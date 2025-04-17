ABD makamlarının yaptırımları sonrasında Tether’in yaptırım uygulanan yerel bir borsaya bağlı cüzdanları dondurmasının ardından Rusya kendi stablecoin’ini çıkarmak için çabalıyor olabilir.

Yerel medyaya konuşan Maliye Bakan Yardımcısı Osman Kabaloev, hükümete, Tether’in USDT’sine alternatif olarak rubleye sabitlenmiş bir stablecoin geliştirmeyi değerlendirme çağrısında bulundu.

Bu yorumlar, Tether’ın geçen ay uluslararası yaptırımlar altındaki Rus kripto para borsası Garantex’e ait cüzdanlarda yaklaşık 27-28 milyon dolar değerinde USDT’yi dondurmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Kabaloev, bu kısıtlamaların Rusya’nın dijital finans altyapısındaki önemli bir zayıf noktayı, yani ülkenin yabancı ihraçlı stablecoin’lere olan bağımlılığını ortaya çıkardığına inanıyor.

Gerilim, Mart ayı başında ABD Adalet Bakanlığı’nın Alman ve Finlandiyalı yetkililerle birlikte Garantex ile bağlantılı alan adlarını kaldırmasıyla tırmanmıştı.

Birkaç gün sonra ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi , borsayı kara para aklamak ve Husi hareketi gibi yaptırım uygulanan kuruluşlar adına işlem yapmakla suçlayarak yeni yaptırımlar getirdi.

Garantex, Tether’i “Rus kripto pazarına karşı savaşa girmekle” suçladı ve kullanıcıları Rus cüzdanlarındaki tüm USDT işlemlerinin artık risk altında olabileceği konusunda uyardı.

Rusya’nın deneysel yasal rejimi içerisinde stablecoin kullanımı kısıtlanmamış olsa da Kabaloev, son olayların ülkenin yerli alternatiflere ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyduğuna inanıyor.

“Son tıkanıklık, USDT’ye benzer, muhtemelen diğer para birimlerine sabitlenmiş dahili araçlar oluşturmayı düşünmemiz gerektiğini düşündürüyor,” şeklinde konuştu.

Küresel ticarette kripto kullanımı

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Rus kanun koyucular, Batı yaptırımlarını aşmanın bir yolu olarak kriptoyu küresel ticarete entegre etmenin yollarını zorluyor. Geçtiğimiz yıl, Rus parlamentosu ilk okumada dijital varlıkların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verecek olan da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili iki yasa tasarısını kabul etti.

O zamandan beri bazı Rus firmaları ticaret akışını sürdürmek için dijital varlıklara yöneldi. Daha önceki raporlara göre Rus petrol şirketleri Çin ve Hindistan’daki alıcılarla ödemeleri kolaylaştırmak için Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi stablecoin’leri kullanıyor.

Kripto para destekli bu işlemlerin toplam hacmin küçük bir kısmını temsil etmesine rağmen, o dönemde kaynaklara göre bunların aylık hacmi on milyonlarca doları buluyordu.

Yatırım şirketi VanEck’in bir diğer raporunda ise Rusya’nın Çin ile birlikte belirli enerji işlemlerini gerçekleştirmek için Bitcoin kullanmaya başladığı iddia edildi.

Kripto paraların ticarette giderek artan bir rol oynamasıyla birlikte Rus yetkililer de ABD’deki son hamlelere benzer şekilde ulusal bir kripto para rezervi fikrine ısınmaya başladı.

Mart ayında, Sivil Toplum Odası üyesi Evgeny Masharov, cezai işlemlerle el konulan dijital varlıklar kullanılarak devlet tarafından yönetilen bir rezerv fonu oluşturulmasını önerdi; bu önerinin Rusya’nın mali istikrarını güçlendirmeye ve yabancıların elindeki rezervlere olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

CBDC lansmanı ertelendi

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Bu arka planın ortasında, Rusya uzun zamandır üzerinde çalışılan merkez bankası dijital para biriminin piyasaya sürülmesini erteledi. Başlangıçta 2024 ortalarında kitlesel olarak benimsenmesi planlanan dijital rublenin artık 2026’dan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre gecikme, birçok bankanın Oracle gibi ABD merkezli çözümler başta olmak üzere yabancı yazılım sistemlerinden uzaklaşmak için yaşadığı teknik engellerden kaynaklanıyor.

Bu veritabanı sistemleri, yüksek hacimli işlemlerin güvenli bir şekilde işlenmesi için kritik öneme sahip ve mevcut yaptırımlar altında yerel alternatiflere geçiş, dijital rublenin yaygınlaşmasını tam olarak desteklemeyi zorlaştıran Rus bankaları için zorlu oldu.