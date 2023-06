Chancer-Token-Prognose inmitten des Hypes um Blockchain und P2P-Wettmärkte

Wetten haben einen langen Weg zurückgelegt, sind mit der Technologie gewachsen und bieten den Nutzern bessere und reichhaltigere Möglichkeiten, an ihren Lieblingsspielen teilzunehmen und Geld zu verdienen. Aber inmitten dieser Veränderungen wurde die Position des Investors nicht stark hervorgehoben, da er nach den Regeln und Quoten des Buchmachers spielen muss. Chancer füllt diese Lücke, indem es Anlegern ermöglicht, P2P-Märkte aufzubauen und ihre Wettregeln und Quoten festzulegen. Der Token, der sich derzeit im Vorverkauf befindet, verzeichnete eine starke Nachfrage und sammelte innerhalb einer Woche über 254.000 $.

Das Wachstum von Blockchain-Casinos

Copy link to section

Prognosemärkte gehören zu den am schnellsten wachsenden Märkten. Selbst mit der wirtschaftlichen Verlangsamung durch COVID-19 und der wirtschaftlichen Verknappung haben Investoren Milliarden in Wetten investiert. Grand View Research geht davon aus, dass der globale Sportwettenmarkt, einer der beliebtesten, im Jahr 2030 einen Umsatz von mehr als 182,12 Mrd. $ erreichen wird. Im Jahr 2022 wurde der Markt auf 83,65 Mrd. $ geschätzt.

Trotz des robusten und wachsenden Marktes haben die Wetten mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Wettende haben sich über enorme Transaktionsgebühren, Kontobeschränkungen und mangelnde Flexibilität beschwert. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, tauchen neue Anbieter mit einem Blockchain-Ansatz auf und sorgen schnell für Begeisterung. Aber Wettende, die Wetten als Investition betrachten, werden auf P2P-Plattformen wie Chancer besser bedient. Das erklärt den erfolgreichen Vorverkauf, denn die Plattform ist bestrebt, die Welt der Wetten zu revolutionieren und die Gewinne der Anleger zu steigern.

Wie funktioniert Chancer?

Copy link to section

Wenn Sie schon einmal von Peer-to-Peer-Märkten gehört haben, so funktioniert Chancer nach einem ähnlichen Modell. Es bedeutet, dass Sie mit oder gegen Ihre Mitspieler wetten können und dabei verdienen.

Chancer ist eine Blockchain-basierte Plattform für prädiktive Märkte, die am 13. Juni 2023 ihren Vorverkauf gestartet hat. Chancer ermöglicht es Einzelpersonen, ihre eigenen Wettmärkte über eine sichere dezentralisierte Plattform zu erstellen. Wettende können einen P2P-Markt für ein beliebiges Thema erstellen. Dann kann der Wettende Freunde, Familien und Menschen weltweit einladen, an seinem P2P-Markt teilzunehmen. Benutzer können auch an P2P-Märkten teilnehmen, die von anderen erstellt wurden.

Bei jedem P2P-Markt spielen die Wettenden nach ihren eigenen Regeln, einschließlich der Quoten und der Art und Weise, wie sie ihre Gewinne einfordern. Das macht Chancer zu einer einzigartig gestalteten Plattform für Wettende, die Flexibilität wünschen und gleichzeitig die Vorteile einer schnellen Ausführung und niedriger Gebühren durch Blockchain-basierte Anwendungen genießen wollen. Als solches wird Chancer auf der BSC Chain laufen, um Investoren den Blockchain-Touch von P2P-Wetten anzubieten.

Investieren in CHANCER für eine 10-fache Rendite und passives Einkommen

Copy link to section

Chancer ist nicht nur eine Wettplattform, es ist eine Investitionsmöglichkeit, die zahlreiche Verdienstmöglichkeiten bietet. Der erste ist der $CHANCER-Token, die Währung zur Ermöglichung von Transaktionen und zur Motivierung der Nutzer auf der Chancer-Plattform. Mit steigenden Token-Abonnements beim Vorverkauf könnte es eine 10-fache Investition sein, da die Nachfrage nach P2P-Wetten steigt. Die Rendite könnte leicht im Jahr 2024 erreicht werden, da das Mainnet im 1. Quartal gestartet wird.

Die Verwendung des $CHANCER-Tokens ermöglicht es dem Inhaber auch, zur Plattform beizutragen und Belohnungen zu verdienen. Benutzer verdienen Market-Making-Belohnungen für die Erstellung der Chancer-Märkte und für die Platzierung erfolgreicher Wetten. Weitere Verdienstmöglichkeiten sind das Staking von $CHANCER und das Teilen der Plattform. Um die Plattform noch lukrativer zu machen, gibt es ermäßigte Gebühren für die Erstellung und Teilnahme an Chancer-Märkten.

Sollten Sie $CHANCER im Vorverkauf kaufen?

Copy link to section

Vorverkäufe können der ideale Zeitpunkt sein, um in neu eingeführte Token zu investieren, da die Preise noch sehr niedrig sind. Es ermöglicht den Investoren, von einem frühen Preisanstieg zu profitieren und maximale Renditen zu erzielen. So bietet $CHANCER eine frühe Gelegenheit, da der Preis gerade einmal 0,01 BUSD beträgt. Außerdem bedeutet die Investition in den Vorverkauf einen frühen Zugang zur Plattform und ihren Vorteilen. Bis zum Start der Hauptplattform hat man sich genügend Wissen angeeignet, um teilzunehmen und zu verdienen.