Unilever plc (LON: ULVR) steht heute im Fokus, nachdem der Konsumgüterriese bekannt gab, dass er Yasso Holdings – eine in den USA ansässige Marke für gefrorene griechische Joghurts – kaufen wird.

Einzelheiten der angekündigten Vereinbarung

Das multinationale Unternehmen verzichtete am Donnerstag auf die Bekanntgabe der finanziellen Details der Vereinbarung.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Es wies jedoch darauf hin, dass die Investition im Einklang mit der Premiumisierungsstrategie seines Speiseeisgeschäfts steht. In der Pressemitteilung sagte Matt Close, der Präsident der Speiseeis-Sparte des Unternehmens:

Ich freue mich, Yasso in der Unilever-Familie willkommen zu heißen. Das Unternehmen hat im schnell wachsenden “Better for you”-Premiumsegment eine starke Kundenattraktivität aufgebaut.

Im April teilte das Unternehmen mit Sitz in London mit, dass der zugrunde liegender Umsatz im 1. Quartal um 10,5 % auf 16,4 Mrd. $ gestiegen sei, da die gestiegenen Preise dazu beigetragen hätten, die gestiegenen Kosten auszugleichen.

Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 erfolgen

Unilever geht davon aus, dass die angekündigte Transaktion im 3. Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden kann, sofern die Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen erfüllt werden.

Der britische Konsumgüterkonzern hat bereits namhafte Eismarken in seinem Portfolio, darunter Ben & Jerry’s, Talenti und Magnum. Matt Close sagte heute:

Diese Übernahme ist ein großer Schritt in der Entwicklung unseres Speiseeisportfolios in Nordamerika hin zu wachstumsstarken Bereichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses schnell wachsende Geschäft noch weiter vorantreiben werden.

Die Nachricht kommt nur wenige Wochen vor der Ablösung von Alan Jope durch Hein Schumacher als Chief Executive der Unilever plc. Die Dividendenaktie bietet derzeit eine Rendite von 3,72 %.