EUR/USD auf 1,0550 bei einer sehr restriktiven Fed – ING

Die wichtigste Handelswoche im Juni begann mit schwachen Kursbewegungen, da die Anleger die kommenden Ereignisse abwarten – die US-Inflation, die Entscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan.

Aber man sollte sich nicht täuschen lassen und denken, dass sich die Märkte diese Woche nicht bewegen werden. Sie werden sich bewegen, und zwar stark.

Von allen in dieser Woche geplanten Ereignissen ist die Entscheidung der US-Notenbank die wichtigste im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Basisannahme ist, dass sie den Zinssatz nicht anheben wird, aber das ist eine schwierige Entscheidung.

Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfallen würde, wird sich der Dollar bewegen. Daher wird die Volatilität an den Finanzmärkten exponentiell zunehmen.

EUR/USD – 1,0850 oder 1,0550 – 24 Stunden nach der Fed?

Der Handel ist ein Spekulationsspiel – ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Man kann nicht sagen, dass der Dollar abstürzen wird, wenn die Fed den Zinssatz konstant hält.

Es hängt alles von dem Text (d. h. der Botschaft) ab, der die Entscheidung begleitet. So könnte die Fed beispielsweise eine Zinspause einlegen, indem sie sagt, dass künftige Erhöhungen angemessen sein könnten. In diesem Fall rechnet ING mit einem EUR/USD-Kurs von 1,07 24 Stunden später.

Die Fed könnte jedoch überraschen und eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen und gegebenenfalls weitere Zinserhöhungen signalisieren. In diesem Szenario sieht ING den EUR/USD bei 1,0550.

Schließlich könnte die Fed eine Zinspause einlegen und eine lockere Haltung einnehmen. ING erwartet, dass sich der EUR/USD-Kurs innerhalb von 24 Stunden auf 1,085 bewegt.

Es ist also eine knappe Sache.

Und alles hängt davon ab, was der Inflationsbericht morgen zeigen wird.

Den aktuellen Daten der ISM-Dienste zufolge dürfte die Inflation deutlich zurückgehen. Dennoch bewegt sich der Markt nicht in dem Sinne, dass der EUR/USD etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Monat gehandelt wird.

Was ich damit sagen will, ist, dass die US-Notenbank am Ende entweder eine restriktive oder lockere Haltung einnehmen könnte, ohne den Zinssatz zu ändern. In beiden Fällen wird die Fed versuchen, das Ausbleiben einer Zinserhöhung durch eine etwas restriktivere Haltung zu kompensieren.

Daher besteht das Risiko, dass der EUR/USD ein neues Tief im Jahr 2023 erreicht, anstatt sich nach oben zu bewegen.

Unabhängig davon, wie sich der Wechselkurs entwickeln wird, sollte man bedenken, dass die EZB nur einen Tag später eine Zinsentscheidung treffen wird. Und eine Zinserhöhung ist sehr wahrscheinlich. Daher sollte jede EUR/USD-Bewegung nach der Entscheidung der Fed cum grano salis.