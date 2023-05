Laut Paul Tudor Jones werden die Aktien das Jahr höher beenden

Paul Tudor Jones, ein milliardenschwerer Hedgefondsmanager und erfahrener Händler, hat vorausgesagt, dass die Aktienkurse das Jahr höher beenden werden.

Der Investor verdeutlichte diesen Ausblick durch Kommentare, die er während eines Interviews mit „Squawk Box“ von CNBC am Montag machte.

Paul Tudor Jones erklärt, warum Aktien steigen werden: US-Notenbank wird die Zinssätze nicht mehr erhöhen

Seiner Meinung nach wird der Aktienmarkt in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich einen Aufschwung erleben und stark enden, weil die US-Notenbank mit der Anhebung der Zinssätze “fertig” ist.

Die Entscheidung der Fed für höhere Zinssätze war von der Notwendigkeit geprägt, die steigende Inflation zu bekämpfen, aber der Verbraucherpreisindex (VPI) ist in den letzten 12 Monaten gesunken. Jones meinte, dies sei ein gutes Zeichen für den Aktienmarkt.

In Bezug auf die Fed und die Frage der Inflation und der Zinssätze sagte der legendäre Händler zu Andrew Ross Sorkin von CNBC:

Ich denke, sie sind damit definitiv fertig. Sie könnten jetzt wahrscheinlich den Sieg verkünden, denn wenn man sich den Verbraucherpreisindex ansieht, dann ist er 12 Monate in Folge gesunken. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben.

Der Investor fügte hinzu, dass die Inflation “einen starken Abwärtstrend” gezeigt habe. Seine Äußerungen kommen einige Tage, nachdem die jüngsten VPI-Daten einen Rückgang auf 4,9 % zeigten – nach dem Höchststand von 9 % im Juni 2022. Die Zinssätze seien schlecht für die Wirtschaft gewesen, fügte Jones hinzu und sagte, dass es nun darum gehe, die Auswirkungen abzuwarten. Er vergleicht dies mit einer Chemotherapie.

Man muss sich die Zinssätze wie eine Chemotherapie vorstellen. Chemo ist Gift. Wir sind wahrscheinlich auf einem Niveau, auf dem wir in der Vergangenheit wegen der Zinssteuer auf die Wirtschaft in eine Rezession geraten wären. Man muss abwarten, bis sich diese Steuer auf die Wirtschaft durchgesetzt hat.

Laut dem Investor wird es zu einem langsamen Aufschwung bei Aktien kommen

Nach Ansicht des Hedgefonds-Managers sind die Aussichten für den Aktienmarkt vergleichbar mit dem Bild von Mitte 2006, als die Aktien nach der Pause im Straffungszyklus der Fed in die Höhe schnellten. Was die Entwicklung der Aktien in den kommenden Monaten betrifft, so ist er zuversichtlich, dass es zu einer Aufwärtsdynamik kommen wird. Jones merkte jedoch an, dass er “nicht übermäßig optimistisch” sei und dass es eine “langsame Aufschwung” sein werde.

Was die Aktienkurse in die Höhe treiben könnte, ist die Möglichkeit, dass es riesige Mengen an “trockenem Pulver” gibt, das nur darauf wartet, für Investitionen eingesetzt zu werden. Er fügte hinzu, dass der Markt eine ziemliche Flaute in Bezug auf Transaktionen erlebt hat, einschließlich einer Verlangsamung der Börsengänge, da Investoren und Unternehmen die allgemeinen Aussichten bewerten.

Die US-Aktienmärkte blieben am Montag wackelig, während der Markt optimistisch auf die Einigung über das Schuldenlimit reagierte – die allgemeine Stimmung ist, dass die Gesetzgeber wahrscheinlich eine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze erzielen werden.

Der S&P 500 lag unverändert bei 4.124 $, während der Dow Jones Industrial Average mit 33.382 $ einen wackeligen Wochenstart verzeichnete und mit -0,24 % knapp unter der Nulllinie lag.