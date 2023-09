CAC 40-indekset sidder og venter, mens EU, Kinas økonomier fejler

CAC 40- indekset forblev i et stramt interval i de sidste par måneder, da bekymringerne for de europæiske og kinesiske økonomier fortsatte. Indekset handlede til €7.215 i fredags, et par point over denne uges laveste på €7.163. Det er trukket tilbage med mere end 4,20 % fra det højeste niveau i år.

Kinesisk økonomi svaghed

Copy link to section

CAC 40 og det tyske DAX er to af de største aktieindekser i Europa. De sporer nogle af de største virksomheder i regionen som LVMH, Volkswagen og Total Energies.

Derfor, som jeg skrev i denne rapport på DAX påvirkes CAC 40-indekset hovedsageligt af resultaterne i Europa, Kina og USA. For det første tjener de største virksomheder i indekset som LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies og Sanofi de fleste af deres indtægter internationalt.

De seneste økonomiske tal viser, at de kinesiske og europæiske økonomier ikke klarer sig godt. I Kina smuldrer ejendomssektoren, mens forbruget og eksporten er faldet. Ungdomsarbejdsløsheden er steget til et rekordhøjt niveau, mens udenlandske direkte investeringer (FDI) er faldet.

europæisk økonomisk krise

Copy link to section

Samme tendens sker i Europa, hvor lande som Tyskland og Frankrig ikke vokser så hurtigt. I Tyskland er BNP faldet i de seneste to kvartaler i træk. Den samme langsomme vækst sker i andre europæiske økonomier som Holland og Belgien.

Implikationen af alt dette er, at mange CAC 40-indeksbestanddele vil opleve langsom vækst. Dette forklarer, hvorfor virksomheder som LVMH, Kering, Hermes og L’Oreal har set deres aktier trække sig tilbage fra deres højeste niveau i år. LVMHs markedsværdi er faldet fra over 500 milliarder euro til 364 milliarder euro.

CAC 40-indekset kæmper også på grund af de igangværende likviditetsudfordringer i Europa, efterhånden som pengemængden falder. De seneste data viste, at Europas pengemængde faldt for første gang i 13 år, da renten stiger. Som sådan har mange virksomheder svært ved at rejse billig kapital, som de gjorde i en tid med lave renter.

De fleste CAC 40-indeksbestanddele har været i minus i den seneste måned. De dårligst præsterende er firmaer som Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH og Alstom. På den anden side var de bedste resultater i indekset Orange, TotalEnergies, Michelin og Capgemini.

CAC 40 indeksudsigter

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at CAC 40-indekset har været i et stramt interval i de seneste par måneder. I denne periode har indekset holdt sig mellem de vigtige støtte- og modstandsniveauer på €7.070 og €7.508. Det har også bevæget sig lidt under 50-dages glidende gennemsnit og er lidt over retracement-punktet på 23,6%.

Derfor vil CAC 40-indekset sandsynligvis forblive i dette interval i de kommende uger. De to S&R-niveauer vil være dem, du skal se. Et volumenunderstøttet træk over modstanden på €7.508 vil åbne muligheden for, at det bevæger sig til YTD-højden på €7.600. På den anden side vil et fald under støtten på €7.070 føre til flere ulemper.

Save