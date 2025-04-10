ملخص العملات المشفرة: بيتكوين تحافظ على 82 ألف دولار والعملات البديلة الرائدة ترتفع

تحاول عملة البيتكوين الصمود فوق 82 ألف دولار، في حين قادت العملات البديلة مثل Fartcoin وFlare وBittensor التهمة بين أكبر الرابحين.

شهدت عملات Ethereum وXRP وSolana مكاسب ملحوظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في الوقت الحالي، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 2.6 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم التداول العالمي اليومي 155 مليار دولار، بزيادة بنحو 16% في 24 ساعة، حيث يظل المتداولون حذرين إلى حد كبير.

تستمر الرسوم الجمركية في ترويض التفاؤل

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أظهر سوق العملات المشفرة علامات مرونة خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس 10 أبريل 2025، حيث قام المستثمرون بإدارة السوق بعد الأخبار الرئيسية أمس: إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية.

أعلن ترامب يوم الأربعاء عن وقف مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما على أكثر من 75 دولة بينما فرض رسوما جمركية باهظة بنسبة 125% على الصين.

وأدى هذا إلى ارتفاع المخاطر في الأسواق العالمية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% وهو أفضل يوم له منذ عام 2008.

عززت معنويات المخاطرة العامة قوة العملات المشفرة. مع ذلك، يحذر المحللون من أن الوضع ليس واضحًا تمامًا بعد، إذ يراقب المستثمرون الصين للخطوات التالية.

وكتب المحللون في QCP Capital:

الأسواق الآن في حالة تأهب، متأهبة للخطوة التالية لبكين. إذا ردّت الصين بقوة، فقد يتحول هذا الارتفاع المتفائل سريعًا إلى فخّ صاعد تقليدي. في الوقت الحالي، هدأت هذه السياسة بعض التوترات، مما أدى إلى انخفاض تقلبات سوق العملات المشفرة على المدى القصير – ولكن تحت السطح، تتراكم المخاطر.

سعر البيتكوين يحاول الحفاظ على مستوى 82 ألف دولار

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تم تداول البيتكوين (BTC) بشكل ثابت بين 81 ألف دولار و82 ألف دولار خلال الجلسة الآسيوية، بارتفاع أكثر من 6% عن أدنى مستوياته يوم الأربعاء.

BTC chart on CoinMarketCap

وقد عززت هذه المرونة ثقة المتداولين، حيث استعادت عملة البيتكوين مستوى 82 ألف دولار، وهو ما قد يسمح بإعادة اختبار مناطق المقاومة الرئيسية.

تشير شركة IntoTheBlock إلى أن 85% من حاملي Bitcoin ظلوا يحققون الأرباح على الرغم من الانخفاض الأخير.

أقل من 10% من الأسهم انخفضت تحت الماء بعد الارتفاع، مما يشير إلى ضغوط بيع محدودة من قبل حاملي الأسهم على المدى الطويل.

“إن شراء مكالمات ديسمبر بقيمة 100 ألف دولار لعملة البيتكوين يشير إلى أن بعض المستثمرين ما زالوا يرون إمكانية إعادة اختبار البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار في وقت لاحق من هذا العام – على افتراض أن الأسواق قادرة على التنقل عبر التقلبات على المدى القريب”، كما أشار QCP Capital عبر X.

ومع ذلك، مع استمرار حالة عدم اليقين، فإن منطقة 85 ألف دولار قد تكون صعبة على الثيران.

أكبر الرابحين في العملات البديلة اليوم

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في حين يظل المحللون متفائلين بحذر بشأن عملة البيتكوين، فإن الارتفاع في سعر الأصول الرقمية الرائدة ساعد أيضًا العديد من العملات البديلة الرائدة على الارتفاع.

شهدت أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ثلاثة أداءً بارزًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فارتكوين

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تصدرت عملة Fartcoin (FARTCOIN) المجموعة، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 34% في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

وصل سعر الرمز المميز إلى أعلى مستوى له عند 0.75 دولارًا في التعاملات المبكرة وجلس حول 0.73 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

وكما أشرنا، فمن المرجح أن يكون الشعور بالمخاطرة الناجم عن الرسوم الجمركية قد غذّى هذا الارتفاع.

غالبًا ما يطارد مستثمرو العملات المشفرة الرموز ذات الزخم العالي وسط حالة عدم اليقين في السوق.

توهج

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وتبع ذلك ارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 26% في سهم Flare (FLR)، ليتداول عند أعلى مستوى له عند 0.018 دولار.

وصل حجم تداول الرمز المميز على مدار 24 ساعة إلى 53 مليون دولار، بزيادة تزيد عن 600% مما يشير إلى اهتمام هائل.

يتماشى الأداء القوي لشركة FLR مع اتجاهات الشراء عند الانخفاض حيث يبحث المستثمرون عن مشاريع ذات أساسيات قوية.

بيتنسور

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واستكملت Bittensor (TAO) قائمة أفضل ثلاثة عملات من حيث الأداء خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 16% إلى أعلى مستوى لها عند 234 دولارًا.

وصل حجم تداول العملة إلى حوالي 179 مليون دولار، بزيادة تزيد عن 50%.

وصل الرمز المميز إلى أعلى مستوى له عند حوالي 240 دولارًا في وقت سابق من اليوم.