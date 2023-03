22 Goldstatistiken: Der Rohstoff übertrifft 2.000 $ pro Unze

Gold ist eines der bekanntesten Vermögenswerte der Welt – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Finanzwelt.

Bereits 4.000 v. Chr. waren die Menschen in Gold verliebt. Heute reden wir noch darüber. Nicht nur das, es nimmt auch einen ziemlich einzigartigen Platz auf den Finanzmärkten ein.

Traditionell als Inflationsabsicherung und unkorrelierter Vermögenswert bekannt, kaufen Anleger Gold in der Regel, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Hier sind 22 Statistiken über diesen skurrilen Vermögenswert, den wir Gold nennen.

1. Gold deckte den US-Dollar zwischen 1944 und 1971

Viele wissen nicht, dass das Fiat-Zeitalter der „Papier“-Währung erst seit etwa einem halben Jahrhundert besteht.

1971 kündigte Präsident Richard Nixon im Fernsehen an, dass US-Dollars nicht mehr in Gold einlösbar seien, und löste damit offiziell das Abkommen, das seit der Bretton-Woods-Konferenz im Jahr 1944 in Kraft war.

Quelle: Richard Nixon

2. Großbritannien hat 1717 versehentlich den Goldstandard unter Sir Isaac Newton übernommen

1717 war Sir Isaac Newton der Meister der Royal Mint. Er setzte den Wechselkurs von Gold zu Silber fälschlicherweise zu niedrig an, was zu einem solchen Ansturm auf das Gold führte, dass alle Silbermünzen des Landes beim Eintausch aus dem Umlauf gerieten.

Auf diese Weise hatte Großbritannien de facto einen Goldstandard eingeführt.

Quelle: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Third Edition

3. Deutschland gab den Goldstandard 1914 auf und erlitt weniger als ein Jahrzehnt später eine Hyperinflation

Deutschland führte den Goldstandard erstmals 1871 ein, gab ihn jedoch 1914 auf, hauptsächlich aufgrund teurer Kriegsreparationen.

Weniger als ein Jahrzehnt später erlitten sie eine Hyperinflation und die deutsche Papiermark brach zusammen. Sie kehrten 1923 kurzzeitig zum Goldstandard (oder einem De-facto-Goldstandard) zurück, gaben ihn aber letztendlich endgültig auf.

Quelle: World Population Review

4. Die Schweiz war eines der letzten Länder, das an den Goldstandard gebunden war und diesen erst 1999 aufgab

Es ist noch nicht lange her, dass die Schweiz den Goldstandard aufgegeben hat. In einer Abstimmung zur Modernisierung der 125 Jahre alten Verfassung war einer der Anträge, die Verbindung zwischen der Währung der Nation und Gold zu lösen.

Der Antrag wurde mit 59 % der Stimmen angenommen.

Quelle: New York Times

5. Die „Save our Swiss Gold“-Bewegung

Nachdem die Schweiz 1999 den Goldstandard aufgegeben hatte, kehrte sie 15 Jahre später fast wieder dorthin zurück. Oder zumindest eine Ableitung davon.

Die „Save our Swiss Gold“-Bewegung drängte darauf, dass die Schweizer Zentralbank mindestens 20% ihres Vermögens in Gold hält, den Verkauf von Gold in Zukunft verbietet und alle ihre Goldreserven in die Schweiz zurückbringt.

Obwohl Meinungsumfragen in den Monaten vor der Abstimmung eine Unterstützung von bis zu 44 % für den Antrag zeigten, wurde der Antrag schließlich mit 78 % Nein-Stimmen abgelehnt.

Quelle: Forbes

6. Gold wird bei 2.000 $ pro Unze gehandelt, dem höchsten Stand seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine

In dieser Woche durchbrach Gold zum ersten Mal seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 die 2.000$-Marke.

Quelle: Invezz

7. Der Aktienmarkt hat die Renditen von Gold in den letzten zehn Jahren verdoppelt

Die Finanzmärkte erlebten nach dem Großen Finanzcrash im Jahr 2008 einen der längsten und explosivsten Bullenmärkte, wobei die Märkte bis zum Rückzug im Jahr 2022 nahezu konstant stiegen.

Gold hinkt jedoch hinterher. In den letzten zehn Jahren ist er um 30 % gestiegen, weit unter den 157 %, die der S&P 500 im gleichen Zeitraum erzielt hat.

Mit anderen Worten: Wenn Sie vor zehn Jahren 1 € in Gold investiert hätten, würden Sie heute 1,3 € besitzen, während die gleiche Investition in den S&P 500 2,57 € bedeuten würde.

8. Gold war einer der wenigen Vermögenswerte, die Verluste im Jahr 2022 vermieden und um 0,4 % zulegten

Obwohl der Aktienmarkt über einen längeren Zeitraum hinterherhinkte, waren Goldanleger im vergangenen Jahr erleichtert, dass sie sich für das Metall entschieden hatten.

Er erzielte im Jahresverlauf mehr oder weniger eine ausgeglichene Rendite und schloss mit einem Plus von 0,4 %. Dem standen verheerende Verluste in vielen anderen Risikoanlageklassen gegenüber, als die Welt inmitten einer galoppierenden Inflation zu einem neuen Paradigma straffer Geldpolitik überging.

Es war ein seltenes Jahr, in dem sowohl Aktien- als auch Anleiheninvestoren Geld verloren, und die meisten Risikoanlagen verzeichneten die schlechtesten Renditen seit 2008.

Der S&P 500 ging um fast 20 % zurück, der Nasdaq fiel um 33 % und Bitcoin um 65 %.

9. Gold wurde bis 1971 nach dem US-Goldstandard zu einem Festpreis von 35 $ pro Unze gehandelt

Unter dem Goldstandard wurde der Goldpreis auf 35 $ pro Unze festgelegt. Dieser wich gegen Ende des Regimes stark von dem Kurs ab, der auf dem Schwarzmarkt angeboten wurde, da der Dollar immer wieder abgewertet wurde.

Letztendlich führte dies dazu, dass Nixon den Goldstandard aufgab und der Preis derzeit bei 2.000 $ pro Unze liegt.

Quelle: econlib.org

10. Präsident Roosevelt machte es 1933 illegal, mehr als 100 $ Gold in den USA zu besitzen

Während der Weltwirtschaftskrise wurde die FED aufgrund der Erschöpfung der Goldressourcen (aufgrund des Federal Reserve Act von 1913) daran gehindert, Geld zu drucken.

Infolgedessen verkündete Präsident Roosevelt die Executive Order 6102, „die das Horten von Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikaten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verbietet“.

Es gab der Öffentlichkeit weniger als vier Wochen, um das gesamte Gold zum Festpreis von 20,67 $ pro Unze zu liefern.

11. Seit Executive Order 6102 im Jahr 1933 ist der Goldpreis um das 96-fache gestiegen

Seit Roosevelts Order im Jahr 1933 ist der Goldpreis gegenüber dem von ihm angekündigten Festpreis von 20,67 $ um das 96-fache gestiegen.

Dies ist ein Hauptargument der Goldwanzen, die hinter der Fähigkeit von Gold stehen, die eigene Kaufkraft zu bewahren und als Inflationsschutz zu fungieren.

12. Wenn Sie 1971 Gold im Wert von 100 $ hielten, wäre es heute 2.000 $ wert

Gold ist von dem künstlich niedrigen Festpreis von 35 $ pro Unze während des Goldstandards auf 2.000 $ pro Unze gestiegen.

Das bedeutet, dass 100 $ Gold, was 2,86 Unzen entspricht, heute über 5.700 $ wert wären.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass 35 $ ein künstlich niedriger Preis waren. In Wirklichkeit lag der Preis näher bei 100 $, was bedeutet, dass Sie 1971 nur etwa eine Unze netto erzielt hätten, was heute 2.000 $ entspricht.

Quelle: Macrotrends

13. Gold hat seit 1971 eine durchschnittliche Rendite von 7,78 % verzeichnet

Eine andere Sichtweise auf die vorherige Statistik ist, dass Gold seit der Aufgabe des Goldstandards im Jahr 1971 eine durchschnittliche Rendite von 7,78 % verzeichnet hat.

Quelle: Gold.org

14. Gold hat nicht mit den Aktien Schritt gehalten

Um hervorzuheben, wie schlecht sich Gold im Vergleich zu Aktien entwickelt hat, nimmt man am besten das Jahr 1974 als Ausgangspunkt, nachdem der Goldstandard vollständig abgeschafft worden war.

100 $ in Gold wären heute 1.020 $ wert, während Aktien in Form des S&P 500 16.800 $ wert wären.

Quelle: officialdata.org, dollartimes.com

15. Menschen sammeln Gold schon seit 6.000 Jahren

Wir wissen nicht genau, wann die Liebesaffäre der Menschheit mit Gold begann. Wir wissen jedoch, dass es bis 4000 v. Chr. zurückreicht.

In paläolithischen Höhlen aus dieser Zeit wurden Goldflocken gefunden. Seitdem taucht es in archäologischen Texten und antiken Stätten auf der ganzen Welt auf.

Quelle: bebusinessed.com

16. Gold wurde erstmals 1500 v. Chr. im alten Ägypten als Zahlungsmittel verwendet

Gold mag seit 4000 v. Chr. den Begierden der Menschheit unterworfen gewesen sein, aber erst um 1500 v. Chr. wurde es erstmals als Tauschmittel verwendet.

Im alten Ägypten war der Schekel eine 11,3 Gramm schwere Münze, die zu zwei Dritteln aus Gold und zu einem Drittel aus Silber bestand und zur Standardmaßeinheit im Nahen Osten wurde.

Quelle: Focus Economics

17. Gold durchbrach erstmals im März 2008 die 1.000$-Marke pro Unze, als Bear Stearns zusammenbrach

Bear Stearns brach im März 2008 zusammen und wurde zu einem sehr notleidenden Preis an JP Morgan verkauft, um den Bankrott zu verhindern.

Inmitten des Chaos im Bankensektor überschritt Gold zum ersten Mal überhaupt die Marke von 1.000 $ pro Unze.

Quelle: BullionVault

18. Das frühe 21. Jahrhundert war stark für Gold, da sich der Wert zwischen 2001 und 2011 versiebenfachte

Im September 2001 wurde Gold für 271 $ pro Unze gehandelt. Zehn Jahre später war es das 7-fache dieser Zahl und wurde bei 1896 $ pro Unze gehandelt.

Das explosive Jahrzehnt für Gold umfasste den Großen Finanzcrash von 2008, der Aktien und andere Risikoanlagen auf der ganzen Welt zerstörte.

Seitdem hinkt Gold jedoch stark hinterher und wird heute, zwölf Jahre später, mit 2.000 $ pro Unze nur knapp über der Marke von 1.896 $ gehandelt.

Quelle: Bullionbypost

19. Der einzige Goldproduzent im S&P 500, Newmont Corporation, fiel 2022 um 13,5 %

Es gibt nur einen Goldminenkonzern im S&P 500, Newmont Corporation.

Es hat eine Marktkapitalisierung von 36,7 Mrd. $. Allerdings waren die Anleger im vergangenen Jahr mit Gold besser dran, da das Unternehmen um 13,5 % fiel, während Gold um 0,4 % zulegte.

20. Das Goldangebot stieg im Jahr 2022 um 2 %

Gold wird oft als „hartes Geld“ angesehen, weil es nicht wie Fiat-Währungen aus dem Nichts gedruckt werden kann. Es hat jedoch keine feste Obergrenze, da der Abbau kleine Mengen neuer Reserven abdeckt.

Im Jahr 2022 stieg das Goldangebot um 2 %.

Quelle: gold.org

21. Seit 1950 wurden zwei Drittel des weltweiten Goldes abgebaut

Von den geschätzten 208.874 Tonnen Gold, die derzeit im Umlauf sind, sind zwei Drittel seit 1950 abgebaut worden.

Quelle: gold.org

22. Zentralbanken halten 17 % der oberirdischen Goldbestände

Betrachtet man den weltweiten oberirdischen Goldbestand, so werden 17 % von den Zentralbanken gehalten. Barren und Münzen, einschließlich goldgedeckter ETFs, machen 22 % aus.

Schmuck bleibt der häufigste Anwendungsfall, mit 46 % des Bestands, der für diesen Zweck bestimmt ist.

Quelle: gold.org