Der Ethereum-Preis stieg am Freitag parabolisch an, als die zweitgrößte Kryptowährung der Welt auf den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres kletterte. Er stieg auf einen Höchststand von 2.137 $, was ~143 % über seinem Tiefststand im Jahr 2022 lag. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Hausse in der Kryptoindustrie zurückgekehrt ist, wenn man bedenkt, dass Bitcoin auch über 30.500 $ gestiegen ist. Was bedeutet das nun für AltSignals (ASI)?

Ethereum legt nach Shapella-Upgrade zu

Die größten Krypto-News der Woche war die Aktivierung des Shapella-Upgrades von Ethereum. Dieses Upgrade war das größte Ereignis in der Geschichte von Ethereum seit der Merge im September letzten Jahres. Es ermöglicht den Ethereum-Stakern lediglich, ihre Coins abzuheben.

Vor dem Upgrade waren die Analysten der Meinung, dass der Ethereum-Preis stark zurückgehen würde, wenn mehr Coins auf den Markt kommen würden. Dies war jedoch nicht der Fall, da der Ethereum-Preis in den letzten Tagen gestiegen ist.

Diese Rallye geschah hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Makroereignisse. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass die amerikanische Inflation von 6 % im Februar auf 5 % im März dieses Jahres gesunken ist, den niedrigsten Stand seit 2021. Sie ist in den letzten 8 Monaten in Folge gesunken.

Analysten gehen daher davon aus, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten angesichts der sich abschwächenden Konjunktur einen Kurswechsel vornehmen wird. In der vergangenen Woche zeigten die Daten von S&P Global und ISM, dass die EMIs des verarbeitenden und des nicht-verarbeitenden Gewerbes des Landes im März zurückgingen.

Zusätzliche Daten zeigten, dass die Löhne in den USA weiter zurückgingen, obwohl die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit mehr als 50 Jahren fiel. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft an Schwung verliert.

Das in dieser Woche veröffentlichte Protokoll der Fed zeigte, dass einige Mitglieder eine Unterbrechung der Zinserhöhungen im März befürworteten. Die Bank signalisierte auch, dass die Wirtschaft aufgrund der jüngsten Bankenkrise wahrscheinlich später in diesem Jahr in eine Rezession geraten würde.

Bei Krypto und Aktien sind schlechte Nachrichten in der Regel gute Nachrichten, da dies bedeutet, dass die Fed unterstützend sein wird. Wie Sie sich erinnern, fand die Krypto-Rallye im Jahr 2021 zu einer Zeit statt, als die US-Notenbank eine aggressive Lockerung vornahm.

Ethereum-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der ETH-Preis in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befand. Der Preis bewegte sich dabei über den wichtigen Widerstand bei 2.040 $, dem Höchststand im August letzten Jahres. Im März bildete er ein goldenes Kreuzmuster, als sich die 200- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte kreuzten.

Der Coin ist auch über das 23,6% Fibonacci Retracement Level gestiegen. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis des Coins weiter steigen wird, da die Käufer das nächste psychologische Niveau bei 3.000 $ anpeilen.

Auswirkungen auf Altsignals (ASI)

Die Rückkehr der Hausse auf dem Kryptomarkt ist eine gute Nachricht für neue und aufstrebende Altcoins wie Altsignals. Altsignals wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Unternehmen, das Kryptowährungen, Binance-Futures und Forex-Signale anbietet. Es hat einen guten Ruf, wie seine TrustPilot-Bewertungen zeigen.

Die Entwickler versuchen nun, die Plattform durch die Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz zu erweitern. Als Teil dieser Entwicklung bieten sie einen Token-Verkauf an, der Technologien wie maschinelles Lernen, prädiktive Modellierung und natürliche Sprachverarbeitung nutzt. Der neue KI-Stack der Plattform ist als ActualizeAI bekannt.

Der ASI-Token-Vorverkauf läuft gut, da die Entwickler bereits Token im Wert von über 545.000 $ verkauft haben. In meinem letzten Artikel über AltSignals haben sie nur etwa 400.000 $ ihres Ziels von 1,08 Mio. $ Token erreicht.

Da jeder Token für 0,015 $ verkauft wird, scheint ASI eine günstige Möglichkeit zu sein, auf die Welle der künstlichen Intelligenz und die Krypto-Rallye zu reiten.

Es gibt mehrere Gründe, in AltSignal zu investieren. Erstens befinden sich die Kryptowährungen in einem Aufwärtstrend, der sie ihre Allzeithochs erreichen lassen könnte. Wenn dies geschieht, werden die meisten Token wahrscheinlich auch wieder ansteigen. Zweitens ist AltSignals bereits ein profitables Unternehmen mit einer lebhaften Community.

Drittens beinhaltet es das Konzept der KI, das nach dem Erfolg von ChatGPT schnell wächst. Und schließlich ist ASI zu billig und es besteht die Möglichkeit, dass der Preis in die Höhe schießt, wenn es an den Börsen notiert wird. Sie können hier am AltSignals-Vorverkauf teilnehmen.