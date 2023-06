EZB-Vorschau: 2 Gründe, den Euro trotz der Botschaft der EZB zu kaufen

Europa befindet sich in einer schwierigen Lage.

Der Krieg in der Ukraine führte zu einer Welle von Wirtschaftssanktionen gegen Russland und zu einer beispiellosen wirtschaftlichen Anstrengung der europäischen Volkswirtschaften zur Unterstützung der Ukraine.

Hinzu kommt, dass die Inflation weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 % liegt. Schließlich ist die Wirtschaft des Euroraums in eine technische Rezession eingetreten.

All dies und noch einiges mehr spricht für einen schwächeren Euro. Denn wie könnte sich eine gemeinsame Währung gut entwickeln?

Der Euro hat sich in einem solchen Umfeld sehr gut gehalten, das muss man ihm zugute halten. Manche sagen, zu gut.

In der Tat wird er derzeit bei 1,08 gegenüber dem US-Dollar oder 152 gegenüber dem japanischen Yen gehandelt. Für viele Händler liegt der EUR/USD-Kurs unter der Parität.

Ich würde hier jedoch argumentieren, dass dies nur der Anfang einer weiteren Euro-Stärke ist, und zwar aus mindestens zwei Gründen. Erstens wird die Zinsdifferenz zur Fed schrumpfen. Zweitens wird die Wirtschaft des Euroraums, auch wenn sie unter starkem Druck steht, von einer robusten Erholung von der Pandemie und einem deutlich verbesserten Ausblick für öffentliche Investitionen profitieren.

Zinsdifferenz zu den USA schrumpft

Die US-Notenbank (Fed) gab gestern bekannt, dass sie ihre Geldpolitik unverändert lässt. Keine Anhebung – zum ersten Mal seit 15 Monaten.

Natürlich wurde die Entscheidung von einer restriktive Haltung in der Pressekonferenz begleitet. Genauer gesagt, deutete der Fed-Vorsitzende Jerome Powell an, dass in Zukunft wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden. Außerdem, und das ist vielleicht noch wichtiger, wird es im Jahr 2023 keine Zinssenkungen geben.

Aber der Markt weiß, dass die Fed sich zuvor in Bezug auf die Inflation geirrt hat. Warum also sollten wir jetzt glauben, dass die Fed mit ihrer Prognose richtig liegt?

Die Art und Weise, wie der Markt künftige Zinserhöhungen prognostiziert, erscheint mir etwas seltsam. So liegt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Juli die Zinsen anhebt, bei über 60 %.

Die Inflation im Mai lag jedoch bei 4 % und damit weit unter der Schätzung. Im nächsten Monat wird die Inflationsrate wahrscheinlich weiter sinken, sogar in den Bereich von 3,5 %.

Warum also sollte die Fed die Zinsen bei einer Inflationsrate von 3,5 % anheben, wenn sie bei einer Inflationsrate von 4 % eine Zinspause einlegt?

Gleichzeitig hat die EZB noch Spielraum für eine Anhebung der Leitzinsen. Sie wird dies heute tun und wahrscheinlich weiterhin die restriktive Haltung fortsetzen.

Daher dürfte die Divergenz zwischen den beiden Zentralbanken dem Euro helfen. Und wenn der EUR/USD-Kurs bei Kurseinbrüchen unterstützt wird, dann gilt das auch für alle anderen Euro-Währungspaare.

Die Wirtschaft des Euroraums ist für ein solides Wachstum gut positioniert

Geopolitische Veränderungen und die COVID-19-Pandemie haben alle Volkswirtschaften vor Herausforderungen gestellt. In Europa hat der Krieg in der Ukraine die Lage noch verschlimmert.

Aber die Europäer haben ihre Sache gut gemacht. Sie haben angesichts der neuen Bedrohungen viel schneller gehandelt, und jetzt ist es an der Zeit, die Ergebnisse in Form eines stärkeren Wirtschaftswachstums zu sehen.

Der Arbeitsmarkt hat sich von der Pandemie erholt, und jetzt ist ein Mangel an Arbeitskräften zu verzeichnen. Der Druck auf die Löhne und Gehälter dürfte also anhalten, so dass der Kampf der Zentralbank gegen die Inflation länger dauern dürfte. Dies ist also positiv für die Gemeinschaftswährung.

Auch die aktive Finanzpolitik führte zu einer deutlichen Verbesserung der Aussichten für öffentliche Investitionen. Dies ist etwas, dem Europa in der Vergangenheit hinterherhinkte.

Schließlich dürfte Europa von einer höheren Produktivität profitieren, die durch einen knappen Arbeitsmarkt und höhere Löhne bedingt ist. Dies dürfte ausreichen, um die Gemeinschaftswährung zu stabilisieren und mittel- bis langfristig für einen Aufwärtstrend zu sorgen.