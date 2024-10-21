ATOM وMEW وPOPCAT تقود المكاسب اليومية، وتوقف ارتفاع البيتكوين على الرغم من المشاعر الصعودية

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واجهت عملة البيتكوين حالة من الحزن يوم الاثنين حيث انخفض سعر العملة المشفرة بأكثر من 2.2% بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى شهري عند 69,408 دولار في وقت سابق من اليوم.

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ظل سوق العملات البديلة هادئًا إلى حد ما مع تسجيل أفضل 99 عملة بديلة مكاسب متواضعة طوال اليوم، مع تصدر ATOM وMEW وPOPCAT المخططات.

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انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 3% بعد زيادة مطردة منذ 14 أكتوبر، بينما انخفضت هيمنة البيتكوين إلى 51.33% من أعلى مستوى شهري بلغ 55.75% المسجل في 10 أكتوبر.

يشير التباطؤ في مسيرة صعود BTC إلى أن المتداولين يجنون بعض الأرباح أو ربما يقومون بتدوير الأموال إلى عملات بديلة، كما تدعمه مقاييس الهيمنة المنخفضة باستمرار للمؤشر.

وعادةً ما يشير مثل هذا السيناريو إلى أن الموسم البديل المرتقب بشدة قد ينتهي قريبًا.

لقد اشتعلت شرارة Altseason تاريخيًا عندما تتماسك Bitcoin داخل نطاق ضيق وتتحرك جانبيًا لفترات طويلة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع البيتكوين قد لا يكون قد انتهى بعد إذا أخذنا في الاعتبار مقاييس معينة.

أولا، شهدت منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة ارتفاعًا هائلاً في الطلب، مع تدفق مبلغ مذهل قدره 2.1 مليار دولار في الأسبوع الماضي فقط.

ويصل هذا إلى إجمالي التدفقات منذ إطلاقها إلى أكثر من 20 مليار دولار – وهو إنجاز استغرق الذهب ما يقرب من خمس سنوات لتحقيقه.

وأشار المحلل في بلومبرج إيريك بالتشوناس في وقت سابق اليوم إلى أن الكثير من هذه التدفقات تأتي من الأسواق الأوروبية حيث استثمر السكان أكثر من 105 مليار دولار في منتجات BTC ETF، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق.

هناك عامل آخر يمكن أن يلعب لصالح استمرار ارتفاع سعر BTC وهو التفاؤل بشأن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.

يتصدر المرشح الجمهوري دونالد ترامب استطلاعات الرأي باعتباره الفائز المحتمل، وتنظر السوق إلى هذا باعتباره أمرًا إيجابيًا ليس فقط لعملة البيتكوين، بل لقطاع التشفير بشكل عام.



في هذه الأثناء، خففت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أيضًا من موقفها تجاه القطاع ووعدت بدعم الابتكار والاستثمارات في هذا المجال.

يعتقد العديد من مراقبي السوق أن فوز ترامب قد يدفع سعر البيتكوين إلى أسعار مكونة من ستة أرقام، في حين يقول البعض إن سوقًا صاعدة ستتبع ذلك بغض النظر عمن يفوز.

كما غذت آمال فوز ترامب أيضًا التدفقات الإجمالية إلى سوق العملات المشفرة، كما ذكرت Coinshares في تقريرها الأسبوعي عن تدفقات صناديق الأصول الرقمية في 21 أكتوبر.

وأشارت الشركة إلى تسجيل أكثر من 2 مليار دولار من استثمارات المنتجات المشفرة الأسبوع الماضي.

تلعب بعض العوامل الاقتصادية الكلية أيضًا دورًا في دعم ارتفاع قيمة البيتكوين.

على وجه التحديد، يشير ضعف التضخم في اليابان، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.5%، إلى أن بنك اليابان من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا، وهو ما يغذي ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

علاوة على ذلك، أدت تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في الصين وجهودها لإنعاش النمو الاقتصادي إلى زيادة السيولة العالمية، مما قد يفيد الأصول الخطرة مثل البيتكوين.

وبشكل عام، تعمل هذه العوامل مجتمعة على خلق بيئة مواتية لارتفاع قيمة البيتكوين، وهو ما يزيد من ثقل حقيقة أن ارتفاع قيمة البيتكوين قد لا يكون قد انتهى بعد وأن المتداولين على المدى القصير قد يحققون بعض الأرباح فقط.

ومع ذلك، إذا استمرت حركة البيتكوين في الاتجاه الجانبي من هنا، فهناك احتمال متزايد بأن يحول المتداولون انتباههم إلى العملات البديلة التي بدأت تتحرك بالتزامن مع البيتكوين.

من المؤشرات المحتملة لمثل هذا السيناريو هو المزيد من الانخفاض في هيمنة البيتكوين.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يقترب من 66900 دولار. وكانت العملات البديلة الرائدة لهذا اليوم على النحو التالي:

مركز كوزموس

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ارتفعت قيمة Cosmos Hub (ATOM) بنسبة 4.4% خلال اليوم الماضي، لتتداول عند 4.85 دولار، وتبلغ قيمتها السوقية 1.89 مليار دولار وقت كتابة هذا التقرير. كما ارتفعت العملة البديلة بنسبة 18.8% من أدنى مستوى لها في الأسبوع عند 4.24 دولار، مع أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 5.04 دولار في 21 أكتوبر.

المصدر: CoinMarketCap

كما جاء ارتفاع سعر ATOM مع قفزة في حجم التداول اليومي الذي ارتفع بنسبة 150% ليحوم فوق 310 مليون دولار.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي كشفت فيه Grayscale، وهي شركة إدارة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار، أنها تفكر في إضافة ATOM وأصول Cosmos الأخرى بما في ذلك AKT وFET وINJ وOM وRUNE وSEI وTIA إلى منتجاتها الاستثمارية.

إذا قررت شركة Grayscale دعم ATOM، فإن ذلك يضيف طبقة من المصداقية إلى المشروع، مما يجذب الاهتمام المؤسسي نحوه.

قطة في عالم الكلاب

وصلت لعبة Cat in a dogs world (Mew) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.010 دولار في وقت سابق من اليوم حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن 900 مليون دولار.

ارتفعت قيمة عملة الميم بنسبة 5% خلال اليوم الماضي بينما تجاوزت مكاسبها في 30 يومًا 78%.

المصدر: CoinMarketCap

جاءت الزيادة الأخيرة في سعر MEW بعد أن كشفت بورصة العملات المشفرة الكبرى في كوريا الجنوبية Upbit عن إضافة الوون الكوري (KRW) كزوج تداول لـ MEW.

عادة ما يؤدي الإدراج في بورصة رئيسية مثل Upbit إلى رفع سعر العملة المشفرة ذات الصلة بشكل كبير حيث يفتح الرمز أمام المزيد من المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم تداول MEW بنسبة 440% خلال اليوم الماضي إلى أكثر من 453 مليون دولار، مما يدل على مشاركة قوية في السوق خلال الارتفاع السريع. يشير ارتفاع الحجم إلى جانب ارتفاع سعر العملة إلى اتجاه صعودي قوي قد يضيف المزيد من الوقود إلى الارتفاع المستمر.

بوبكات

ارتفعت عملة Popcat (POPCAT) بنسبة 3.6% عن اليوم السابق، حيث تم تداولها عند 1.29 دولار وقت كتابة هذا التقرير بعد أن شهدت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 1.42 دولار في وقت سابق من اليوم. ارتفعت عملة meme بنسبة تزيد عن 160% من أدنى نقطة لها في سبتمبر مع بلوغ قيمتها السوقية 1.26 مليار دولار عند كتابة هذا التقرير.

المصدر: CoinMarketCap

وقد اجتذب الأداء السعري الأخير لشركة Popcat المزيد من حاملي الأسهم خلال الشهر الماضي حيث بلغ عددهم أكثر من 77,700 حامل، ارتفاعًا من 68,329 حامل في 22 سبتمبر.

على الرسم البياني لسعر POPCAT/USDT لمدة يوم واحد، وقف سعر عملة الميم بالقرب من نطاق بولينجر الأوسط عند 1.2701 دولار بينما انخفض مؤشر القوة النسبية من مستويات ذروة الشراء التي شوهدت في 6 أكتوبر إلى قراءة محايدة عند 54، مما يشير إلى أن عملة الميم تفقد قوتها.

انخفاض آخر إلى ما دون مستوى الدعم 1.27 دولار سيؤكد انعكاس الاتجاه، وبعد ذلك قد تنخفض عملة الميم إلى مستوى دعمها الأدنى عند 1.0074 دولار كما يشير إليه النطاق السفلي لمؤشر بولينجر.