Gold steigt über 2.000 $ – warum und wie sieht die Goldpreisprognose aus?

Gold ist zurück, Baby.

Obwohl er nie weg war, war die Stagnation 2022 in einigen Kreisen ein enttäuschendes Ergebnis, wenn man es vor dem Hintergrund der grassierenden Inflation betrachtet, die den Goldpreis nach oben treiben sollte.

Ich habe letzten Monat eine Analyse darüber geschrieben, wie das Thema Inflation in den Hintergrund getreten ist und wie die quantitative Straffung das Metall in Schach gehalten hat. Das nachstehende Diagramm zeigt diese bemerkenswerte Divergenz im letzten Jahr, wobei der Goldpreis der Inflation nicht nach oben folgt.

Zinserwartungen ändern sich drastisch

Wie Ron Anchorman sagte, hat sich das Ganze jedoch schnell zugespitzt. Die Bankenturbulenzen, die durch den Zusammenbruch der SVB in den USA ausgelöst wurden und dann auf Europa übergriffen, haben vor allem die Credit Suisse (SGX: CSGN) erschüttert.

Dies hat die Erwartungen des Marktes bezüglich des quantitativen Straffungszyklus völlig auf den Kopf gestellt. Noch vor zwei Wochen hat der Markt die Chance auf höhere Zinsen bis Juli mit 78 % eingepreist. Heute besteht eine 70 %ige Chance auf Zinssenkungen um 1,5 % oder mehr und eine 100 %ige Chance auf Zinssenkungen in irgendeiner Form.

Der Vergleich zwischen den verschiedenen Prognosen ist in der folgenden Grafik zu sehen:

Der Goldpreis durchbricht die 2.000 $-Marke

Die Beendigung des quantitativen Lockerungszyklus und die Rückkehr in das gelobte Land der Zinssenkungen haben die Risikoanlagen nach oben getrieben.

Vor drei Monaten habe ich mich damit beschäftigt, was eine Zinswende für Gold im Jahr 2023 bedeuten könnte. Die Antwort zeichnet sich bereits ab: Die Anleger greifen nach dem Metall, da die Chancen auf ein inflationäres Umfeld in der Zukunft (oder ein höheres als derzeit) mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigen.

Es ist das erste Mal seit Februar 2022, dass das glänzende Metall die 2.000-Dollar-Marke durchbrochen hat. Davor wurde die Marke im Juli 2020 erreicht – als Russland in die Ukraine einmarschierte und während der ersten Welle von COVID-Lockdowns.

Aber das ist nicht das Einzige, was den Kurs nach oben treibt. Hinzu kommt die Tatsache, dass Anleger in Zeiten der Unsicherheit in sichere Anlagen strömen. Das war schon immer die Visitenkarte des Goldes, und auch wenn sich sein Kursverlauf nicht genau an diese Zeiten angepasst hat – siehe nachstehendes Diagramm -, hat sich das Metall im Allgemeinen als gute Absicherung erwiesen.

Und vielleicht gibt es keine größere Bedrohung für die Stabilität als die, die eine Schwäche im Bankensektor mit sich bringen würde. Das haben wir in den letzten Wochen zur Genüge gesehen, und der Goldpreis hat seine Chance ergriffen und sie genutzt.

Wie geht es weiter mit dem Goldpreis?

Es ist schwer zu sagen, was mit Gold in Zukunft geschehen wird. Ich persönlich halte ihn weiterhin als Absicherung in meinem Portfolio, obwohl er in letzter Zeit vor allem mit Aktien korreliert.

Langfristig gesehen hat Gold vor allem in den letzten zehn Jahren gegenüber Risikoanlagen stark nachgelassen. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach Rendite sind, ist Gold als Boomer-Asset nichts für Sie. Hier geht es um Risikodiversifizierung und eine Möglichkeit, einen Teil Ihres Portfolios in etwas zu investieren, das (relativ) unkorreliert ist.

Das derzeitige Umfeld mit weiteren Zinssenkungen, einer nach wie vor hohen Inflation und einem Bankensektor, der sich schnell in einen Zirkus verwandelt, ist ein interessantes Szenario für Gold. Es ist eine freundliche Erinnerung daran, warum die Anleger es gehalten haben, auch wenn dies einen gewissen Renditeverzicht erfordert.

Gold ist nicht umsonst eine der ältesten Anlagen der Welt. Und es ist langweilig – genau wie es sein sollte. Die Anleger haben sich in den letzten Wochen auf dieses langweilige Narrativ gestürzt, und das könnte sich in Zukunft fortsetzen.