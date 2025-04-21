Bitcoin, siyasi gerginlikler arasında 87 bin doları aştı, STX, MANA ve FARTCOIN %10’un üzerinde yükseldi

Bitcoin, pazartesi günü yaklaşık 87.000 dolara ulaşmadan önce Mart ayı sonlarında görülen fiyat seviyelerine toparlandı.

Bitcoin’in yükselişi, yatırımcıların ABD’deki son makro gelişmelere tepki vermesiyle riskli varlıklardaki daha geniş çaplı toparlanmayla desteklendi.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık %2 artarak 2,85 trilyon dolara yükselirken, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi iki puan artarak 39’a çıktı.

Altcoin’ler de bu eğilimi yansıttı ve yazı yazılırken bazı önemli token’ların kârda olduğu görüldü.

Bitcoin neden yükseldi?

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Bitcoin’in toparlanmasına birçok faktör yardımcı oldu, ancak olumlu ivmenin çoğu, ABD Dolar Endeksi’nin Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeye düşmesinin ardından geldi ve alternatif varlıklara yönelik yeni bir talep yarattı.

Trump’ın geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma ve faiz indirimi konusundaki açıklamaları, merkez bankası bağımsızlığı konusunda endişeleri artırdı.

Bu durum, ABD dolarına olan güveni zedeledi ve Bitcoin’in hem para biriminin değer kaybetmesine hem de siyasi istikrarsızlığa karşı bir korunma aracı olarak cazibesini yeniden canlandırdı.

Piyasalar, para politikasının siyaset tarafından yönlendirildiği izlenimini edindiğinde huzursuz oluyor ve Trump’ın Powell’ın görevden alınması ve faiz indirimleri çağrısında bulunması, doların değer kaybetmesine yol açtı.

Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarak yatırımcıların itibari para oynaklığından aktif olarak korunma arayışında olduğu fikrini güçlendirdi.

Genellikle “dijital altın” olarak adlandırılan Bitcoin, özellikle genç veya kripto paraya aşina yatırımcılar arasında aynı güvenli liman duygusundan faydalanmış gibi görünüyor.

Jeopolitik açıdan Bitcoin, Trump’ın Japonya ve Çin ile yapılan gümrük vergisi görüşmelerine ilişkin açıklamalarından da güç aldı.

Ticaret gerginliklerinin azalması ihtimali genel risk iştahını artırdı ve sermayenin hisse senetlerine ve kripto paralara geri dönmesini teşvik etti.

Bitcoin için bu, hem makro korunma akımlarından gelen ek destek hem de küresel piyasalardaki iyileşen duyarlılık anlamına geliyordu.

QCP Capital araştırmacıları, son dönemde yaşanan ticaret gerginlikleri nedeniyle azalan kurumsal ilginin geri döndüğünü belirtti.

Bu durum, geçen hafta 13,4 milyon dolarlık net giriş gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) pozitif akışlarda da yansıdı. Bir önceki haftaki 700 milyon dolarlık çıkışın ardından bu fonlara 13,4 milyon dolarlık net giriş yaşandı.

Ralli devam edecek mi?

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Geçtiğimiz hafta Invezz’in haberine göre, Bitcoin bugün gerçekleşen yükselişle birlikte son haftalarda yükseliş momentumunu defalarca sınırlayan Ichimoku Bulutu direncini aşmayı başardı.

Bulutların 85 bin dolar civarında hizalanmasıyla Pazartesi günkü hareket, boğalar için teknik bir kazanç anlamına geliyor, ancak BTC’nin bu bölgenin üzerinde tutunup onu desteğe çevirip çeviremeyeceği henüz belli değil.

Arthur Hayes’e göre Bitcoin’in yükselişi çok daha büyük bir hareketin başlangıcı olabilir.

BitMEX’in kurucu ortağı, yaklaşan ABD Hazine tahvili geri alım operasyonlarının büyük bir katalizör görevi görebileceğine, sisteme yeni likidite enjekte edebileceğine ve Bitcoin’in daha fazla kazanımını sağlayabileceğine inanıyor.

Hazine tahvil geri alımları, hükümetin kendi tahvillerini piyasadan geri satın almasını içerir; bu, finansal koşulları rahatlatabilir ve sermaye bulunabilirliğini artırabilir.

Hayes, bu potansiyel likidite dalgasını “Bazuka” olarak tanımlayarak, bunun yatırımcıların Bitcoin’i altı haneli rakamlara ulaşmadan önce biriktirmeleri için son fırsat olabileceğini öne sürdü.

Bitget baş analisti Ryan Lee gibi diğerleri ise Bitcoin’in yükselişini sürdürebilecek en önemli katalizörün zayıflayan ABD doları olduğunu belirtti.

Lee’ye göre, güçlü işlem hacmi ve haftalık grafikte alçalan kama formasyonundan teyit edilen kırılma, Bitcoin’in 90.000 dolarlık direnç seviyesini test etmeye hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor.

Özellikle bu kopuş modeli, geçen hafta benzer bir kurulum paylaşan Crypto Caesar gibi analistler tarafından da öngörülmüştü. Aşağıya bakın.

BTC/USD haftalık grafik. Kaynak: Crypto Caesar

Diğer analist Rekt Capital’e göre, Bitcoin bu son hareketle “aylardır süren düşüş trendinin ötesine geçen bir çıkışı başarıyla doğruladı”. Rekt Capital, amiral gemisi kripto paranın şu anda 86.600 dolar civarındaki önemli bir teknik direnç seviyesi olan 21 haftalık EMA’nın ötesine baskı yaptığını belirtti.

Rekt Capital, bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek haftalık bir kapanış ve ardından başarılı bir yeniden testin, yükselişin devamı için güçlü bir teyit sinyali olarak hareket edeceğini belirtti.

21 haftalık EMA, tarihsel olarak Bitcoin piyasalarındaki önemli döngüler sırasında dinamik bir destek ve direnç çizgisi olarak hizmet etmiştir.

Ancak herkes rallinin devam edeceğine ikna olmamıştı. Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, özellikle altının ivmesi hızlanmaya devam ederse Bitcoin’in hala önemli bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

McGlone, Bitcoin gibi riskli varlıkların uzun vadeli ortalamalarına dönme belirtileri gösterdiğini belirterek, BTC’nin 200 haftalık hareketli ortalamasının şu anda 46.300 dolar civarında olduğunu, bunun da mevcut seviyelerin yaklaşık %47 altında olduğunu belirtti.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, gün içinde yaklaşık %4 artışla 87.329 dolardan işlem görüyordu.

Altcoin’ler Bitcoin ile birlikte yükseliyor

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Altcoin’lerin toplam piyasa değeri son bir günde %8 artarak 1,15 trilyon dolara yükselirken, birçok önemli kripto para çift haneli kazançlar elde etti.

En iyi altcoin’ler arasında Stacks (STX) başı çekerken, işlem hacmi yaklaşık %300 artarak 143 milyon dolara ulaşırken, %13,9 artışla 0,70 dolara çıktı.

Bu hareket büyük ölçüde Bitcoin’in yükselişiyle birlikte STX’in klasik bir yükseliş modeli olan düşen kamadan çıkmasıyla gerçekleşti.

Decentraland (MANA), haftalardır devam eden yükselen trend çizgisinin kırılması ve türev faaliyetlerindeki artışın desteğiyle %12’lik bir artışla 0,31 dolara çıktı.

Fartcoin (FARTCOIN), sektörün piyasa değerini %3,3 artırarak 50,7 milyar dolara çıkaran daha geniş çaplı meme coin dalgasından yararlanarak %10,3 artışla 0,91 dolara çıktı.

DOGE, SHIB, PEPE ve BONK gibi diğer önemli meme token’ları da %3 ila %8 arasında kayda değer kazançlar kaydetti.

Kaynak: CoinMarketCap