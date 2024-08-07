يقوم قراصنة العملات المشفرة بغسل 4 ملايين دولار من خلال Tornado Cash وسط استرداد البيتكوين

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قام قراصنة العملات المشفرة بغسل ما يقرب من 4 ملايين دولار عبر خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش، وفقًا لشركة أمن بلوكتشين Pecksheild. تمت سرقة الأموال المنقولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من بروتوكول التمويل اللامركزي Unizen وبورصة العملات المشفرة Rain ومقرها البحرين.

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في 7 أغسطس، أفاد Pecksheild أن عنوان المحفظة المرتبط بالاختراق على Rain Exchange قام بنقل 1,155 ETH بقيمة 2.9 مليون دولار إلى خدمة خلط العملات المشفرة الشهيرة.

Funds laundered via Tornado cash| Source: PeckShieldAlert

تم نقل الأموال لأول مرة منذ الهجوم الذي وقع في 29 أبريل. واكتشف محقق العملات المشفرة ZachXBT أن مرتكب الجريمة قد استنزف الأموال من محافظ BTC وETH وSOL وXRP الخاصة بالبورصة.

بعد ذلك، تم تبادل الأموال البالغة قيمتها 14.8 مليون دولار مقابل BTC وETH وتقسيمها إلى محفظتين تحتويان على 137.9 BTC و1,881 ETH. ظلت المحافظ خاملة لمدة 43 يومًا.

لا يزال المهاجم يحمل 726 ETH و137.9 BTC، بقيمة تقارب 9.5 مليون دولار حتى وقت النشر.

يتم إعادة تنشيط محفظة Unizen

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قبل صناديق تبادل Rain، قام مستغل آخر يحمل عنوانًا متورطًا في استغلال بروتوكول Defi، بنقل Unzien 865.4 ما يعادل 2.16 مليون دولار تقريبًا إلى Tornado Cash.

أبلغ Pecksheild عن هذه الخطوة خلال النصف الأول من 7 أغسطس، مشيرًا إلى أن الأموال كانت خاملة منذ 8 مارس. بدأت الأموال في البداية كمعاملة DAI بقيمة 500000، أعقبتها بعد فترة وجيزة معاملة DAI أكبر بكثير بقيمة 1,679,859 لمحفظة غير معروفة.

تم بعد ذلك استبدال DAI بمبلغ 863.67 إيثر ونقله إلى Tornado Cash. تتألف العملية برمتها من 26 معاملة منفصلة، مع إرسال غالبية الأموال على دفعات مكونة من 100 إيثريوم.

وظلت الأموال خاملة لمدة 151 يومًا. نشأ هجوم 8 مارس/آذار بسبب “مشكلة تتعلق بالموافقة”، كما ذكرت موقع PeckSheild في ذلك الوقت. سرق المهاجم 2.1 مليون دولار أمريكي واستبدلها بعملة DAI المستقرة، والتي من المرجح أن تحتفظ بقيمتها.

حاولت شركة Unizen تقديم مكافأة قدرها 20% ولكن دون جدوى. تم تمويل برنامج السداد لاحقًا من قبل مؤسس المشروع ، شون نوجا، باستخدام أمواله.

تأتي هذه التحويلات في الوقت الذي تواصل فيه عملة البيتكوين التعافي من أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر عند 49500 دولار والذي وصلت إليه في 5 أغسطس.

ولا يزال المحللون منقسمين

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وفقًا لبعض المحللين، قد تكون عملة البيتكوين على طريق الارتفاع الصعودي الهائل.

وأشار المحلل CryptoJack إلى نمط تاريخي ، مشيرًا إلى أنه تمت ملاحظة سيناريو مماثل خلال انهيار عام 2020 مع ظهور فيروس كورونا (COVID-19). في ذلك الوقت، انهارت عملة البيتكوين إلى مستوى سعر 4000 دولار قبل أن تبدأ في ارتفاع الأسعار بنسبة 1400٪ خلال الأشهر الـ 13 التالية.

وقد ردد محلل يُدعى Titan of Crypto مشاعر مماثلة، والذي لاحظ مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2٪ لـ BTC وأشار إلى أنه إذا تمكنت BTC من الاحتفاظ بعلامة 56000 دولار، فمن المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي.

#Bitcoin Bull Market is Still ON. 📈



The only metric you need to monitor to know if #BTC is still in a bull market is:



👉 The 38.2% Fibonacci retracement level.



As long as the price closes above it, the bull market is still on. pic.twitter.com/VZln3iTF45 — Titan of Crypto (@Washigorira) August 6, 2024

ومع ذلك، كما ذكرت Invezz سابقًا ، يتوقع بعض المحللين ارتفاعًا هبوطيًا نحو مستوى 40.000 دولار.

اعتبارًا من الآن، لم يتضح بعد كيف تؤثر التحويلات الأخيرة للأموال المسروقة على سعر البيتكوين، الذي يتم تداوله بسعر 56,246 دولارًا ، بانخفاض يزيد عن 15٪ منذ بداية أغسطس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.