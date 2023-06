Der Aktienkurs von Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) kletterte heute Morgen auf ein neues Jahreshoch, nachdem CEO Elon Musk grundsätzlich zugestimmt hatte, eine lokale Lieferantenbasis in Indien aufzubauen.

Folgendes wissen wir bisher

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen wird zunächst mit der Montage seiner Elektrofahrzeuge in Indien beginnen und anschließend seine Lieferkette lokalisieren, berichtete Financial Express am Mittwoch.

In der Zwischenzeit hat sich die indische Regierung bereit erklärt, Tesla Vergünstigungen bei der Einfuhr der erforderlichen Komponenten zu gewähren.

Die Regierung ist bereit, dem Aufbau einer inländischen Lieferantenbasis Zeit einzuräumen, aber Tesla muss einen Zeitraum angeben, in dem die dem Unternehmen gewährten Zollvergünstigungen für Bauteile auslaufen werden.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Musk Berichten zufolge Pläne zur Ausweitung des Geschäfts in China angekündigt hatte, als er das Land besuchte und sich mit seinem Außenminister Qin Gang traf.

Tesla hat jetzt Anspruch auf die volle Steuergutschrift

Der Aktienkurs von Tesla legte zu, weil die US-Steuerbehörde heute bestätigte, dass sich alle Fahrzeuge des Model 3 und des Model Y für die volle Steuergutschrift von 7.500 $ im Rahmen des “IRA” (Inflation Reduction Act) qualifizieren.

Bisher hatte das Model 3 nur Anspruch auf eine Steuergutschrift im Wert von der Hälfte davon (3.750 $). Es bleibt jedoch unklar, was Tesla getan hat, um seine Elektrofahrzeuge an die Anforderungen der IRA anzupassen.

Das Model 3 beginnt jetzt bei etwa 32.000 $ und ist damit billiger als der Toyota Camry XLE Hybrid aus dem Jahr 2023. Einen Tag zuvor hatte der Piper Sandler-Analyst Alexander Potter gesagt, dass die Tesla-Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 280 $ habe. Sein Kursziel deutet auf einen weiteren Anstieg um 25 % von hier aus hin.