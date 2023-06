Vorverkauf von Chancer an der 400.000$-Marke, während die BTC-Euphorie die Kryptomärkte anheizt

Kaum zwei Wochen nach dem Start eines Vorverkaufs zur Einführung einer Blockchain-basierten Predictive-Markets-Anwendung hat Chancer 399.277 $ von Investoren erhalten. Der Token, der für 0,01 BUSD gehandelt wird, hat aufgrund des neuartigen Geschäftsmodells, das sich auf Peer-to-Peer-Wetten konzentriert, eine große Nachfrage hervorgerufen. Da der Preis in der nächsten Vorverkaufsphase auf 0,011 BUSD steigen soll, sehen die Investoren eine große Chance, frühzeitig einzusteigen, bevor es zu einem explosiven Anstieg kommt. Aber ist eine Investition in $CHANCER lohnenswert?

Spot-Bitcoin-ETF steigert die Krypto-Begeisterung

Während der Flash-Vorverkauf von Chancer ein Beweis für sein solides Ökosystem ist, könnte die Stimmung auch vom Rest des Marktes ausgehen. Bitcoin versucht, die 30.000 $-Marke zu überwinden und Ethereum seinen Weg zurück zu 1.900 $ zu finden. Die beiden führenden Kryptowährungen werden oft als Schrittmacher und Barometer für den Rest des Sektors angesehen.

Genauer gesagt spiegelt die Entwicklung des BTC-Kurses die Erwartung wider, dass die SEC dem Druck nachgeben und einem Spot-Bitcoin-ETF zustimmen wird. Fidelity ist das jüngste Unternehmen, das den Wunsch geäußert hat, einen Bitcoin-ETF zu beantragen, während BlackRock diesen Schritt bereits zuvor getan hat.

Die gegenwärtige Entwicklung des BTC-Kurses ist kein Indikator für die künftige Entwicklung, da die Unsicherheit am Markt noch nicht ausgeräumt ist. Es deutet jedoch darauf hin, dass die Anleger mit Kryptowährungen noch nicht fertig sind. Sie konzentrieren sich vor allem auf Token, die das Potenzial haben, große Bewegungen auf dem Markt zu machen, insbesondere auf solche, die jetzt auf den Markt kommen. $CHANCER könnte von dieser Stimmung profitieren.

Wie verändert Chancer die Wettbranche?

Denken Sie einmal darüber nach: Wenn Sie an Wetten teilnehmen, sind Sie auf das beschränkt, was der Buchmacher zur Verfügung stellt, und Sie müssen nach dessen Quoten und Regeln spielen. Chancer ändert das. Anstatt an einem von Buchmachern geschaffenen Wettmarkt teilzunehmen, können Sie Ihren eigenen P2P-Markt schaffen und über ihn wetten.

Sie laden dann Kollegen zu Ihrem Wettmarkt ein oder nehmen an deren Wettmarkt teil, wo Sie Vorhersagen treffen und Preise gewinnen können. Das Spannende an Chancer ist, dass Anleger über eine dezentrale Plattform auf fast alles wetten können.

Ist Chancer eine Glücksspiel- oder eine Investitionsplattform?

Obwohl Chancer Wettelemente hat, ist es keine Glücksspielplattform. Es ist eine Plattform für Investoren, die sich an P2P-Prognosemärkten beteiligen und Belohnungen und passives Einkommen verdienen wollen. Die Möglichkeit, zahlreiche Live-Märkte zu erstellen, die sich an den Interessen der Nutzer orientieren, macht Chancer zu einer idealen Investitionsplattform.

Neben den wettbezogenen Gewinnen können Anleger $CHANCER für passives Einkommen einsetzen. Eingesetzte Token erhöhen die Liquidität auf der Plattform und ermöglichen es den Anlegern, Handelspositionen einzugehen und zu verlassen.

Es gibt Market-Making-Belohnungen für die Schaffung von Chancer-Märkten, die Investoren einen Anreiz bieten, die Plattform weiter auszubauen. Investoren verdienen auch, indem sie Chancer mit anderen durch eine Share2Earn-Funktion teilen.

Ist Chancer für einen 1.000%igen Preisanstieg im Jahr 2023 bereit?

Wetten sind ein riesiger Wirtschaftszweig, der durch die zunehmende Verbreitung von Technologien eine neue Dimension erreicht. Chancer steigt in den Sektor ein, verfolgt aber einen anderen Ansatz als seine Konkurrenten. Daher ist das Potenzial für die Plattform und ihren eigenen Token enorm.

Ein Anstieg um 1.000 % im Jahr 2023 könnte ehrgeiziger sein, auch wenn er je nach Nachfrage nach der Notierung auf Uniswap im 3. Quartal erreicht werden könnte. Eine doppelte Preiserhöhung wäre eine realistische Vorhersage für 2023. Es gibt jedoch keine Grenze für $CHANCER in der Zukunft, da die Token leicht um ähnliche Margen gestiegen sind. Daher ist ein 10-facher Preisanstieg im Jahr 2024 realistisch.

Ist es der richtige Zeitpunkt, in $CHANCER zu investieren?

$CHANCER befindet sich in seiner ersten Vorverkaufsphase, in der der Preis am niedrigsten ist. Das bedeutet, dass ein Kauf zum jetzigen Zeitpunkt die beste Gelegenheit sein könnte, um von einem möglichen Preisanstieg vor den nächsten Phasen des Vorverkaufs oder der Notierung des Tokens an den Börsen zu profitieren.