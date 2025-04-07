مع انهيار أسهم التكنولوجيا الأمريكية، يرى الخبراء إمكانات هائلة في نظيراتها الصينية

كانت أسهم التكنولوجيا الأميركية الأكثر تضررا في الأسابيع الأخيرة حيث استمرت سياسات ترامب التجارية الجديدة في دفع المستثمرين إلى قطاعات وأصول أخرى بحثا عن الاستقرار.

ويبدو أن المستثمرين يشعرون بقلق متزايد من أن حرباً تجارية عالمية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى ركود واسع النطاق يميل إلى الإضرار بقطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

ومع ذلك، فإن الخبراء من العديد من شركات الاستثمار لديهم وجهة نظر معاكسة تماما حول كيفية التعامل مع أسهم التكنولوجيا الصينية في أعقاب التحديات الكلية الحالية.

ويرى المحللون أن قطاع التكنولوجيا في بكين يتمتع بوضع قوي يسمح له بتجاوز الحرب التجارية وتقديم عوائد صحية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

لماذا تعتبر أسهم التكنولوجيا الصينية جذابة في عام 2025؟

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ويظل كاي وانج، استراتيجي الأسهم في مورنينج ستار، متفائلاً بشأن أسهم التكنولوجيا الصينية في المقام الأول لأن العديد من الأسماء الأكبر والأكثر شهرة في هذا المجال لديها تعرض محدود للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، فضل المحلل بيير لاو من سيتي جروب هذه الشركات أيضًا، مشيرًا إلى أن التقييمات أكثر جاذبية في الصين حاليًا مقارنة بالولايات المتحدة.

في الواقع، عند كتابة هذا التقرير، كانت نسبة السعر إلى الأرباح على أسهم التكنولوجيا الصينية أقل بنسبة 50% من مضاعف ” السبعة الرائعة ” الأمريكية في المتوسط.

وقال للعملاء في مذكرة حديثة: “نحن نفضل المسرحيات المحلية على التصدير وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية”، مضيفًا أن الشركة تفضل أيضًا الخدمات على السلع، والنمو على القيمة في عام 2025.

المستثمرون العالميون يختارون التكنولوجيا الصينية على التكنولوجيا الأمريكية

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يظل الخبراء متفائلين بشأن قطاع التكنولوجيا في بكين حيث يتوقعون أن تساعد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في تحقيق المزيد من الارتفاع في أسهمها أيضًا.

وبحسب استراتيجيي سيتي جروب، فإن المستثمرين العالميين تخلوا عن أسهم التكنولوجيا الأميركية هذا العام لوضع رؤوس أموالهم في نظيراتها الصينية في الأشهر الأخيرة.

وبحسب مذكرة بحثية أصدرتها شركة الاستثمار، أصبح ما يصل إلى 25% من المستثمرين الدوليين أكثر إيجابية في استثماراتهم بأسهم التكنولوجيا الصينية.

وأضافت الشركة أن هذا ينعكس في المخصصات لبكين من صناديق الأسهم العالمية الناشئة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً في مارس/آذار.

سهمان صينيان في مجال التكنولوجيا يستحقان الشراء في أبريل

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ومن بين الأسماء التي توصي سيتي بامتلاكها للسبب المذكور أعلاه في ظل الخلفية الاقتصادية الكلية الحالية، شركتا Tencent وBYD.

في حين أن الرسوم الجمركية والحرب التجارية والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل لا تزال تؤثر على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، فقد ارتفعت أسهم شركات مثل Tencent وBYD بأكثر من 35% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تدفع شركة Tencent عائد أرباح بنسبة 0.9% عند الكتابة، وهو ما يجعلها أكثر إثارة للتملك في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية.

ومن ناحية أخرى، تواصل شركة BYD تحقيق إنجازات جديدة في منافستها مع شركة Tesla.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية عن تحقيق إيرادات تزيد عن 100 مليار دولار لعام 2024، وهو ما جعلها فعليًا شركة سيارات كهربائية أكبر من تيسلا من حيث الإيرادات.