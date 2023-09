Nikkei 225 indeksanalyse: Triple top mønsterformer

Japanske aktier trak sig lidt tilbage fredag, da investorerne reflekterede over de seneste rentebeslutninger fra Federal Reserve og Bank of Japan (BoJ). Det nøje overvågede Nikkei 225- indeks faldt til 32.160 ¥, det laveste niveau siden 29. august. Det er faldet med mere end 3,5 % fra det højeste punkt i år. USD/JPY -parret fortsatte sin opsving.

Bank of Japans beslutning

Investorer har fokuseret på handlingerne fra centrale centralbanker i denne uge. I USA leverede Federal Reserve en høgeagtig pause. Det efterlod renten uændret mellem 5,25 % og 5,50 % og antydede, at det vil levere endnu en 0,25 % stigning senere i år. Banken forudsagde også, at renterne vil skulle forblive på et forhøjet niveau i længere tid.

I Europa lod den schweiziske nationalbank (SNB) og Bank of England (BoE) renten være uændret. Økonomer håbede, at banken ville hæve renten med 0,25 pct. I Indonesien besluttede centralbanken at sænke renten med 0,25 pct.

Nikkei 225-indekset faldt og reducerede derefter nogle af tabene, efter at Bank of Japan lod renten være uændret på -0,10 %. Det efterlod også sit rentekurvekontrolprogram intakt, idet det vil tillade det 10-årige at svinge mellem -0,50 % og 0,5 %.

BoJ-beslutningen kom kort efter, at landets statistik offentliggjorde stærke forbrugerinflationsdata. Det overordnede forbrugerprisindeks steg med 3,2 % i august, mens kerne-CPI sprang til 3,1 %. Inflationen har holdt sig over BoJ-målet på 2,0 % i de seneste måneder.

Som sådan mener analytikere, at BoJ i sidste ende vil hæve renten, især hvis den japanske yen dykker til 150.

Fed var den største katalysator for Nikkei 225-indekset, da det antydede, at renterne ville forblive højere i en længere periode. I kølvandet trak amerikanske aktieindekser som Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500 sig tilbage i tre dage i træk.

De bedst præsterende Nikkei 225-indeksselskaber i de seneste 30 dage var Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial og Eneos Holdings. Alle disse aktier er steget med mere end 20 % i de seneste 30 dage. De bedste efternøler var på den anden side virksomheder som Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo og Yamaha.

Nikkei 225 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Nikkei 225-indekset har været i et stramt interval i de seneste par måneder. Efter at have nået et højdepunkt i flere årtier på 33.796 ¥ i juni. Det har dannet, hvad der ligner et triple-top mønster. Indekset er også faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet nedad.

Derfor vil Nikkei-indekset sandsynligvis forblive i dette interval i de kommende dage. Det vil forblive på det vigtigste supportniveau på 32.000 ¥. Ethvert mere Nikkei 225-indeksrally vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over nøglemodstanden ved ¥33.796.

