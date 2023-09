StanChart-analytiker argumenterer for Japans Topix, Nikkei 225

Topix- og Nikkei 225- indeksene har klaret sig godt i år, og analytikere hos Standard Chartered mener, at der er mere opad. Data fra TradingView viser, at Topix-indekset handlede til 2.382 ¥ torsdag, et par punkter under det højeste år-til-dato på 2.395 ¥. Den svæver på det højeste niveau i mere end tre årtier.

Nikkei 2225-indekset handlede på den anden side til 33.000 ¥, et fald fra det højeste niveau på 33.780 yen.

Bull casen for japanske aktier

I mandags skrev jeg, at analytikere hos AllianceBernstein stadig var ekstremt positive på japanske aktier. Nu er en anden storbank kommet ud med sin bullish argument for disse aktier.

I et interview med Bloomberg identificerede Standard Chartereds Abhilash Narayan tre hovedårsager til, at disse aktier har mere opad i de næste 12-14 måneder. Først nævnte han virksomhedsreformen i landet, som kunne føre til mere udbytte og tilbagekøb.

En af de største reformer kom fra Tokyo-børsen, som bad virksomheder med lav bogført værdi om at øge deres aktiekurser. Det kan ske ved, at virksomheder køber deres aktier tilbage og leverer flere udbetalinger til investorerne.

Ydermere har japanske virksomheder arbejdet på at styrke deres virksomhedsledelse, hvilket for nylig blev godkendt af Warren Buffett. Buffett har nu aktier i de største handelshuse i Japan som Mitsui og Sumitomo.

Analytikeren nævnte også indtjeningspotentialet for japanske virksomheder. De fleste af dem, især dem, der tjener det meste af deres omsætning i udlandet, vil sandsynligvis drage fordel af den stærke dollar. Samtidig klarer den japanske økonomi sig godt, da den voksede med 6 %. Når inflationen på 3 % er tilføjet, bringer den den nominelle vækstrate til 9 %.

I mellemtiden afslørede økonomiske data offentliggjort torsdag, at udenlandske investorer flyttede til japanske markeder i august. De købte aktier til en værdi af over 531 milliarder yen om måneden efter at de dumpede aktier for 603 milliarder.

Topix aktiekursprognose

Den bedste måde at investere i japanske aktier på er at købe Nikkei 225 og Topix-indeksene. Topix er et bredt markedsværdibaseret indeks og ses ofte som en bedre måler end Nikkei. Sidstnævnte er et gennemsnit på 225 virksomheder, der ikke er korrigeret for free float.

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at Topix-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det skubbede for nylig fremad og vendte den vigtige modstand til 2.340 yen, det højeste punkt den 1. august.

Indekset har bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig til det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for Topix-indekset bullish, og det næste niveau at se er på 2.500 yen.

