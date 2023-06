Der USD/SEK-Wechselkurs bewegte sich nach den aggressiven Äußerungen der US-Notenbank und der Riksbank seitwärts. Das Paar notiert bei 10,8, was deutlich über dem Monatstief von 10,56 liegt. Insgesamt bleibt der Wechselkurs einige Punkte unter dem Jahreshöchststand.

Restriktive Haltung von Fed und Riksbank

Copy link to section

Jerome Powell gab sich bei seiner Rede auf dem EZB-Gipfel in Portugal äußerst restriktiv. Er bekräftigte, dass die Bank weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Betracht ziehe. In seiner Erklärung sagte er, dass die Inflation, insbesondere die Kerninflation, immer noch hartnäckig sei.

Seine Ansicht wird durch die starken Wirtschaftsdaten aus den USA gestützt. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Verbrauchervertrauen in den USA im Juli sprunghaft angestiegen ist. Die Verbraucher sind optimistisch, was die Wirtschaft angeht, da die Arbeitslosenquote und die Inflation sinken.

Weitere Daten zeigten, dass es dem Immobiliensektor des Landes gut geht. Der Hauspreisindex stieg im April an. Außerdem entwickelten sich die Baubeginne, die Baugenehmigungen sowie die Verkäufe neuer und bestehender Häuser weiterhin positiv. Somit gelingt der Fed eine weiche Landung.

In der Zwischenzeit beschloss die Riksbank im Zuge ihres Kampfes gegen die Inflation, die Zinssätze erneut anzuheben. Die Bank erhöhte die Zinssätze um 0,25 % auf 3,75 %. Sie deutete auch an, dass die Bank in diesem Jahr mindestens eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird.

Den jüngsten Daten zufolge lag die schwedische Inflationsrate im Mai bei 6,7 % und damit über dem von der Bank angestrebten Wert von 2 %. In der Erklärung heißt es weiter:

Die schwache Krone trägt ebenfalls zur Beibehaltung der Inflation bei, und es besteht das Risiko, dass die Durchleitung der Krone auf Preissteigerungen in der gegenwärtigen Situation hoher Inflation größer ist.

Anders als in den Vereinigten Staaten hat die Schweizer Wirtschaft mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Die Inflation sinkt nicht schnell genug, während der Immobilienmarkt zusammenbricht.

USD/SEK Technische Analyse

Copy link to section

USD/SEK-Chart via TradingView

Die 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der USD/SEK-Wechselkurs in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend befunden hat. Er hat sich oberhalb der schwarz dargestellten aufsteigenden Trendlinie gehalten. Das Währungspaar hat ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet.

Der USD/SEK-Kurs bewegte sich oberhalb der 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte. Er ist auch über das 23,6% Fibonacci Retracement Level gestiegen. Daher wird der Kurs wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten Widerstand bei 10,94 anpeilen, dem Höchststand vom 7. Juni.