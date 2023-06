USD/RUB: Plottet tykner for den sårbare russiske rubel

Den russiske rubel svæver tæt på det laveste niveau siden april 2022, mens de russiske økonomiske kampe fortsætter, og det amerikanske dollarindeks (DXY) vender tilbage. USD/RUB -kursen handlede på 80,6, ~58 % over det laveste niveau i 2022.

Råolie og naturgas kollapser

Den russiske rubel er kommet under pres, da bekymringerne for energi- og andre råvarepriser fortsætter. Naturgasprisen handles på det laveste niveau siden 2021, mens råolie er faldet til omkring $70 pr. tønde. Og som jeg skrev i denne artikel på torsdag mener nogle analytikere, at oliepriserne snart vil falde til $60.

Energiprisernes ydeevne er vigtig for den russiske økonomi på grund af dens enorme ressourcer. For eksempel er Rusland den tredjestørste producent af råolie efter USA og Saudi-Arabien. Det er også den største producent af naturgas i verden. Derfor tjener landet flere penge, når disse priser er skyhøje.

Andre råvarer, som Rusland er kendt for, er også i problemer, da Kinas økonomiske opsving bliver et fatamorgana. For eksempel er priserne på metaller brugt i elbilindustrien som kobber, lithium og aluminium dykket. Landbrugsvarer som hvede og majs er også dykket, som jeg skrev her .

Alle disse faktorer er vigtige, fordi Rusland genererer det meste af sin indkomst gennem råvarefremstilling. Situationen er blevet forværret af de omfattende sanktioner, som vestlige lande har pålagt Rusland.

Samtidig har Rusland oplevet en tilstrømning af indiske rupier, som de ikke kan bruge. Data viser, at det rummer rupees til en værdi af over 140 milliarder dollars, og tallet stiger hver måned. Denne situation skete, da mængden af indiske import fra Rusland steg.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til RUB-kursen har været i en bullish trend i de sidste par måneder. Den svæver nu lidt over 23,6 % Fibonacci Retracement-niveauet. Parret understøttes også af 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Den har dannet en stigende kanal vist med grønt og er nu i midten. Derfor vil mere opside blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over nøglemodstandspunktet på 82,93. Et træk over denne pris vil få den til at springe til det næste psykologiske niveau på 90.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer