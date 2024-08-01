تواجه CrowdStrike دعوى قضائية من المساهمين بسبب انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات

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في تحول دراماتيكي للأحداث، رفع المساهمون في شركة CrowdStrike العملاقة للأمن السيبراني دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.

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تزعم الدعوى القضائية أن CrowdStrike قدمت بيانات “كاذبة ومضللة” حول عمليات اختبار البرامج، مما أدى إلى انقطاع كارثي في تكنولوجيا المعلومات أثر على أكثر من ثمانية ملايين جهاز كمبيوتر حول العالم.

ولم يثير هذا الحادث تساؤلات حول سلامة برمجيات الشركة فحسب، بل أدى أيضًا إلى تداعيات مالية كبيرة.

هل قام المسؤولون التنفيذيون في CrowdStrike بتضليل المستثمرين؟

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تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في أوستن، تكساس، أن المديرين التنفيذيين لشركة CrowdStrike ضللوا المستثمرين من خلال التأكيد لهم أن تحديثات برامج الشركة قد تم اختبارها بدقة.

من الأمور الأساسية في الشكوى التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي جورج كورتز خلال مكالمة جماعية في 5 مارس، حيث ادعى أن برنامج الشركة “تم التحقق من صحته واختباره واعتماده”.

يسعى المساهمون للحصول على تعويض عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها، مشيرين إلى انخفاض سعر سهم CrowdStrike بنسبة 32% في أعقاب الحادث.

ويعادل هذا الانخفاض خسارة مذهلة بقيمة 25 مليار دولار في القيمة السوقية.

تهدف الدعوى الجماعية المقترحة إلى استرداد تعويضات غير محددة للمستثمرين الذين امتلكوا أسهمًا في الفترة ما بين 29 نوفمبر من العام السابق و29 يوليو.

أنكرت CrowdStrike هذه المزاعم وأعلنت عزمها الدفاع بقوة عن نفسها ضد الدعوى القضائية.

وقالت CrowdStrike في بيان: “نعتقد أن هذه القضية تفتقر إلى الجدارة، وسندافع بقوة عن الشركة”.

وأدى الانقطاع إلى خسائر بقيمة 5.4 مليار دولار

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أدى تحديث البرنامج الخاطئ، الذي حدث في 19 يوليو، إلى اضطرابات واسعة النطاق في مختلف القطاعات ، بما في ذلك شركات الطيران والبنوك والمستشفيات.

وفقًا لشركة Parametrix للمخاطر السحابية، أدى الانقطاع إلى خسائر مباشرة بقيمة 5.4 مليار دولار.

وعانى قطاع الرعاية الصحية أكثر من غيره، حيث تكبد خسارة قدرها 1.9 مليار دولار، في حين تكبد القطاع المصرفي خسارة قدرها 1.4 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن الشركات في كل صناعة قد حققت خسارة متوسطة قدرها 43.6 مليون دولار لكل منها.

كانت شركة دلتا إيرلاينز من بين الأكثر تضرراً ، حيث أعلن الرئيس التنفيذي إد باستيان عن خسارة قدرها 500 مليون دولار بسبب توقف الرحلات الجوية وتعويضات الركاب.

وتوقعت شركة سبيريت إيرلاينز أيضًا انخفاضًا قدره 7.2 مليون دولار في دخلها التشغيلي للربع الثالث بسبب انقطاع الخدمة، مما أجبر الشركة على إلغاء 470 رحلة.

أقرت CrowdStrike بالمشكلة، وأرجعت العطل إلى “خطأ” في نظام مصمم لضمان الأداء السليم لتحديثات البرامج.

وذكرت الشركة منذ ذلك الحين أنه تمت استعادة أجهزة الكمبيوتر المتضررة إلى وضعها الطبيعي اعتبارًا من الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 29 يوليو، بعد عشرة أيام من الحادث الأولي.

ردًا على الدعوى القضائية، أكدت CrowdStrike التزامها بمنع الحوادث المستقبلية من خلال تعزيز اختبار برامجها وتنفيذ فحوصات أكثر صرامة.

بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير أن شركة Delta Air Lines تستعد لاتخاذ إجراء قانوني خاص بها ضد CrowdStrike للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

يمكن أن تؤثر هذه الدعوى القضائية المحتملة بشكل أكبر على سمعة CrowdStrike واستقرارها المالي.

أمثلة على نشاط المساهمين

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تعد المشاكل القانونية التي تواجهها CrowdStrike جزءًا من اتجاه أوسع لنشاط المساهمين في أعقاب حوادث الشركات.

وواجهت شركة بوينغ دعوى قضائية من المساهمين بعد حادثة انفجار قابس الباب في يناير، مع مزاعم بأن الشركة أعطت الأولوية للربح على السلامة.

وبالمثل، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة تسلا من قبل المستثمرين المؤسسيين بدعوى تحويل موهبتها في الذكاء الاصطناعي إلى شركة إيلون ماسك الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، xAI.

وتؤكد هذه الأمثلة ضغوط المساءلة المتزايدة على الشركات من جانب مستثمريها، خاصة عندما تكون الخسائر المالية وقضايا السلامة على المحك.

بينما تتنقل CrowdStrike في هذه الفترة الصعبة، قد يكون للدعوى القضائية وآثارها تأثيرات بعيدة المدى على عمليات الشركة ومكانتها في السوق.

ومع ارتفاع المخاطر، سواء بالنسبة للشركة أو المساهمين فيها، فإن نتائج هذه المعركة القانونية ستتم مراقبتها عن كثب من قبل محللي الصناعة والمستثمرين على حد سواء.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.