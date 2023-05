Der Silberpreis stieg diese Woche weiter an, selbst nachdem die Länder schwache EMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichten. Er stieg auch nach der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank und als das Gold-Silber-Verhältnis weiter fiel. Silber wurde am Donnerstag bei 25,74 $ gehandelt, ein paar Punkte unter dem Jahreshoch von 26 $.

Entscheidung der US-Notenbank

Die wichtigste Nachricht über Silber in dieser Woche war die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Wie wir hier schrieben, beschloss die Zentralbank auf ihrer Mai-Sitzung eine Zinserhöhung um 0,25 %. Durch diese Anhebung stiegen die Zinssätze auf eine Spanne von 5 % bis 5,25 % und damit auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Es war auch die schnellste Zinserhöhung, die die US-Notenbank in den letzten Jahrzehnten vorgenommen hat.

Eine weitere bemerkenswerte Tatsache bei dieser Entscheidung war, dass sie einstimmig getroffen wurde und von allen Ausschussmitgliedern unterstützt wurde. Analysten hatten aufgrund der Protokolle der letzten Sitzung und des anhaltenden Zusammenbruchs der Regionalbanken erwartet, dass einige FOMC-Mitglieder eine Zinspause empfehlen würden.

Die derzeitige Entwicklung des Silberpreises deutet daher darauf hin, dass die Anleger davon ausgehen, dass die Fed in diesem Jahr keine weitere Zinserhöhung vornehmen wird. Dies erklärt auch, warum der US-Dollar-Index (DXY) gesunken ist und sich unter die 100 $-Marke bewegt.

Silber wird in der Regel von den Entscheidungen der Fed beeinflusst, da es ein Edelmetall ist. Historisch gesehen schneidet es gut ab, wenn die Fed entweder die Zinssätze senkt oder ihre Politik ändert. Dies erklärt, warum der Silberpreis seit dem Tiefststand im Jahr 2022 um fast 50 % gestiegen ist.

Das Gold-Silber-Verhältnis hat in den letzten Wochen einen Abwärtstrend verzeichnet. Es ist vom bisherigen Jahreshoch von 91,83 $ auf derzeit 80 $ gefallen. Dies ist ein wichtiges Verhältnis, das schon seit Jahrhunderten besteht. Es bedeutet nun, dass eine Unze Gold 80 Unzen Silber entspricht.

Silber-Preisprognose

Silber-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich XAG/USD in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befand. Auf diesem Weg ist Silber über die wichtigsten Widerstandspunkte bei 24,65 $ bzw. 26 $ gesprungen. Es ist auch über das Fibonacci-Retracement-Niveau von 61,8 % gestiegen.

Silber ist auch über die 50- und 100-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitte (EMA) gestiegen, was ein positives Zeichen ist. Daher glaube ich, dass Silber in den kommenden Wochen an der Schwelle zu einem größeren Aufwärtsausbruch steht. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 30 $ liegen, was ~17 % über dem aktuellen Niveau liegt. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn der Preis den wichtigen Widerstand bei 27 $ (Höchststand vom 7. März) überschreitet.