Der Aktienkurs von WeTrade (OTCMKTS: WETG) erholte sich am Mittwoch stark, nachdem das chinesische Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt gebracht hatte, um von der Welle der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Die Aktie stieg um mehr als 70 %, der beste Tag seit dem Börsengang des Unternehmens vor einigen Jahren. Durch diesen Anstieg kletterte die gesamte Marktkapitalisierung auf über 15 Mio. $.

Warum ist WETG so stark gestiegen?

Chinesische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind in den letzten Monaten bei Tageshändlern sehr beliebt geworden. Vor kurzem habe ich über Chijet geschrieben, ein mysteriöses Elektrofahrzeugunternehmen, dessen Aktie innerhalb eines Tages zweistellig zulegte. Wir haben auch über AMTD Idea geschrieben, dessen Aktie im Jahr 2022 um über 1.000 % gestiegen ist.

Auch WeTrade ist bei Tageshändlern sehr beliebt geworden. Es handelt sich um ein kleines chinesisches Unternehmen, das Softwarelösungen für Unternehmen in allen Branchen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Hauptbereichen tätig, darunter YCloud, WTPay, Y-Health und YG.

Wie der Name schon sagt, bietet YCloud Cloud-Computing-Dienste für Marketingunternehmen an, während WTPay in der Zahlungsbranche tätig ist. Y-Health entwickelt Lösungen zur Erkennung und Verhütung von Epidemien. YG bietet neue digitale Energielösungen an. Da es sich um ein chinesisches Unternehmen handelt, ist über WeTrade nur wenig bekannt, da das Unternehmen keinen ausführlichen 10k-Bericht veröffentlicht.

WeTrade stand in den letzten Monaten unter Druck, da das Unternehmen kurz davor stand, von der Nasdaq dekotiert zu werden. Das Unternehmen überlebte, indem es eine Aktienzusammenlegung durchführte. Die jüngste Nachricht ist, dass das Unternehmen vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren will.

In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es ein umfangreiches Sprachmodell auf den Markt bringt, das seinen Kunden bei der Lösung wichtiger Herausforderungen hilft. Es kann unter anderem Auszüge aus Artikel-Tags, Nachrichteninhalte und Textfehlerkorrekturen verarbeiten. Hechun Wei, der CEO, sagte:

WeTrade hat seinen Geschäftsschwerpunkt schrittweise nach Übersee verlagert. Neben den zugrundeliegenden Produktsektoren wie intelligenten KI-Produkten werden das neue Energiegeschäft und das grenzüberschreitende Finanzgeschäft in den Mittelpunkt des Geschäfts der Gruppe rücken.

WeTrade-Aktienkursprognose

Die obige Grafik zeigt, dass der Aktienkurs von WeTrade seit seinem Höchststand von 9.159 $ im Jahr 2022 einen starken Abwärtstrend aufweist. Es handelt sich um ein wenig gehandeltes Unternehmen, wie das fehlende Volumen beweist. Die Aktie blieb unter allen gleitenden Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass die Baissiers immer noch die Kontrolle haben.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ihren Abwärtstrend wieder aufnimmt, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 10 $ anvisieren. Ein Rückgang unter 10 $ würde die Aktie auf ein splitbereinigtes Tief von 6,18 $ drücken.