Russischer Aktienmarkt erreicht ein Jahreshoch, doch alles bleibt in Rubel

Der russische Aktienmarkt ist auf den höchsten Stand seit über einem Jahr gestiegen. Trotz des andauernden Krieges in der Ukraine war der MOEX-Index in den letzten sechs Monaten einen Aufschwung erlebt und ist seit seinen Jahrestiefstständen im Oktober um 50 % gestiegen.

Der Anstieg erfolgt inmitten des Ansturms von Sanktionen, die der Westen der russischen Wirtschaft auferlegt. Die russische Regierung hat darauf reagiert, indem sie strenge Kontrollen des Geldverkehrs einführte, insbesondere indem sie ausländischen Investoren den Ausstieg aus Investitionen untersagte und das Bargeld, das Russen auf ausländischen Bankkonten halten dürfen, begrenzte.

Infolgedessen wurde der Aktienmarkt künstlich gestützt, und es gab für die Anleger nur wenige Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen.

Rubel-Achterbahnfahrt

Für Anleger steht jedoch ein weiterer Elefant im Raum: der Rubel, Russlands Währung. Eines der Ziele der westlichen Sanktionen war es, den Rubel lahmzulegen, aber es ist nicht ganz nach Plan verlaufen (ich habe letztes Jahr einen Artikel darüber geschrieben).

Nachdem der Rubel unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine im vergangenen Februar um 40 % abstürzte, erholte er sich in bemerkenswerter Weise und legte um 70 % zu – im vergangenen März war er sogar die Währung mit der besten Wertentwicklung weltweit.

Seitdem hat er gegenüber dem Dollar an Wert verloren, liegt aber nur noch 6 % unter dem Niveau vor der Invasion, und das in einem Jahr mit einer immensen Dollarstärke, in dem viele andere Währungen gegenüber dem Greenback weit mehr verloren haben.

Als Folge dieser beispiellosen Sanktionen wird der Rubel fast sofort in Schutt und Asche gelegt Joe Biden, 26. März 2022

Drei Monate nach diesem Biden-Zitat erreichte der Rubel ein 7-Jahreshoch.

Mehrere Faktoren haben die Entwicklung des Rubels gefördert. Erstens waren die steigenden Energiepreise angesichts der Bedeutung der russischen Erdgasexporte (und Europas Abhängigkeit davon) ein Segen. Die USA zeigten sich auch bei der Rückzahlung von Schulden gnädig und erlaubten Finanzintermediären, Zahlungen aus Russland abzuwickeln, so dass Russland den Verkauf von Rubel gegen Dollar zur Deckung von Zinszahlungen vermeiden konnte.

Aber die wahre Geschichte ist Manipulation. Putin hat der Stützung des Rubels Priorität eingeräumt, und das hat weitgehend funktioniert. 80 % des von russischen Unternehmen im Ausland verdienten Geldes müssen ungeachtet des Wechselkurses in Rubel getauscht werden, während die russische Zentralbank die Zinsen am selben Tag, an dem Russland im vergangenen Februar einmarschierte, auf 20 % anhob, um die Russen zu ermutigen, dem Rubel die Treue zu halten.

Für ausländische Investoren sieht die Umrechnung des russischen Aktienmarktes in Dollar dann wie folgt aus: ein starker Rückgang nach der Invasion, dann ein gewaltiger Anstieg, und dann ein allmählicher Rückgang, da der Dollar gegenüber dem Rubel an Wert gewann, während der Aktienmarkt (in Rubel) wieder anstieg.

Offensichtlich ist das Ganze alles andere als natürlich. Der Rubel wurde nicht nur manipuliert, sondern russischen Brokern wurde auch der Verkauf von Wertpapieren ausländischer Anleger untersagt. Es gibt einfach nicht viele Orte, an denen Anleger ihr Geld investieren können; ihr Geld ist mehr oder weniger eingesperrt.

Das lässt diese Papiergewinne etwas weniger schmackhaft erscheinen. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Russland tatsächlich im Krieg befindet, ist es jedoch bemerkenswert, dass der Markt in diesem Ausmaß gestützt wurde. Ich habe die russische Performance in USD gegenüber dem S&P 500 grafisch dargestellt, und obwohl sie sich verschlechtert hat, war sie in Anbetracht der Umstände nicht so viel schlechter.

Das Muster erinnerte mich an den Nasdaq, also habe ich den techniklastigen Index in den unten stehenden Chart eingefügt. Wie man sieht, wurde der russische Aktienmarkt zumindest auf dem Papier wie eine gehebelte Wette auf den Nasdaq gehandelt und hat nun im Vergleich zum Jahresbeginn 2022 in USD 31 % verloren, während der Nasdaq um 23 % gefallen ist.

Die strengen Restriktionen des Kremls werden sich so schnell nicht ändern. Die Anleger mögen zwar erleichtert sein, dass der Aktienmarkt seit der Invasion nicht völlig zusammengebrochen ist, aber die Realität ist definitiv schlimmer, als es die Charts vermitteln.

Es ist äußerst schwierig, Geld von der Börse abzuziehen und in Dollar umzuwandeln, insbesondere als ausländischer Investor. Es handelt sich also per definitionem nicht um reale Renditen. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass dies für russische Investoren wirtschaftlich eine Katastrophe ist, und wenn die Beschränkungen jemals aufgehoben würden, wäre der Kapitalabfluss immens.

Es wird alles davon abhängen, was in der Ukraine passiert, aber im Moment, da der Krieg weiter tobt, sind dies nur Scheinzahlen auf einer Tabelle.