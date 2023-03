Kanadas Wirtschaftsstatistiken: 24 überraschende Fakten, die Sie nicht wussten

Kanada wird als Nation weithin respektiert und bewundert, und das aus gutem Grund. Es ist eine parlamentarische Demokratie, in der alle großen Parteien die politische und wirtschaftliche Stabilität fördern und unterstützen. Der “wahre Norden, stark und frei” rühmt sich außerdem angesehener Universitäten, großer natürlicher Schönheit, eines öffentlich finanzierten Gesundheitssystems, kultureller Vielfalt, zweier Amtssprachen und eines guten Rufs für Friedenssicherung und Diplomatie.

Diese Faktoren haben zu Kanadas weltweitem Ruf als sicherer Hafen für Investoren beigetragen, da die Nation von einem stabilen Finanzsystem gestützt wird, das Innovationen fördert. Dadurch hat sich Kanada seinen Status als globales Wirtschaftskraftwerk verdient.

Mit anderen Worten: Kanada ist viel mehr als Ahornsirup und Eishockey. Aber keine Sorge, in dieser Liste der kanadischen Wirtschaftsstatistiken wird beides kurz erwähnt.

Obwohl die kanadische Wirtschaft seit 2020 größtenteils stabil geblieben ist, gibt es einige besorgniserregende Anzeichen, die denen vieler anderer Länder entsprechen. Vor allem die Inflation und der Immobilienmarkt geben Anlass zur Sorge.

Im Folgenden finden Sie viele kanadische Wirtschaftsstatistiken, auf die jeder Bürger stolz sein kann.

Fakten und Statistiken zu Kanada – Auswahl der Redaktion

57,5 % der kanadischen Bevölkerung haben einen Hochschulabschluss.

Kanada besitzt die drittgrößten Ölreserven der Welt.

Die Toronto Stock Exchange ist die zwölftgrößte der Welt.

Der Kanadische Dollar ist die siebtgrößte Währung der Welt.

Eishockey ist eine 11 Mrd. $ Industrie.

Kanadas Wirtschaftsstatistiken und Fakten für 2023

1. Kanada ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt

Kanada wird als achtgrößte Volkswirtschaft der Welt eingestuft, basierend auf nominalen BIP-Schätzungen von 2,24 Bio. $ (IWF) und 1,98 Bio. $ (Weltbank). Bereinigt um die Kaufkraftparität rutscht Kanada jedoch in der Rangliste auf den fünfzehnten Platz ab.

2. Kanadas Equalization Program: 94,6 Mrd. $ werden von Ottawa direkt an die Provinzen überwiesen

Im Rahmen des kanadischen Ausgleichsprogramms (Equalization Program) wird die Regierung in den Jahren 2023-2024 94,6 Mrd. $ an die Provinzen und Territorien überweisen. Ziel des Ausgleichsprogramms ist es, das Steuergefälle zwischen den “Habenichtsen”-Provinzen auszugleichen und einen zusätzlichen Mittelzufluss zur Förderung von Wirtschaftstätigkeit und Wachstum zu ermöglichen.

3. Kanada hat unter allen G7-Ländern den höchsten Prozentsatz seiner Bevölkerung mit einem Hochschulabschluss

Kanada hat mit 57,5 % den höchsten Anteil an Personen im erwerbsfähigen Alter mit einem College- oder Universitätsabschluss unter allen G7-Ländern. Dieser Bildungsvorteil erwies sich in den frühen Tagen der Pandemie als besonders vorteilhaft, als Fernarbeit zur Norm wurde und gebildete Personen die wirtschaftlichen Herausforderungen besser meistern konnten.

Hier ist ein interessanter Fakt zur kanadischen Wirtschaft: Gebildete Arbeitnehmer wiesen 2021 im Vergleich zu 2016 höhere Beschäftigungsquoten und Einkommen auf.

4. Der Dienstleistungssektor macht etwa 70 % der kanadischen Wirtschaft aus

Kanadas Wirtschaft wird hauptsächlich vom Dienstleistungssektor angetrieben, der 70,5 % des BIP des Landes ausmacht. Darüber hinaus bietet dieser Sektor etwa vier von fünf Arbeitsplätzen in Kanada.

5. Kanada hat die drittgrößten Ölreserven der Welt

Kanada beherbergt ungefähr 9,7 % der gesamten Ölreserven der Welt, was sich auf rund 168 Milliarden Barrel Öl beläuft. Damit ist Kanada nach Saudi-Arabien (mit 297 Milliarden Barrel) und Venezuela (mit 303 Milliarden Barrel) das drittgrößte ölreiche Land der Welt.

6. 75 % aller Exporte gehen in die Vereinigten Staaten

Die gesamten Warenexporte aus Kanada stiegen gegenüber 2020 um 22,1 % auf 777,1 Mrd. $, von denen 75 % für die Vereinigten Staaten bestimmt waren. Natürlich profitiert Kanada davon, die längste unverteidigte Grenze der Welt mit der größten Volkswirtschaft der Welt zu teilen.

7. Die Toronto Stock Exchange (TSX) ist nach Marktkapitalisierung die zwölftgrößte Börse der Welt

Am 16. Februar 2023 hatte die Toronto Stock Exchange (TSX) eine Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 3,4 Bio. C$ (2,76 Bio. $) und ist damit die zwölftgrößte Börse der Welt. Das Ranking der TSX ist nicht weit davon entfernt, eine Top-10-Position zu erreichen, die derzeit von der Saudi Stock Exchange (Tadawul) mit einer Marktkapitalisierung von 2,86 Bio. $ gehalten wird.

8. Der TSX-Index entwickelte sich 2022 in etwa ähnlich wie der Dow

Im Jahr 2022 verzeichnete der S&P/TSX Composite Index einen Rückgang von 8,5 %, was mit dem Verlust von 8,88 % beim Dow Jones Index vergleichbar ist. Die Performance der TSX war jedoch deutlich besser als der Verlust des S&P 500-Index um 19,4 % und der des Nasdaq-Index um 33 %.

9. Der kanadische Dollar ist zum ersten Mal seit 2018 gefallen

Der kanadische Dollar (CAD/USD), bekannt als Loonie, verzeichnete 2022 einen Wertverlust von 6,8 % gegenüber dem US-Dollar und wird derzeit bei etwa 0,74 $ gehandelt. Dies ist der erste jährliche Rückgang seit 2018. Dieser Rückgang kam jedoch Kanadiern zugute, die in US-Vermögenswerte investierten.

10. Der Kanadische Dollar ist die siebtgrößte Währung der Welt

Der Kanadische Dollar ist die am siebthäufigsten gehandelte Währung der Welt. Ab April 2022 machte der kanadische Dollar 6,2 % des Gesamtvolumens aus, was einem Anstieg von 5 % im April 2019 entspricht.

11. Die kanadische Zentralbank erhöhte die Zinssätze 2022 um 1.700 %

Kanadas Zentralbank, die Bank of Canada, führte 2022 sieben Zinserhöhungen durch und ließ ihren Leitzins von 0,25 % im März 2022 auf 4,5 % im Januar 2023 steigen. Dies ist das aggressivste Jahr der Zinserhöhungen in der Geschichte. Sie können zusätzliche Berichterstattung von Invezz über die Zinserhöhungen der kanadischen Zentralbank lesen, indem Sie auf diesen Link klicken.

12. Kanadas Inflation gehörte zu den schlimmsten aller entwickelten Länder

Wenn man Russland, Brasilien, Argentinien und die Türkei ausschließt, gehörte Kanadas Inflationsrate 2022 zu den höchsten in der G20-Gruppe der Industrie- und Schwellenländer. Tatsächlich erreichte Kanadas Inflation in den Sommermonaten mit 8,1 % ihren Höhepunkt und war damit die dritthöchste Inflationsrate in der G20. Die Inflationsrate des Landes endete 2022 mit 6,8 %, dem höchsten Wert seit 40 Jahren.

13. Kanadas Wirtschaft steht auf Platz 14 der freiesten der Welt

Laut dem Bericht „Economic Freedom of the World“ des Fraser Institute ist Kanada die 14. freieste Volkswirtschaft der Welt. Der Index berücksichtigt unter anderem Faktoren wie die Größe der Regierung, die internationale Handelsfreiheit und Vorschriften.

14. Kanada ist Mitglied der G7, der G20 und der OECD

Kanada ist Mitglied der Gruppe der Sieben (G7) Industrienationen, der Gruppe der Zwanzig (G20) der wichtigsten Volkswirtschaften und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Ein Sitz am Tisch bedeutet, dass Kanada eine Plattform hat, um für seine eigenen wirtschaftlichen Interessen und Prioritäten wie Freihandel und ökologische Nachhaltigkeit einzutreten

15. Kanada hat 15 Freihandelsabkommen unterzeichnet

Kanada hat 15 Freihandelsabkommen mit 51 Ländern unterzeichnet, das bemerkenswerteste davon ist das Kanada-Vereinigte-Staaten-Mexiko-Abkommen (CUSMA), das das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) ersetzte. Diese Freihandelsabkommen decken zusammen 1,5 Milliarden Verbraucher ab.

16. Kanada erlebte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sechs Rezessionen

Kanada ist eine globale Wirtschaftsmacht, aber es ist nicht immun gegen Abschwünge. Kanada hat in der jüngeren Geschichte sechs Rezessionen erlebt. Dazu gehören die Rezession von 1957, die Rezession von 1981–1982, die Rezession von 1990–1991, die Rezession von 2001, die Große Rezession von 2008–2009 und die COVID-19-Rezession von 2020.

17. In Kanada gibt es 4,4 Millionen Unternehmen

Laut Statistics Canada gab es in Kanada 1.336.336 Arbeitgeberunternehmen und 3.021.567 Nicht-Arbeitgeberunternehmen, die Ende 2022 jeweils einen Umsatz von mindestens 30.000 US-Dollar erzielten.

18. Kanadas Schattenwirtschaft wird auf 2,7 % des gesamten BIP geschätzt

Im Jahr 2021 wurde die Schattenwirtschaft in Kanada auf 68,5 Mrd. $ geschätzt, was ungefähr 2,7 % des BIP des Landes entspricht. Der Hauptgrund für dieses Wachstum war eine 18-prozentige Zunahme der Untergrundwirtschaftsaktivität im Zusammenhang mit Investitionen in Wohngebäude.

19. Der durchschnittliche Stundenlohn in Kanada stieg 2022 um 4 %

Im Jahr 2022 stieg der durchschnittliche Stundenlohn in Kanada um 4 % von 30,67 $ auf 31,96 $. Der Versorgungssektor hatte mit 47,86 $ den höchsten durchschnittlichen Stundenlohn, während der Beherbergungs- und Gastronomiesektor mit 18,50 $ pro Stunde den niedrigsten Stundenlohn aufwies.

20. 15 % der Kanadier verdienen jährlich mehr als 100.000 $

Das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Kanada liegt etwas über 75.000 $ pro Jahr, wobei 15 % der Bevölkerung mehr als 100.000 $ pro Jahr verdienen. Um zu den oberen 1 % aller Verdiener zu gehören, müsste ein Arbeitnehmer mindestens 512.000 $ pro Jahr verdienen.

21. Die durchschnittlichen Wohnkosten sind im Januar 2023 um 18 % gesunken

Bis Januar 2023 war der durchschnittliche Eigenheimpreis in Kanada im Jahresvergleich um 18 % auf 612.204 $ gefallen. Immobilientransaktionen gingen im Jahresvergleich ebenfalls um 58 % auf nur 20.931 zurück, was dazu führte, dass die Hausverkäufe zu Beginn des Jahres ein neues 14-Jahres-Tief erreichten.

22. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum in Kanada hat den niedrigsten Stand seit den 1980er Jahren erreicht

Nach Angaben der National Bank of Canada benötigt ein typisches Haus in Kanada 67,3 % des Gehalts eines Arbeitnehmers, um seine Schulden zu bedienen. Die grobe Berechnung von Invezz, die Kommunalsteuern, Strom und andere Kosten umfasst, zeichnet eine besorgniserregendere Wohnungsmarktstatistik.

23. Auf Kanada entfallen fast 75 % der weltweiten Ahornsirupproduktion

Kein Artikel über kanadische Statistiken ist vollständig mit einer obligatorischen Erwähnung seines wertvollen Schatzes: Ahornsirup. Kanada ist der weltweit größte Produzent von Ahornsirup und macht rund 71 % der weltweiten Produktion aus. Im Jahr 2020 produzierten die kanadischen Ahornsirupproduzenten eine Rekordmenge von 13,2 Millionen Gallonen (49,7 Millionen Liter) Sirup. Fun Fact: Rund 3.000 Tonnen Ahornsirup im Wert von rund 19 Mio. $ wurden 2011 und 2012 im Rahmen des größten Raubüberfalls in der kanadischen Geschichte gestohlen.

24. Hockey ist eine 11 Mrd. $ Industrie

Was gibt es kanadischeres als Ahornsirup? Eishockey. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 ist Eishockey ein 11 Mrd. $ schwerer Wirtschaftszweig, der in kleinen Gemeinden eine wichtige Rolle spielt. Die Studie zeigt, dass mehr als 1 Mrd. $ an Tourismuseinnahmen in Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern fließen.

Abschluss

Trotz einiger Herausforderungen in den letzten Jahren hat sich die kanadische Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen und wächst weiter. Die Bemühungen der Regierung zur Förderung von Innovation, Investitionen und Handel haben zu diesem Wachstum beigetragen, ebenso wie die hochqualifizierten Arbeitskräfte und die vielfältigen Branchen des Landes.

Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die kanadische Wirtschaft weiterentwickelt und an die sich verändernden globalen Bedingungen anpasst. Mit einem starken Fundament und dem Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum ist Kanada jedoch gut aufgestellt, um alle Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu meistern.

