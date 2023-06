CHANCER-Vorverkauf startet am Dienstag und könnte das Interesse an Blockchain-basierten Wetten wecken

Die Blockchain-basierte Predictive-Market-Making-Plattform Chancer startet am 13. Juni offiziell den Vorverkauf von $CHANCER-Token. Um sich einen Vorteil auf dem ständig wachsenden Wettmarkt zu verschaffen, möchte Chancer die Dinge anders angehen – es ermöglicht die Peer-to-Peer-Erstellung von Wettmärkten und Nutzern, auf verschiedene Arten zu verdienen.

Chancer und sein einzigartiges Wertversprechen

„Your Game, Your Rules, Your Odds.“ Dies ist der Hauptslogan, der Chancer auf dem Weg in die unerforschten Gewässer der Blockchain-basierten Wetten leitet. Nach der Markteinführung wird Chancer die weltweit erste dezentralisierte App für prädiktive Märkte sein.

Der einzigartige Wertbeitrag von Chancer liegt in seinem P2P-Modell, das sich von anderen Wettplattformen abhebt. Im traditionellen Sinne bieten Buchmacher einen Markt für Wetten an und generieren Quoten aus Wettbewerben. Die Wettenden müssen sich an die Regeln der Buchmacher halten. Bei Chancer können die Nutzer jedoch ihre Wettmärkte für jedes Ereignis, jede Situation, jeden Wettbewerb und vieles mehr erstellen. Sie können beispielsweise darauf wetten, dass ein Spieler vor Ende der Saison den Verein wechselt. Die Nutzer können auch an Märkten teilnehmen, die von anderen erstellt wurden.

Im Grunde genommen kann man eine persönliche Wette auf fast alles abschließen, was eine größere Flexibilität und Einbeziehung ermöglicht. Das Beste daran ist, dass der Nutzer Freunde oder andere Personen in seinen Markt einbeziehen und sich an der Wette beteiligen kann. Auf diese Weise kann man nicht nur Spaß haben, sondern auch von positiven Vorhersagen profitieren. Die Benutzer können auch ihre eigenen Quoten und Vorsätze bestätigen, die festlegen, wie die Wette bewertet wird. $CHANCER wird der Token sein, der die Chancer-Plattform betreibt.

Chancer ist ein sicheres, quelloffenes und dezentrales Speichermedium

Chancer ist ein sicheres Blockchain-Ökosystem, das auf der BSC Chain basiert. BSC wird sichere Transaktionen ermöglichen, verbunden mit dem Vorteil niedriger Gebühren für Benutzer. Die Plattform basiert auf einem sicheren Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Keine Einzelperson kann die Kontrolle über das Netzwerk übernehmen. Das Merkmal der Zensurresistenz macht Chancer zu einem hochsicheren Netzwerk.

Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal von Chancer ist die Smart-Contract-Funktionalität. Seine Smart Contracts werden von CertiK gründlich geprüft und getestet, um Schwachstellen zu beseitigen, die das Netzwerk gefährden könnten.

Außerdem ist Chancer ein quelloffener Code. Jeder kann Beiträge leisten, Änderungen prüfen und vorschlagen. Diese Funktion macht Chancer Community-zentriert. Die Nutzer können auch über die Governance abstimmen, indem sie Voice Credits auf der Plattform verwenden. Chancer funktioniert auch als dezentrales Speichermedium. Daten werden auf dezentrale Weise gespeichert und abgerufen, was die Dezentralisierung der Plattform unterstreicht.

Sollten Sie in $CHANCER investieren?

Der Wettmarkt ist ein wichtiger und wachsender Wirtschaftszweig. Marktberichten zufolge erreichten die weltweiten Sportwetten, die zu den beliebtesten gehören, im Jahr 2022 einen Wert von 83,65 Mrd. $. Es wird erwartet, dass die Branche von 2023 bis 2030 um 10,3 % wachsen wird. Mit diesem Trend ist es vernünftig zu erwarten, dass eine neuartige Plattform wie Chancer eine eigene Nische schaffen wird.

Eine Investition in $CHANCER bietet Anlegern die Chance, von der Wertsteigerung der Token zu profitieren, während die Nachfrage nach Blockchain-basierten Marktprognosen steigt.

Es gibt andere proprietäre Möglichkeiten, Geld zu verdienen, z. B. Gewinne aus erfolgreichen Wettergebnissen, Market Making und das Staking des nativen Tokens $CHANCER. Eine Share2Earn-Funktion wird auch passives Einkommen für Anleger generieren, die den Chancer-Markt teilen. Die Token-Nutzungsfälle und Erträge könnten die Nachfrage nach $CHANCER ankurbeln und die notwendige Liquidität freisetzen, um exponentielle Preissteigerungen zu generieren.

Der Vorverkauf von $CHANCER als Investitionsmöglichkeit

Bei einem Vorverkauf ist der Wert eines Tokens immer geringer als nach der Notierung an einer Börse. Daher könnten Projekte mit robusten Wertversprechen wie Chancer beliebte Investitionsmöglichkeiten sein. Solche Token sind nach der Notierung an den Börsen um bis zu vierstellige Prozentpreise gestiegen. Das bedeutet, dass $CHANCER nach der Notierung an den Börsen ab dem 3. Quartal bis zum 10-fachen steigen kann. Eine Investition in die Vorverkaufsphase bedeutet, dass man günstig kauft, um von den Preissteigerungen profitieren zu können.