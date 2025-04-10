ارتفعت رموز PolitiFi مع تخفيف ترامب لحرب التعريفات الجمركية: ارتفعت قيمة DOGE وPATRIOT بنسبة تصل إلى 35٪

شهدت العملات الرقمية ارتفاعات مثيرة للإعجاب في اليوم الماضي بعد الارتداد السريع لعملة البيتكوين إلى 82000 دولار.

وقد أثار دونالد ترامب الزيادات الأخيرة بعد تأكيده على توقف الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا.

في حين اتبعت العملات البديلة ارتفاع البيتكوين، سرقت الرموز ذات الطابع السياسي العرض.

تظهر بيانات Coingecko أن قيمة رموز PolitiFi زادت بنسبة تزيد عن 6% في اليوم الماضي لتتجاوز 1.8 مليار دولار.

Source – Coingecko

يعكس حجم التداول الذي تجاوز 748 مليون دولار على مدار 24 ساعة الاهتمام المتجدد بالعملات المشفرة المرتبطة سياسياً.

مع دعم أحدث بيانات التضخم للأصول الخطرة ، يبقى الاهتمام منصبا على أداء الرموز الحساسة للتطورات السياسية في الجلسات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الاتجاهات السائدة حدوث تحول مع ضعف أداء الشخصية السياسية البارزة، ترامب.

وارتفع سهم ترامب الرسمي بنحو 4% على الرسم البياني اليومي، في حين ارتفعت أسهم منافسين مثل وزارة كفاءة الحكومة وباتريوت بنحو 35% في ذلك الإطار الزمني.

دوج يطير وسط مشاعر معززة

Copy link to section

تظل العملات المشفرة المرتبطة بإدارة كفاءة الحكومة التي أسسها إيلون ماسك شديدة التفاعل مع التطورات السياسية، على الرغم من أن ماسك نفى علنًا أي انتماء مباشر للعملات المشفرة مع الوكالة.

ارتفعت قيمة رمز وزارة كفاءة الحكومة بشكل حاد بعد أن أعلن ترامب عن توقف مؤقت للتعريفات الجمركية.

يتم تداول DOGE عند 0.01156 دولارًا، بارتفاع بنسبة 35% تقريبًا على الرسم البياني اليومي لسعره.

Chart by CoinMarketCap

يعكس حجم التداول المثير للإعجاب على مدار 24 ساعة اهتمام المستثمرين بالبديل، مما يشير إلى المزيد من المكاسب قبل التراجعات المحتملة.

مشروع التشفير ليس مرتبطًا بإيلون ماسك أو الوكالة الجديدة.

ومع ذلك، فإن مبادئها الأساسية تتماشى مع خفض النفقات.

على سبيل المثال، لا تجتذب عمليات شراء ونقل وبيع DOGE أي رسوم.

كما تنازل مالك المشروع عن السيطرة للمجتمع لتعزيز اللامركزية.

علاوة على ذلك، فإنه يزيل عملات مزود السيولة من التداول لأنه يستهدف الندرة وزيادة الطلب.

عملة باتريوت: تكريمًا لإرث الوطنية

Copy link to section

يتم تداول PATRIOT عند 0.0003687 دولارًا بعد ارتفاعه بأكثر من 20٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تشير الزيادة بنسبة 65% في حجم التداول اليومي إلى تجدد اهتمام المشترين برمز الميم.

Chart by Coinmarketcap

وقد ساهم قرار دونالد ترامب بوقف الرسوم الجمركية في دعم شركة باتريوت بسبب علاقاتها الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة.

Patriot هو مشروع تشفير تم إطلاقه لتكريم معركة دونالد ترامب لضمان الكرامة داخل المجتمع الأمريكي.

تشمل الرموز الأخرى ذات الطابع السياسي التي شهدت ارتفاعات مثيرة للإعجاب في اليوم الماضي PTRUMP (+14%)، وTOOKER (+13%)، وKEKIUS (+20%).

سوق العملات المشفرة الأوسع

Copy link to section

تدعم التوقعات السائدة لسوق العملات المشفرة المكاسب الممتدة للرموز ذات الطابع السياسي.

وبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، أشارت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى تحسن الاقتصاد.

وتعمل هذه البيئة على تعزيز الرغبة في الأصول الخطرة، مما يؤدي إلى استقرار تحركات الأسعار.

بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في مارس 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل قليلاً من توقعات المحللين، في حين جاء معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك (باستثناء قطاعي الغذاء والطاقة) عند 2.8% أقل من التقديرات البالغة 3%.

وتمثل هذه الأرقام أدنى الأرقام منذ حوالي أربع سنوات.

في حين لا تزال عملة البيتكوين تواجه رياحًا معاكسة على المستوى الاقتصادي الكلي، يحافظ المحلل مايكل فان دي بوب على توقعات متفائلة.

وأشار إلى أن استمرار تحرك الأسعار فوق مستوى 80 ألف دولار – خاصة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة – قد يؤدي إلى نشوء تباعد صعودي وربما تغيير اتجاه العملة المشفرة إلى الأعلى.