هل سيجعل ترامب العملات المشفرة عظيمة مرة أخرى؟

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دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، والذي يتطلع حاليا إلى الفوز بفترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، تبنى العملات المشفرة باعتبارها ورقته الرابحة.

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يبدو أن جنون العملات المشفرة يسري في العائلة، حيث صنع الإخوة ترامب اسمًا لأنفسهم أيضًا.

لم يكن ترامب في البداية مهتمًا بالعملات المشفرة ، وهو ما كان واضحًا من خلال تصريحاته السابقة التي وصف فيها البيتكوين بأنها أداة للمجرمين.

ومع ذلك، فقد أصبح موقفه أكثر ليونة منذ أن دخل مجال NFT، في عام 2022، ولأسباب واضحة.

من NFTs إلى التبرعات بالعملات المشفرة

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بيعت مجموعته الأولى من NFT، والتي تضم 45000 رمز NFT، مقابل 4.6 مليون دولار. في ذلك الوقت، ادعت شركة NFT INT LLC، الشركة التي تملك الرموز، أن الصور الرمزية المستندة إلى blockchain لدونالد ترامب ليست مرتبطة بحملته الرئاسية لعام 2024.

ويبدو أن هذا الاتجاه استمر، حيث أطلق الملياردير، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن حبه الجديد للعملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، أحذية رياضية محدودة الإصدار تحمل طابع البيتكوين، احتفالاً بظهوره في أكبر مؤتمر بيتكوين في العالم في ناشفيل.

كما حدث في المرة الأخيرة، نفت المنصة التي تبيع الأحذية أي صلة لها بحملة ترامب الرئاسية. لكن حملة ترامب لم تكن غريبة على العملات المشفرة وكانت منفتحة على قبول التبرعات السياسية بالعملات المشفرة.

تمكنت الحملة بسرعة من جمع أكثر من 4 ملايين دولار في عملات مشفرة مختلفة مثل Bitcoin وEthereum وXRP من Ripple وعملة USDC المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث فاز موقفه المؤيد للعملات المشفرة بقلوب الناخبين في قطاع التشفير الذين كانوا يطالبون بالوضوح التنظيمي على القطاع لسنوات، وهو ما وعد به ترامب بمجرد توليه السلطة.

جعل العملات المشفرة عظيمة مرة أخرى

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وقد انتقد ترامب علنًا عداء إدارة بايدن تجاه مجال الأصول الرقمية وتعهد “باحتضانه” في مسيراته. وفي مؤتمر بيتكوين 2024، قال إنه سيقيل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، الذي شهدت ولايته كرئيس للأوراق المالية العديد من الحملات الصارمة على قطاع العملات المشفرة.

كما كرر موقفه المؤيد للعملات المشفرة من خلال اختيار مؤيد العملات المشفرة جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس. كما انتقد فانس لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب موقفها الرافض للعملات المشفرة.

ولكن بطاقته الرابحة جاءت في شكل خطط لإنشاء احتياطي بيتكوين، والتي تم تقديمها بالفعل إلى مجلس الشيوخ من قبل السناتور الجمهورية سينثيا لوميس.

يريد ترامب من الحكومة الأمريكية الاحتفاظ باحتياطياتها الضخمة من البيتكوين، والتي ورد أنها تضم أكثر من 11 مليار دولار من العملات المشفرة اعتبارًا من 6 أغسطس. تاريخيًا، تم بيع هذه الأموال – التي تم الاستيلاء عليها خلال حملات القمع المختلفة – عبر المزادات، لكن المرشح الرئاسي دعا إلى استراتيجية HODL بدلاً من ذلك.

ويأمل المرشح الرئاسي أن يتفوق البيتكوين على الذهب والفضة من حيث القيمة السوقية.

سواء كان دعم ترامب حقيقيًا أو مجرد تكتيك سياسي، فقد كان هذا موضوعًا للنقاش، ولكن تأثيرات انعكاسه على العملات المشفرة كانت عميقة سواء بالنسبة له أو لقطاع العملات المشفرة الأوسع.

وبعد خروج الرئيس جو بايدن، اتخذت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نهجًا مماثلاً من خلال اتخاذ خطوات للتعامل مع قطاع العملات المشفرة لحشد الدعم من المجتمع الذي كان إلى حد كبير ضد سلفها.

إنه يجري في العائلة

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كما انضم أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب، إلى هذا القطاع للتعبير عن دعمهم له.

أعلن ترامب جونيور عن خطط لإطلاق منصة تعتمد على العملات المشفرة، والتي ستتحدى “عالم البنوك” وتساعد في الترويج لفكرة اللامركزية. وسيكون هذا هو المشروع الرسمي الوحيد لترامب.

كان هذا بمثابة مفاجأة لكثيرين الذين كانوا يتوقعون إطلاق عملة ميم محتملة، والتي أصبحت اتجاهًا جديدًا في قطاع التشفير.

ويزعم إريك ترامب أيضًا أنه “وقع في حب” العملات المشفرة والفضاء اللامركزي، وأصدر إعلانًا مشابهًا.

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

ومع ذلك، فقد حث كلا الأخوين على عدم ربط أي من العملات المعدنية العديدة التي تحمل شعار ترامب بأنفسهم أو بأبيهم.

I love how much the crypto community is embracing Trump. It’s absolutely incredible, but beware of fake tokens claiming to be part of the Trump project. The only official project will be announced directly by us, and it will be fair for everyone. Don't be fooled—stay tuned for… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 8, 2024

كما تصدر نجل ترامب الأصغر بارون ترامب عناوين الأخبار في مجال العملات المشفرة ولكن ليس بطريقة جيدة.

وقد ارتبط اسمه بعملة TrumpCoin (DJT) التي انهارت مؤخرًا بنسبة تزيد عن 90% بعد أن قامت المحفظة التي قامت بسك هذه الرموز ببيع حوالي 2 مليار منها.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، لعب ترامب دورًا رئيسيًا في جعل العملات المشفرة نقطة نقاش رئيسية في عام 2024. ولم يتضح بعد كيف ستلعب هذه التطورات دورًا في هذا القطاع الناشئ.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.