توقعات زوج دولار/ين USD/JPY: لا تزال صناديق التحوط تقوم ببيع الين الياباني

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استؤنف انهيار الين الياباني هذا الأسبوع مع استمرار المخاوف بشأن اقتصاد البلاد والتدخلات. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY لمدة ثلاثة أيام متتالية، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 155.17، وهو أعلى من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 151.92.

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ولا يزال الين الياباني في خطر

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لقد انهار الين الياباني بقوة على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث تبنى بنك اليابان أسعار الفائدة المنخفضة وسياسات التيسير الكمي.

وصل زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع عند 75.45 في عام 2011 ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود عند 160 هذا الشهر. وفي نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من 72 دولارًا إلى أكثر من 105 دولارات.

وعلى عكس البنوك المركزية الأخرى، تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في محاولة لإثارة التضخم في البلاد. ولم يحقق سوى زيادة طفيفة بنسبة 0.10٪ في وقت سابق من هذا العام.

تواجه اليابان تحديات فريدة من نوعها. إنها الدولة الأكثر مديونية في مجموعة السبع حيث تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 261٪.

ويحتفظ بنك اليابان بمعظم هذا الدين، أو حوالي 53%. ويقدم بنك اليابان هذا الدين ببساطة عن طريق طباعة النقود. أما بقية الديون فتحتفظ بها أمثال شركات التأمين والبنوك والأجانب وصناديق التقاعد.

ونتيجة لذلك، تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بسبب تأثير ذلك على نظام خدمة الديون في البلاد. وكما رأينا في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى المزيد من تكاليف خدمة الديون. ومن المتوقع أن تدفع الحكومة الأمريكية أكثر من تريليون دولار من الفوائد هذا العام.

وفي اليابان، ألمح بنك اليابان إلى أنه سيكون حذرًا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ رفع أسعار الفائدة، وهو ما يفسر سبب انخفاض الين.

حدث الارتفاع الأخير في العملة عندما قام بنك اليابان بنشر مليارات الدولارات في السوق. وفي معظم الحالات، عادة ما تكون هذه الإجراءات مؤقتة كما رأينا في عام 2022. في ذلك الوقت، أنفق البنك المليارات لدعم العملة لكن اتجاهه الهبوطي استؤنف عندما انتهت هذه الإجراءات.

والأمل المحتمل للين هو أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. علاوة على ذلك، كانت الأرقام الاقتصادية الأخيرة ضعيفة. وتراجعت ثقة المستهلك وإنتاج الصناعات التحويلية بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.

وفي الوقت نفسه، تتجه صناديق التحوط والمضاربون الآخرون إلى الاتجاه الهبوطي للغاية بشأن الين الياباني. تُظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن مراكزها كانت في المنطقة السلبية منذ ديسمبر 2021. وقد وضع تقرير CoT الأخير الرقم عند -168.4 ألفًا، بالقرب من أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 180 ألفًا.

تقرير CoT عن الين الياباني

التحليل الفني لزوج دولار/ين USD/JPY

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مخطط USD/JPY بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بلغ ذروته عند 160.26 يوم 29 أبريل ثم انخفض بعد ذلك إلى 151.88. حدثت حركة السعر هذه عندما تدخلت الحكومة اليابانية في السوق.

وكما كتبت آنذاك ، فإن تأثير التدخلات في العملة يميل إلى أن يكون قصير الأجل، وهو ما يفسر سبب انتعاشه. قام الزوج بكسر نمط إعادة الاختبار منذ أن كان مستوى 151.88 هو أعلى تأرجح في نوفمبر 2023.

لقد ظل فوق كل المتوسطات المتحركة، وهو ما يشير إلى أن الثيران لا يزالون مسيطرين. ولذلك، أظن أن الزوج سيستمر في الارتفاع حيث يستهدف المشترون نقطة المقاومة الرئيسية عند 160 في الأشهر القليلة المقبلة.

وقد يخرج هذا الرأي عن مساره بسبب تصرفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.