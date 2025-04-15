بعد بداية متذبذبة لجلسة الثلاثاء، تعافى سهم تسلا، حيث ارتفع بأكثر من 1% ليتداول عند حوالي 255 دولاراً في التعاملات المبكرة.

وتتماشى هذه الخطوة مع مكاسب أوسع نطاقا في السوق، حيث تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة، أو 0.4%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% لكل منهما.

الآن، تتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تحقيق جلسة الفوز الثالثة على التوالي.

بالنسبة لمساهمي تسلا، فإن الانتعاش المتواضع يوفر بعض الراحة في ما كان عامًا عقابيًا.

حتى مع ارتفاع يوم الثلاثاء، لا يزال سهم TSLA منخفضًا بنسبة 32% منذ بداية العام، مما يعكس التحديات المستمرة الناجمة عن ضعف المبيعات في الولايات المتحدة، وتكثيف المنافسة في مجال السيارات الكهربائية، والتقلبات المستمرة المرتبطة بالجدالات السياسية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

معاينة تسلا Q1

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من المقرر أن تعلن شركة تسلا عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 في 22 أبريل بعد إغلاق السوق، والتوقعات منخفضة قبل الإعلان.

ويتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات نحو 21.83 مليار دولار، مع توقعات ببلوغ الأرباح لكل سهم 0.44 دولار.

وكان المستثمرون قد أصبحوا في حالة تأهب بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر عندما كشفت شركة تسلا عن أرقام الإنتاج والتسليم العالمية للربع.

أنتجت الشركة 362,615 مركبة وسلمت 336,681 وحدة ، مسجلة انخفاضًا سنويًا بنسبة 16% و13% على التوالي.

كان هذا هو الأداء الفصلي الأضعف لشركة تسلا في ثلاث سنوات، وكلا المقياسين جاءا أقل من توقعات وول ستريت.

وبعد أن ظهرت أرقام التسليم هذه بالفعل، فسوف يتحول الاهتمام الآن إلى كيفية تأثير استراتيجيات تسعير المركبات، ومساهمات قطاع الطاقة والخدمات، وجهود ضبط التكاليف على النتيجة النهائية.

إن الجمع بين تباطؤ الأحجام، وتكثيف المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية، والضغوط المستمرة على الأسعار يعني أن تقرير الأرباح هذا قد يعكس فترة صعبة أخرى للشركة.

يرى المحللون أن سهم TSLA سيعود إلى الارتفاع

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وفي يوم الثلاثاء، كررت شركة Baird تصنيف الأداء المتفوق لشركة Tesla، على الرغم من أنها لم تتجاهل القضايا القريبة الأجل، وفقًا لتقرير CNBC.

وأقرت الشركة بأن أرقام الربع الأول ستكون “فوضوية”، مشيرة إلى عمليات التسليم الأقل من المتوقع وعدم اليقين بشأن إنتاج موديل Y.

وبحسب بيرد، فإن إعادة زيادة إنتاج موديل Y في مصانع تيسلا الأربعة من المرجح أن تكون لا تزال جارية، وهو ما يضيف مخاطر إضافية إلى أرقام التسليم في الربع الثاني.

وفي حين تحافظ شركة الوساطة على وجهة نظر بناءة بشأن المحفزات المتوسطة والطويلة الأجل لشركة تسلا، بما في ذلك خط أنابيب المنتجات والتقدم التكنولوجي، فإنها تظل حذرة بشأن الأداء خلال النصف الأول من العام.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كرر أندريس شيبرد من كانتور فيتزجيرالد موقفه بشأن تسلا، مشيرا إلى أن الهيكل التشغيلي للشركة يجعلها معزولة نسبيا عن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات المركبات وقطع غيار السيارات.

وفي مذكرة بحثية، سلط شيبرد الضوء على أن استراتيجية تيسلا العدوانية في مجال المصادر المحلية والتكامل الرأسي توفر لها ميزة سلسلة التوريد التي لا تستطيع سوى قلة من شركات صناعة السيارات الأخرى أن تضاهيها.

وبما أن 61% من مكونات سياراتها المباعة في الولايات المتحدة يتم الحصول عليها محليا، فإن شركة تسلا تواجه تعرضا أقل بكثير لرسوم الاستيراد المحتملة مقارنة بمنافسيها.