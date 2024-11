Krypto-priserne svingede kraftigt i løbet af ugen, da Bitcoin-prisen svingede til over 69.000 $ og tilbage under 65.000 $, før de genvandt noget terræn til at handle over 67.000 $ fredag aften.

De fleste altcoins svingede også kraftigt, hvor meme-mønter oplevede store gevinster, før de blev uddelt.

I mellemtiden, i den bredere branche, omfattede topnyheder i løbet af ugen et hackerangreb på en amerikansk regerings tegnebog for at stjæle $20 millioner i krypto.

Binance

En af de store kryptonyheder i denne uge er udgivelsen af Binance-direktør Tigran Gambaryan af de nigerianske myndigheder.

Gambaryan, en amerikansk statsborger, har været tilbageholdt i næsten otte måneder efter at være blevet anholdt i slutningen af februar.

Binance CEO Richard Teng annoncerede Gambaryans udgivelse.

Ripple

Også for at skabe kryptooverskrifter er US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ripples indgivelse af appeller i den igangværende juridiske kamp. Ripple-chefer og juridiske repræsentanter fastholder, at XRP ikke er en sikkerhed, og SEC har ikke anfægtet det.

Ripple-medstifter, der donerede $10 millioner til Kamala Harris’ kampagne, tiltrak også stor opmærksomhed.

Den amerikanske regerings kryptopung hacket

Hacket, der så en angriber stjæle 20 millioner dollars fra en amerikansk statspung, er også en historie, mange vil følge i de kommende uger.

Men i en hurtig vending returnerede hackeren $19,2 millioner til pengepungen.

I mellemtiden har amerikanske anklagere skitseret planer om at tilbyde en bønaftale til Eric Council Jr., manden, der for nylig blev arresteret for sit hack på SEC’s X-konto i januar.

Stripe, Tether, MicroStrategy, Kraken

Stripe købte stablecoin-firmaet Bridge for 1,1 milliarder dollars, et skridt, der styrker virksomhedens genindtræden i krypto.

I en anden udvikling afslørede Tether en statue af Bitcoin-skaberen Satoshi Nakamoto i Lugano, Schweiz.

Tether CEO Paolo Ardoino fastholdt i mellemtiden, at hans virksomhed ikke ønsker at blive børsnoteret.

Krypto-fællesskabet engagerede sig også stærkt i MicroStrategy-grundlæggeren Michael Saylors tilbud om at hjælpe Microsoft med at vedtage en Bitcoin-strategi.

Saylor siger, at hans BTC vil gå til civilisationen, når han er væk.

Andre steder ramte Kraken nyheden med rapporter om, at kryptobørsen søgte at lancere sit eget lag-2-netværk.

Krypto prisindpakning

Bitcoin holder over $67k

Som fremhævet ovenfor steg BTC-prisen kraftigt tidligere på ugen. Data viser, at tyre testede højder på $69.227 den 21. oktober.

Afvisning på modstandsniveauet fik dog priserne til at falde til et lavpunkt på $65.440 den 23. oktober, før de steg til over $67.000 igen.

I de sidste 24 timer har BTC-prisen varieret mellem $65.8k og $68.8k og svævet omkring $67k i skrivende stund.

Meme-mønter overstrålede top altcoins

I denne uge steg adskillige meme-mønter til nye rekorder, inklusive Popcat (POPCAT) og cat in a dogs world (MEW).

Poletter med hundetema kom også til partiet, og det samme gjorde PolitiFi-mønter forud for det amerikanske valg. Disse meme-mønter er dog også faldet betydeligt, da handlende tager overskud. POPCAT er blandt de største tabere med -17% på 24 timer.

SAFE, Raydium (RAY) og APE blandt topvindere

Mens flere altcoins søger at genvinde vigtige prisniveauer efter et bemærkelsesværdigt nedsidepres, er Safe (SAFE), Raydium (RAY) og ApeCoin (APE) blandt dem, der skal holde fast i stigninger, når ugen er ved at være slut. SAFE-prisen sprang 16 % på 24 timer og 63 % i den seneste uge for at føre top 100 mønter med markedsværdi.

Andre steder steg RAY med 32 % i den seneste uge, og APE handlede over 58 % højere for at rangere tredjebedst i løbet af ugen.

Dette er på listen over de største 100 kryptovalutaer efter markedsværdi. Øverst på ranglisten er meme-mønten Goatseus Maximus (GOAT).