Trump, sosyal medya platformu Truth Socia l’da şunları yazdı: “ALIŞVERİŞ İÇİN MÜTHİŞ BİR ZAMAN!!! DJT.”

Dört saat içinde, Çin hariç çoğu ülke için yeni tarifelerin 90 gün süreyle durdurulacağını duyurarak yatırımcıları şaşırttı.

Duyuru büyük bir yükselişi tetikledi, S&P 500 %9’un üzerinde, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise %12’nin üzerinde değer kazandı.

Küresel çapta dalga etkisi hızlı oldu.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %9, Londra’nın FTSE 100 endeksi ise perşembe günü erken saatlerde %4’e kadar yükseldi.

Trump’ın paylaşımına ilginçlik katan bir diğer husus ise, Trump Media & Technology Group’un (Trump Media & Technology Group, Truth Social’ın sahibi) hisse senedi sembolü olan “DJT” ile anlaşma imzalaması oldu.

Şirket hisseleri Çarşamba günü %22 arttı ve bu durum başkanın mesajının zamanlaması ve amacı konusunda daha fazla soruyu gündeme getirdi.

Washington’da soruşturma çağrıları yoğunlaşıyor

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Olayların bu şekilde gelişmesi, Trump’ın eylemlerinin içeriden bilgi ticareti için fırsat sağladığı iddialarıyla, milletvekillerinin sert eleştirilerine yol açtı.

Senatör Adam Schiff, piyasa dalgalanmalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi:

“Yönetimde Trump’ın son gümrük tarifesi değişikliğini önceden kim biliyordu? Hisse senedi alıp satan ve halkın sırtından kar eden oldu mu?”

Senatör Chris Murphy de endişeleri dile getirerek, “içeriden bilgi ticareti skandalı” konusunda uyardı ve Trump’ın paylaşımının, ortaklarına özel bilgileri paraya çevirmeleri yönünde bir sinyal olduğunu ileri sürdü.

Bu arada Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Kongre’deki tüm üyelerden son dönemdeki hisse senedi işlemlerini açıklamalarını istedi ve şüpheli bir aktiviteye işaret etti:

“Salonda ilginç konuşmalar duyuyorum,” diye yazdı X’e.

“Açıklamanın son günü 15 Mayıs. Birkaç şey öğrenmek üzereyiz.”

Etik ve hukuk uzmanları soruşturma için gerekçe görüyor

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Hukukçular ve etik uzmanları Trump’ın eylemlerinin ciddi bir soruşturmayı hak ettiğini savunuyor.

Başkan George W. Bush’un eski baş etik avukatı Richard Painter, Trump’ın paylaşımının zamanlamasının kendisini piyasa manipülasyonu suçlamalarına açık hale getirdiği konusunda uyardı.

Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Kathleen Clark, Trump’ın davranışlarının “normalde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bir soruşturma başlatılmasına yol açacağını” söyledi.

NYT’ye verdiği demeçte, “Bu tür araştırmacılar, Bay Trump’ın piyasayı hareketlendirecek bir açıklama yapacağını bildiğine dair kanıt arayacak ve ardından takipçilerine bir ipucu verecek,” dedi.

Federal menkul kıymetler yasalarına uyumu denetleyen SEC, NYT’ye Trump’ın paylaşımıyla ilgili sorulan soruya yorum yapmayı reddetti.

Trump’ın mali işlemler konusunda eleştirilerle karşılaşması ilk kez olmuyor.

İkinci dönemine başlamadan önce $TRUMP adlı coin’ini piyasaya sürmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

O dönemde çıkan haberlerde, Trump Örgütü ile bağlantılı bazı yatırımcıların önemli karlar elde ettiği, New York Times’ın analizine göre bir kripto para cüzdanının 109 milyon dolar kazandığı belirtiliyordu.

Beyaz Saray başkanın amaçlarını savundu

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Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın sosyal medya paylaşımının, yaygın belirsizlik ortamında piyasaları istikrara kavuşturmayı amaçladığını ileri sürerek, hakkındaki suistimal iddialarını reddetti.

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, “ABD Başkanı’nın, medyanın durmaksızın korku yaydığı bir ortamda, piyasalara ve Amerikalılara ekonomik güvenlikleri konusunda güvence verme sorumluluğu vardır” dedi.

Desai, Demokratları “partizan siyasi oyunlar oynamak için samanlıkta iğne aramakla” suçladı ve onları ABD ekonomisini güçlendirmek için yönetimle birlikte çalışmaya çağırdı.

Beyaz Saray tartışmaları önemsizleştirirken, Washington’da şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda baskı artıyor.

Düzenleyicilerin konuyu ele alıp almaması Trump’ın başkanlığı ve finans piyasaları açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.



