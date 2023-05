Der Maispreis stürzte auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021, nachdem Russland einer Verlängerung des Getreideabkommens zugestimmt hatte. Daten von TradingView zeigen, dass der Maispreis auf einen Tiefstand von 5,72 $ fiel und damit die schwache Entwicklung in diesem Jahr fortsetzte. In ähnlicher Weise rutschte der vielbeachtete Teucrium Corn Fund (CORN) auf einen Tiefstand von 22,2 $ ab, was ~27 % unter dem Höchststand des Jahres 2022 lag.

Russland verlängert Getreideabkommen mit der Ukraine

Eine der wichtigsten Rohstoffnachrichten dieser Woche war die Entscheidung Russlands, das Schwarze Meer-Getreideabkommen mit der Ukraine um zwei weitere Monate zu verlängern. Die Ankündigung bedeutet, dass die Ukraine nun in der Lage sein wird, Rohstoffe durch das Schwarze Meer zu verschiffen.

Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Ländern der Getreideindustrie. Daten zeigen, dass die Ukraine nach den USA, Brasilien und Argentinien der viertgrößte Maisexporteur der Welt ist. Russland ist der siebte.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die Welt in diesem Jahr ausreichend mit Mais versorgt sein wird. Wie ich in meinem Artikel über Weizen geschrieben habe, liegt die Verlängerung des Getreideexportabkommens im Interesse Russlands, das große Mengen davon auf Lager hält.

Außerdem wird in vielen Maisanbauländern in diesem Jahr aufgrund der Wetterlage mit einer gemischten Ernte gerechnet. In Argentinien, dessen Währung im freien Fall ist, wird wegen der Hitze im März ein geringerer Ertrag erwartet. Das Gleiche gilt für Europa, Serbien und Uruguay. Dagegen wird für Russland in diesem Jahr ein höherer Ertrag erwartet. So heißt es im WASDE-Bericht:

Die ausländischen Endbestände an Mais sind niedriger, was vor allem auf Rückgänge in der Ukraine, der EU, Mexiko und Serbien zurückzuführen ist, die teilweise durch Steigerungen in Russland und Brasilien ausgeglichen werden. Die weltweiten Endbestände an Mais sind mit 295,3 Millionen Tonnen um 1,1 Millionen Tonnen gegenüber dem Vormonat gesunken.

Mais-Preisprognose

Mais hat in den letzten Monaten eine starke Verkaufswelle erlebt. Am Mittwoch fiel er unter 5,8 $, was ich als den Umkehrgrenzpunkt betrachte. Das war der tiefste Stand seit Juni 2022.

Mais fiel ebenfalls unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt, während sich der Awesome Oscillator unter den neutralen Punkt bewegte. Der Relative Strength Index (RSI) ist näher an das überverkaufte Niveau gerückt.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für Mais nach unten gerichtet, wobei die nächste wichtige Marke bei 5 $ liegt, d.h. ~12 % unter dem aktuellen Niveau. Danach ist ein Rückgang auf 4,5 $ nicht auszuschließen.