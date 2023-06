Der Aktienkurs von Royal Mail steigt: 3 Gründe, IDS-Aktien zu meiden

Der Aktienkurs von IDS (LON: IDS) hat in den letzten Wochen ein leichtes Comeback erlebt. Der Aktienkurs der Muttergesellschaft von Royal Mail stieg auf 220 Pence an, dem höchsten Stand seit dem 19. Mai. Seit dem Tiefststand im Mai dieses Jahres hat die Aktie um über 14,7 % zugelegt. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Gründe genannt, warum man Royal Mail-Aktien meiden sollte.

Sinkendes Ertragswachstum

Der wichtigste Grund, warum Anleger die Aktie der Royal Mail meiden sollten, ist, dass die Einnahmen und die Rentabilität des Unternehmens in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Aus den jüngsten Berichten geht hervor, dass der Umsatz des Unternehmens in den neun Monaten bis Dezember 2022 um 12,8 % gesunken ist. In seiner Erklärung verwies das Unternehmen auf den allgemeinen strukturellen Rückgang der Brief- und Einzelhandelsumsätze.

Die Gesamteinnahmen sanken um 6,1 %, während die Einnahmen aus dem Paketgeschäft um über 17 % zurückgingen. Leider geht das Unternehmen davon aus, dass sich seine Geschäftslage in diesem Jahr nicht verbessern wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Betriebsverlust zwischen 350 und 450 Mio. £ liegen wird.

Auch wenn das Unternehmen eine Einigung mit seinen Beschäftigten erzielt hat, ist es schwer vorstellbar, dass Royal Mail wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird.

Angespannte Bilanz

Der andere Hauptgrund, Royal Mail-Aktien zu meiden, ist die Bilanz des Unternehmens. Die Daten zeigen, dass die Verschuldung des Unternehmens in den letzten drei Jahren gestiegen ist. Im März dieses Jahres belief sich die Gesamtverschuldung auf über 2,97 Mrd. $, gegenüber 2,90 Mrd. $ zuvor. Vor der Covid-19-Pandemie hatte das Unternehmen 0,7 Mrd. $ Schulden.

Da die britischen Zinssätze steigen, ist es daher wahrscheinlich, dass das Unternehmen mehr Geld für Zinszahlungen ausgeben wird. Dies wiederum wird zu erheblichen Verlusten und einer Verringerung der Gewinnspanne führen.

Die Ineffizienzen von IDS

In der Zwischenzeit sollten Sie IDS wegen seiner Ineffizienzen meiden. Zum einen ist das Unternehmen, ähnlich wie der amerikanische Postdienst USPS, gesetzlich verpflichtet, Briefe im ganzen Land zuzustellen. Während dies für die Kunden eine gute Sache ist, ist es für Royal Mail kostspielig, da es Briefe an einige sehr unrentable Orte zustellt.

Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass IDS personell stark überbesetzt ist. Das Unternehmen hat mehr als 130.000 Beschäftigte und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von über 12 Mrd. £. Das bedeutet, dass IDS etwa 92.307 £ pro Mitarbeiter verdient.

Im Gegensatz dazu erwirtschaftet die Deutsche Post etwa 182.000 $ pro Mitarbeiter. UPS und Fedex, die größere Unternehmen als Royal Mail sind, erwirtschaften 184.000 bzw. 484.000 $ Umsatz pro Mitarbeiter. Um rentabel zu werden, muss IDS also die Kosten senken, was angesichts der Stärke der Gewerkschaft nicht einfach ist.

Es gibt noch weitere Gründe, IDS-Aktien zu meiden. So sieht sich das Unternehmen beispielsweise einem starken Wettbewerb durch Unternehmen wie Yodel, Hermes und Fedex ausgesetzt.