3 Wochen vor einem möglichen Zahlungsausfall: Soll man US-Aktien kaufen oder verkaufen?

auf May 9, 2023

US-Aktien befanden sich in letzter Zeit im Konsolidierungsmodus. Unter “in letzter Zeit” sollte man mehrere Monate verstehen, da der Dow Jones beispielsweise in etwa auf dem gleichen Niveau wie im November 2022 gehandelt wird.

In den letzten fünf Monaten ist viel passiert, aber bei den Aktien nichts. Wie sich herausstellt, sind die Anleger, insbesondere die Kleinanleger, besorgt und pessimistisch, was US-Aktien angeht. Wenn eine Rezession bevorsteht, warum sollten sie dann Aktien kaufen? Und warum sollte man angesichts der hohen Zinssätze ein Risiko eingehen und in den Aktienmarkt investieren?

Die Wahrheit ist, dass es immer etwas gibt, worüber man sich Sorgen machen kann. Die jüngste Sorge, die die Anleger vom Aktienmarkt fernhält, ist die Schuldenobergrenze und die Möglichkeit einer Zahlungsunfähigkeit der USA, die weniger als drei Wochen entfernt ist.

Laut Jenet Yellen, der US-Finanzministerin, wäre eine nicht rechtzeitige Anhebung der Schuldenobergrenze eine Katastrophe. Auch der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat sich auf der letzten FOMC-Pressekonferenz ähnlich geäußert.

Soll man angesichts der Tatsache, dass die USA nur drei Wochen von einem möglichen Zahlungsausfall entfernt sind, US-Aktien kaufen oder verkaufen?

Die Schuldenobergrenze wurde am Ende immer erhöht

Die Anleger haben allen Grund zur Sorge. Die Geschichte lehrt uns, dass im Jahr 2011, als die Schuldenobergrenze nach intensiven Verhandlungen schließlich aufgehoben wurde, der Aktienmarkt eine der volatilsten Wochen aller Zeiten erlebte. So fiel der S&P 500 in nur drei Wochen um 19 %.

Die Geschichte lehrt uns aber auch, dass die Schuldenobergrenze immer rechtzeitig angehoben worden ist. Genauer gesagt wurde sie in der Vergangenheit 89 Mal sowohl unter einem republikanischen als auch unter einem demokratischen Kongress angehoben. Die Chancen stehen also gut, dass ein Zahlungsausfall wieder vermieden wird, wie es schon so oft der Fall war.

Die Aktien stehen gar nicht so schlecht da

Die Marktteilnehmer haben in letzter Zeit gehört, dass nur einige wenige Aktien den Markt in Schwung halten. Leider ist das weit von der Wahrheit entfernt.

Tatsächlich liegt eine Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren weniger als 5 % von einem neuen 52-Wochenhoch entfernt.

Wenn überhaupt, sollten die Käufer daher weiter investieren und glauben, dass die Angst vor der Schuldenobergrenze nur vorübergehend ist. Die USA werden liefern, wie sie es in der Vergangenheit schon so oft getan haben.