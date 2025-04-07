وتستمر شركة أبل في مواجهة انخفاض كبير في أسهمها، مع انكماش قيمتها السوقية بنحو 640 مليار دولار خلال الجلسات الثلاث الماضية.

مع تصاعد المخاوف بشأن التأثير المالي لسياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3.7% أخرى يوم الاثنين، مما أدى إلى تعميق عمليات البيع التي استمرت ثلاثة أيام والتي محت 19% من قيمة عملاق التكنولوجيا.

وفي حين أظهرت سوق الأسهم الأوسع نطاقا علامات الاستقرار، ظلت شركة أبل تحت الضغط.

ويحذر المحللون من أن الشركة معرضة بشدة لتوترات التجارة، وخاصة بسبب اعتمادها على التصنيع الصيني.

وتخضع الصين الآن لرسوم جمركية باهظة بنسبة 54% ، وعلى الرغم من أن شركة أبل قامت بتنويع إنتاجها إلى الهند وفيتنام وتايلاند، فإن هذه المناطق تواجه أيضًا زيادات في الرسوم الجمركية بموجب خطة ترامب الشاملة.

من بين “الشركات السبع الرائعة” في قطاع التكنولوجيا، تشهد شركة أبل الخسائر الأكثر حدة.

في يوم الاثنين، أغلقت أسهم شركات أبل ومايكروسوفت (MSFT) وتسلا (TSLA) على انخفاض، في حين حقق مؤشر ناسداك مكاسب طفيفة بلغت 0.1% بعد الانخفاض الحاد بنسبة 10% في الأسبوع الماضي – وهو أسوأ أداء له في أكثر من خمس سنوات.

وأضاف جيم كرامر من شبكة سي إن بي سي إلى مخاوف السوق، وقال إنه يعتقد أن الركود الاقتصادي محتمل بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.

ومع ذلك، حث المستثمرين على عدم البيع بدافع الذعر.

“البنوك الكبرى لن تفشل”

Copy link to section

وأكد كرامر أنه في حين أن الرسوم الجمركية تشكل “مشكلة حقيقية” للاقتصاد الأميركي، فإن النظام المالي لا يزال قويا، ولا يتوقع تكرار الركود الكبير.

قال كرامر: “لا نعتقد أن النظام الاقتصادي بأكمله في خطر. ولا نعتقد أن البنوك الكبرى ستنهار”.

وأضاف أن الرئيس ترامب يستطيع تهدئة مخاوف السوق ببساطة “بضربة قلم” من خلال إظهار استعداده للتفاوض على شروط التجارة.

ومع ذلك، إذا ركز الرئيس فقط على معاقبة الصين بدلا من إعادة صياغة العلاقات التجارية، فقد يواجه المستثمرون “مشكلة حقيقية”، كما حذر كرامر.

في غضون ذلك، يعتقد المحللون أن شركة أبل ستحتاج إما إلى رفع أسعار المنتجات بشكل كبير أو تحمل تكاليف التعريفات الجمركية الإضافية.

وتشير تقديرات بنك UBS إلى أن سعر هاتف آيفون عالي المواصفات الذي تنتجه شركة أبل قد يقفز بنحو 350 دولارا أمريكيا، أو نحو 30% أعلى من سعره الحالي البالغ 1199 دولارا أمريكيا.

ويحذر المحلل تيم لونج من باركليز من أن الفشل في تعديل الأسعار قد يؤدي إلى خفض أرباح أبل لكل سهم بنحو 15%.

هناك أيضًا تكهنات بأن شركة Apple قد تعيد ترتيب سلسلة التوريد الخاصة بها لاستيراد المنتجات من الدول التي تواجه تعريفات جمركية أقل.

ومع ذلك، فإن مثل هذا التحول قد يستغرق وقتا، وهو ما يعني أن المستثمرين قد يشهدون استمرار التقلبات في أسهم أبل في الأمد القريب.

واستنتج كرامر أنه في حين أن سوق الأسهم ربما لم تصل إلى القاع بعد، فإن هناك الكثير من الأسهم التي تعرضت لهبوط حاد والتي قد تقدم فرص شراء.

ونصح المستثمرين بالتحلي بالصبر وتجنب اتخاذ قرارات بيع عاطفية خلال هذه الفترة من عدم اليقين.

يسلط الانخفاض الحاد في أسهم شركة أبل الضوء على المخاطر الأوسع نطاقا التي تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة مع استمرار التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي في زعزعة ثقة المستثمرين.