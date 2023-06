USD/RUB: Rubel på kant efter Rusland afbrød oprør

USD/RUB vil være i søgelyset, når markederne åbner på mandag, da investorer reflekterer over begivenhederne i Rusland. Parret endte i sidste uge på 83,64, hvilket var tæt på det højeste niveau siden april sidste år. Rubel har været en af de dårligst performende valutaer på emerging markets, der er faldet med over 63 % fra det højeste punkt i 2022.

Ruslands politiske krise

Der er to vigtige nyheder, der flytter USD/RUB forex parret. For det første har prisen på råolie været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder. Brent, det internationale benchmark, faldt til $74, mens West Texas Intermediate har bevæget sig under $70. Russiske uraler handler under $60. På en positiv side er naturgasprisen steget med 13 % i de seneste 30 dage.

Rusland bruger det meste af sin udenlandske valuta til at sælge råolie og andre energiprodukter. Derfor har den russiske rubel en tendens til at dykke, når energi og andre råvarer trækker sig tilbage.

Den vigtigste katalysator er den politiske situation i Rusland i weekenden. Denne krise skete, efter at Wagner-gruppen overtog en militærbase i det sydlige Rusland og truede med at flytte til Moskva. Det sluttede efter, at Hviderusland havde forhandlet en aftale for at forhindre krisen.

Det er uklart, hvordan den russiske rubel vil reagere på begivenhederne. Analytikere advarer om, at krisen stadig kan være Rusland sårbar, da Wagner har været en af de bedste i den ukrainske krig. Som sådan kan dets exit føre til flere udfordringer for det russiske militær. Min opfattelse er, at den russiske rubel vil forblive under pres i et stykke tid.

Der vil være andre vigtige russiske nyheder i denne uge. Statistikstyrelsen offentliggør onsdag de seneste detailsalgs- og ledighedstal. Disse tal forventes at vise, at arbejdsløsheden steg til 3,5 %, mens detailsalget steg til 7,8 %.

USD/RUB prognose

USD til RUB-prisen har været i en bullish trend i de seneste par dage. Det bevægede sig over 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Det har bevæget sig over de 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit og den stigende trendlinje vist med grønt.

Derfor, som jeg forudsagde før, vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandspunkt på 90. Et træk under 80 vil ugyldiggøre det bullish synspunkt.