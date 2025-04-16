Gümrük vergileri gerçekten de üretimi ABD’ye geri getirecek mi?

Başkan Trump, diğer ülkelere uyguladığı benzeri görülmemiş gümrük vergilerinin, imalatın ABD’ye geri dönmesine yardımcı olacağını iddia etmeye devam ediyor.

Ancak CNBC’nin yakın zamanda yaptığı bir anket, Amerikan şirketlerinin tedarik zincirlerini kendi ülkelerine taşımasını engelleyebilecek yerel üretime bağlı bazı engellerin bulunduğunu ortaya koyuyor.

ABD hisse senetleri, Beyaz Saray’ın Çin’e uyguladığı tarifeler hariç, hemen hemen tüm karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle askıya alma kararı almasının ardından son seanslarda kaybettiği zeminin bir kısmını geri kazandı.

Yine de, endeksin endeksi, yazının yazıldığı tarih itibarıyla yılbaşından bu yana yaklaşık %15 düşüşte.

ABD’de üretimin maliyeti önemli ölçüde daha fazladır

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CNBC anketine katılanların yarısından fazlası, ABD’li şirketlerin üretimlerini ülke içine taşımaları durumunda çok daha yüksek maliyetlerle karşılaşacaklarını söyledi.

Aslında şirketler tedarik zincirlerini düşük tarifeli diğer ülkelere taşımayı tercih edeceklerdir; çünkü tedarik zincirlerini ABD’ye geri getirmek ürün üretim maliyetini yaklaşık iki katına çıkarabilir.

Buna karşılık, üretimi daha düşük gümrük tarifeleri uygulayan ülkelere kaydırmanın çok daha maliyet etkin olacağını da sözlerine eklediler.

Yani Trump’ın gümrük vergileri Çin’in imalat sektöründeki hakimiyetinin bir kısmını kaybetmesine yol açacak.

Ancak CNBC’nin yeni Tedarik Zinciri anketine göre, bu durumdan faydalanan taraf muhtemelen ABD olmayacak.

Şirketler neden ABD dışında üretim yapıyor?

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CNBC araştırmasında, Trump’ın gümrük vergilerinin ardından işletmelerin üretimi ABD’ye taşımamasının bir diğer önemli nedeninin de kalifiye iş gücü bulma zorluğu olduğu ortaya çıktı.

Apple CEO’su Tim Cook, Çin’de takım mühendislerinin bir araya geleceği bir toplantının birkaç futbol sahasını doldurabileceğini söyledi.

ABD’de bir odayı bile dolduramayabilir.

Bu, Trump yönetiminin çok istediği üretimin yerelleştirilmesinin önündeki en büyük engel. Cook geçen yıl verdiği bir röportajda “Çin’deki mesleki uzmanlık çok derin” demişti.

Vergi muafiyeti, yurtiçi üretime ilham vermek için yeterli değil

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Başkan Trump, tedarik zincirlerini ülke içine taşımayı taahhüt eden şirketlere vergi konusunda önemli ölçüde esneklik sağlanacağına söz verdi.

Ancak CNBC anketine katılanların verdiği bilgiye göre, vergi avantajları yerli üretimin hızla artan maliyetlerini telafi etmeye yetmiyor.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu Trump’ın yeni ticaret politikalarının kurumsal Amerikalılara karşı “zorbalık” gibi geldiğini söyledi.

Uzmanlar, gümrük vergilerinin bu yıl bir ticaret savaşını tetikleyebileceğinden ve ABD ekonomisini 2025’in ikinci yarısında resesyona sürükleyebileceğinden endişe ediyor.

Bu durum, son haftalarda birçok Wall Street analistinin S&P 500 için yıl sonu hedeflerini düşürmesine yol açtı.

Örneğin Bank of America, geçen hafta S&P 500 için yıl sonu hedefini 5.600’e düşürdü; bu da buradan itibaren sadece %3,0’lık bir potansiyel artışa işaret ediyor.