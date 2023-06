Der USD/PHP-Wechselkurs bewegte sich nach den jüngsten philippinischen Verbraucherinflationsdaten seitwärts. Der USD/Peso-Kurs notiert bei 56,2, etwa 0,8 % über dem niedrigsten Stand in diesem Monat. Insgesamt ist das Paar in diesem Jahr um etwa 4,7 % über den Tiefststand gestiegen.

Philippinische Inflationsdaten

Die wichtigste PHP-Nachricht waren die neuesten philippinischen Verbraucherinflationsdaten. Nach Angaben der Statistikbehörde des Landes blieb die Gesamtinflation der Verbraucher im Mai unverändert. Analysten gingen davon aus, dass die Inflationsrate im Monatsvergleich um 0,2 % steigen würde.

Die Inflation auf den Philippinen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Mai sank sie auf 6,1 % und war damit im vierten Monat rückläufig. Zu Beginn dieses Jahres hatte sie mit fast 9 % ihren Höchststand erreicht. Sie liegt weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie von fast 2 %.

Die Kerninflation sank von 7,9 % im April auf 7,7 % im Mai dieses Jahres. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank des Landes beschließen wird, die Zinssätze in den kommenden Sitzungen unverändert zu lassen. Auf ihrer Sitzung im Mai beließ die Bank den offiziellen Leitzins nach mehreren Monaten aggressiver Erhöhungen bei 6,25 %. Die Bank geht davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr durchschnittlich 5,25 % betragen wird.

Da die Zentralbank die Zinssätze unverändert lassen wird, werden sich Anleger daher auf die US-Notenbank konzentrieren. Es ist unklar, ob die Fed in diesem Monat eine Zinserhöhung beschließen oder die Zinsen unverändert lassen wird. In einer Erklärung von letzter Woche sagte der neue stellvertretende Vorsitzende, er befürworte eine strategische Zinspause. Eine solche Pause wird der Fed die Möglichkeit geben, die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen genauer zu bewerten.

USD/PHP-Prognose

USD/PHP-Chart via TradingView

Der USD/PHP-Kurs bewegte sich in den letzten Monaten in einer engen Spanne. Wie oben gezeigt, konsolidiert sich das Paar an einem wichtigen Widerstandspunkt bei 56,19, den es seit Dezember letzten Jahres nicht mehr überwinden konnte.

Der USD/PHP-Wechselkurs wird durch die 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte gestützt, während der MACD am neutralen Punkt feststeckt. Am wichtigsten ist, dass das Paar ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet hat, das in Schwarz dargestellt ist.

Daher wird dieses Paar wahrscheinlich einen Kursausbruch nach oben erleben, während die Käufer das bisherige Jahreshoch von 56,46 anpeilen. Ein Anstieg über dieses Niveau wird den nächsten Widerstand bei 57,0 ins Visier nehmen.